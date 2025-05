AFM se apucă de treabă și ecologizează 6 gropi de gunoi menajer

Amenințate de Comisia Europeană cu declanșarea procedurii de infringement pentru neînchiderea depozitelor municipale de deșeuri neconforme, autoritățile de la București se grăbesc să ia măsuri. Șase gropi de gunoi au fost preluate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în vederea închiderii și ecologizării. Operațiunea este finanțată în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, iar termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 31 decembrie 2025. Cele șase depozitele neconforme de deșeuri municipale preluate în administrare de AFM sunt amplasate în localitățile Vulcan (județul Hunedoara), Darabani (județul Botoșani), Săveni (județul Botoșani), Hurghiş - Câmpulung Moldovenesc (județul Suceava), Lipova (județul Arad) și Rupea (județul Brașov).

Cele şase depozite neconforme sunt pe lista pentru care Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României încă din anul 2020, astfel că închiderea și ecologizarea lor devenea obligatorie. Acest lucru nu s-a întâmplat, chiar dacă în aceste locații s-a sistat depunerea deșeurilor. Așa este cazul și depozitului de la Rupea, unde depunerea a fost oprită în anul 2017, dar până acum nu a fost început proiectul de închidere. La depozitul de la Vulcan depozitarea este sistată din 2016, iar anul trecut proiectul de ecologizare era estimat la 21,6 milioane de lei, fără TVA. Aceeași situație se întâlnește și la Săveni, unde depozitul este închis din 2017 de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, dar lucrările de ecologizare nu au început, iar în aceste condiții a continuat depozitarea ilegală a deșeurilor.

Curg amenzile

Neînchiderea gropilor de gunoi neconforme ne aduce astăzi amenzi usturătoare, după ce am fost condamnați la plata lor de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) la sfârșitul anului 2023. Am primit atunci o amendă de 1,5 milioane de euro, la care se adăugau penalizări de 600 de euro/zi pentru fiecare groapă de gunoi neconformă care nu fusese închisă. Pe această listă se regăseau 31 de gropi de gunoi neautorizate, iar astăzi, la mai bine de un an de la decizia CJUE, am reușit să închidem doar câteva gropi. Pentru această lentoare, nota de plată pentru România sunt amenzi de câteva milioane de euro pe care Bruxelles-ul ni le trimite la fiecare șase luni. Gropile de gunoi sunt considerate astăzi ca fiind una dintre cele mai periculoase metode de depozitare a deșeurilor, ele având efecte deosebit de grave atât asupra mediului, cât și asupra sănătății oamenilor

Multe depozite de deșeuri nu dispun de instalații de tratare, ceea ce generează grave probleme de mediu. Pentru că nu tratează deșeurile înainte de depozitare, România este investigată de Comisia Europeană și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Autoritățile locale sunt depășite de situație

Sarcina de a închide depozitele de deșeuri municipale neconforme revenea autorităților locale, iar acest lucru a fost principala cauză a întârzieri acestui proces. Neavând banii necesari pentru asta, gropile de gunoi neconforme au continuat să devină tot mai mari în loc să dispară. Situația este și mai gravă în zona rurală. Multe dintre primăriile de aici au doar serviciul de colectare a deșeurilor menajere, așa încât pentru restul se descurcă fiecare cum poate. Garda de Mediu a avertizat de mai multe ori asupra faptului că gropile sunt pline pentru că aici ajung deșeuri nesortate, iar gradul de reciclare este încă redus. Abia în vara anului trecut Guvernul a schimbat legislația și a decis că de închiderea acestor gropi se ocupă AFM, instituție care poate accesa și fonduri europene în acest scop, dacă demonstrează că este proprietarul depozitelor.

2024 ne-a adus un nou avertisment de la UE

Anul trecut, la sfârșitul lunii iulie, Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat pentru că nu aplică în mod corect Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri precum şi Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE). Aceasta venea după ce la sfârșitul anului 2021 Comisia Europeană ne trimitea o scrisoare de punere în întârziere cu privire la deficienţele existente la cinci gropi de gunoi, dar şi cu privire la eşecul României în punerea la punct a unui cadru integrat şi adecvat privind instalaţiile de tratare a deşeurilor, având în vedere cele mai bune tehnici existente.