Șeful ANAF, sfătuit să iasă din cămară: „Zacusca și dulceața nu influențează „GAP-ul TVA!”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a reușit să șocheze întreaga Românie, declarând că metoda folosită de Comisia Europeană pentru a estima „GAP-ul” de TVA include şi producția destinată consumului propriu – adică gemul și zacusca făcute în casă. Dorin Modure, președintele Federației „Solidaritatea”, îl contrazice, explicând de ce produsele făcute în casă nu influențează cu nimic „GAP-ul” TVA și nu afectează economia. Goana după colectarea banilor la bugetul statului pare să fi trecut de orice limită firească. Recent, sindicatele din cadrul ANAF s-au revoltat împotriva absurdităților și abuzurilor fără precedent ale șefilor instituției care cer amenzi la normă, amenințându-i pe inspectori că vor fi concediați dacă nu aduc bani după fiecare control efectuat la firme, chiar dacă nu găsesc ceva în neregulă.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a explicat că datele folosite în dezbaterea despre colectarea TVA se bazează pe raportările din 2022 şi că unele componente statistice includ producția pentru autoconsum. El a declarat, la Antena 3, că metoda folosită de Comisia Europeană pentru a estima „GAP-ul” de TVA include şi producția destinată consumului propriu, exemplificând, printre altele, gemul făcut în gospodării.

„GAP-ul” reprezintă diferenţa dintre cât ar trebui, teoretic, să colecteze statul şi cât colectează efectiv. El măsoară evaziunea, erorile statistice şi alte cauze. Conform metodologiei folosite de Comisia Europeană, anumite estimări ale producţiei interne, inclusiv autoconsumul gospodăresc, pot intra în ecuație atunci când se calculează valoarea teoretică a TVA-ului.

Îl contrazice, însă, liderul federației sindicale din cadrul instituției, care explică de ce nu există această posibilitate de a fi influențat „GAP-ul” de TVA prin produsele făcute în casă.

„Zacusca și dulceața făcute în casă pentru autoconsum nu intră și nu influențează în niciun fel în GAP-ul de TVA. Nici nu ar avea cum, deoarece acestea nu se comercializează, ci se consumă în gospodărie, exact ca și toată mâncarea care se face în casă. Prin urmare, acestea nu sunt purtătoare de TVA, iar dacă bunica le-ar comercializa la negru, ar intra la evaziune fiscală, nu în GAP-ul de TVA. GAP-ul de TVA nu este nicidecum egal cu evaziunea fiscală. Aceste două fenomene sunt esențialmente diferite, din punct de vedere juridic. Chiar dacă ambele duc la o neîncasare a taxelor, cauzele acestei neîncasări sunt diametral opuse”, a explicat liderul sindical.

Definiții pe care președintele ANAF nu le cunoaște

Acesta mai arată că evaziunea reprezintă o sustragere intenționată de la plata taxelor, în timp ce GAP-ul de TVA reprezintă diferența între TVA de plată declarată de către contribuabili și TVA efectiv colectată de către ANAF.

„Cu alte cuvinte, GAP-ul de TVA este diferența dintre ce ar trebui să colecteze ANAF, pentru că a fost declarat, deci recunoscut ca o datorie către buget de către agenții economici, și ce poate colecta efectiv, având în vedere legislația, procedurile fiscale și personalul existent. În opinia mea, cea mai mare parte a GAP-ului de TVA este formată și permisă de legea insolvenței, care îi permite oricui să înființeze câte firme dorește, să acumuleze datorii către stat, inclusiv TVA, iar în final să le introducă în insolventă, bineînțeles după ce își înstrăinează tot patrimoniul, fără să mai plătească nimic către stat. Normal că ANAF nu va mai recupera TVA, pentru că efectiv nu mai are de unde, dar asta din cauza proastei legislații și nu a ineficienței personalului”, mai explică Modure.

Legea evaziunii „aproape stimulează acest fenomen”

Nici despre evaziunea fiscală pare că nu a înțeles președintele ANAF cum se definește. Liderul de sindicat spune că evaziunea fiscală este foarte mare deoarece legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen.

„Nu poți să ai prevederi care te exonerează de la răspundere dacă faci evaziune de până la un milion, în cazul în care, dacă ești prins de ANAF, returnezi suma respectivă. În tot acest timp, pe ANAF, în special pe activitățile de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită, se pune o presiune fantastică, iar angajații din aceste compartimente sunt amenințați în mod constant că vor fi dați afară, că sunt incompetenți și vinovați de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind obligați chiar să încalce legislația fiscală, numai să aducă mai mulți bani la buget. ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și la ochi. În concluzie, consider că actualii guvernanți și conducătorii ANAF suferă de sindromul drobului de sare. Se plâng că e mare evaziunea și GAP-ul de TVA, dar nu fac absolut nimic ca să înlăture cauzele acestor fenomene, încăpățânându-se să încerce, fără mare succes, să combată efectele acestora. Sau, după o opinie majoritară printre colegii mei, poate că nu suferă de nimic și totul e intenționat”, mai spune liderul de sindicat.

Adus la Fisc pentru a accelera colectarea banilor

Adrian Nicuşor Nica a fost numit la conducerea ANAF de premierul Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie, scopul declarat din start fiind acela de accelerare a colectării banilor la bugetul statului – în special TVA. Prin declarațiile pe care le-a făcut săptămâna aceasta, președintele ANAF a demonstrat că nici măcar nu înțelege la ce se poate aplica TVA.

Bolojan anunța că numirea în funcție a lui Nica – mutat de la conducerea Corpului de Control al premierului – a fost făcută pentru a se lua măsuri de eficientizare a instituţiei – dar și acestea se dovedesc a fi de fapt abuzuri fără precedent.

„Pentru a pune în practică acest pachet (n.r. - fiscal), este evident că (...) este nevoie de o altă abordare și astăzi am numit o nouă conducere la ANAF, la propunerea domnului ministru de Finanțe, în așa fel încât, stabilind criterii de performanță, să combatem atât evaziunea fiscală, dar să luptăm de pe toate pozițiile și pentru cheltuirea corectă a banilor publici și pentru combaterea fraudării acestora” - explica atunci premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Nica nu este primul care vrea să pună taxe pe ceea ce se produce în gospodăriile românilor. În 2017, deputatul ALDE Varujan Vosganian declara că „fiecare ou mâncat de la găina din curte văduveşte bugetul de 50 de bani” și că „ne costă în fiecare an venituri bugetare de multe miliarde de lei” acest autoconsum. Declarația venea la doi ani după ce Vosganian fusese la un pas de a-și pierde imunitatea parlamentară, fiind parte într-un dosar de corupție.

