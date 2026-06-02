x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Bilanț la BNR: Cât a pierdut rezerva valutară a României în ultima lună

Bilanț la BNR: Cât a pierdut rezerva valutară a României în ultima lună

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   15:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Bilanț la BNR: Cât a pierdut rezerva valutară a României în ultima lună
Bani mai puțini în seiful BNR

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) au scăzut în mai cu 785 de milioane de euro, până la 64,051 miliarde de euro, de la 64,836 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, potrivit datelor publicate marţi de BNR.

În cursul lunii mai au avut loc intrări de 2,253 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

De asemenea, au avut loc ieşiri de 3,038 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1,417 miliarde euro) şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12,991 miliarde de euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2026 au fost de 77,042 miliarde euro, faţă de 78,007 miliarde euro la 30 aprilie 2026.

Plăţile scadente în luna iunie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 178 milioane euro.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bilanţ bnr rezerva valutara
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri