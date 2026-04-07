Compania de Aeroporturi București își instalează indicatoare rutiere de 1,1 milioane de lei

Cantități impresionante de panouri de semnalizare rutieră, stâlpi, conuri de semnalizare și benzi luminoase urmează să fie instalate pe Aeroportul Internațional București – Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Totul, ca urmare a unui contract încheiat, la finalul săptămânii trecute, de către Compania Națională de Aeroporturi București SA, în valoare de 1,1 milioane de lei. Afacerea a fost adjudecată de o asociere compusă din două firme, din care una a fost amendată, în anul 2020, de către Consiliul Concurenței, pentru trucarea unor licitații. Patronul aceleiași forme a fost anchetat, în 2013, de DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală. Ulterior, el nu a fost trimis în judecată, iar cauza a fost închisă de către instanța de judecată. Firma figurează, din 2019, în zeci zeci de contracte cu statul, a căror valoare se ridică la peste 1,7 miliarde de lei.

Compania Națională de Aeroporturi București SA a anunțat, încă din data de 24 noiembrie 2025, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) că intenționează să contracteze servicii privind furnizarea și montajul de indicatoare de circulație pentru semnalizarea verticală și de elemente de semnalizare atât la Aeroportul Internațional București – Henri Coandă, cât și la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu.

Potrivit anunțului de participare, pentru această afacere a fost pusă la bătaie suma inițială de 926.955 de lei fără TVA, adică de 1.121.615,55 lei cu TVA inclusă. În vederea atribuirii contractului, Compania Națională de Aeroporturi București a organizat o licitație deschisă, la care, însă, a fost primită o singură ofertă, care a și fost declarată admisibilă.

În acest context, la data de 3 aprilie 2026, autoritatea contractantă a încheiat cu asocierea de companii SC Loial Impex SRL și SC Omnia Via Signa SRL contractul nr. 287/C/2026, la un preț final negociat de 914.633,73 de lei fără TVA, respectiv de 1.106.706,82 de lei cu tot cu TVA.

Panouri, remorci, stâlpi, stâlpișori, conuri și benzi de semnalizare

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, este vorba despre achiziția și montarea de panouri de semnalizare și de panouri de semnalizare luminoase, de stâlpi de semnalizare, de conuri de semnalizare și de bandă reflectorizantă, „în scopul asigurării și menținerii siguranței rutiere, pentru prevenirea accidentelor, cât și al orientării conducătorilor auto către destinația dorită”.

În concret, la Aeroportul Internațional București – Henri Coandă și la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu urmează să fie montate 635 de panouri de semnalizare rutieră de dimensiuni mari și 212 panouri de semnalizare rutieră de dimensiuni mici, la care se adaugă alte 170 de panouri atipice de semnalizare rutieră.

De asemenea, în acest contract încheiat de către Compania Națională de Aeroporturi București SA mai intră o remorcă cu panou de semnalizare luminoasă, 579 de stâlpi metalici din oțel zincat galvanizat cu capac, 64 de stâlpi metalici cu zăbrele, 227 de console de prindere în plafon și 100 de stâlpișori din cauciuc pentru delimitarea traficului.

Pe lista cumpărăturilor se mai află 30 de conuri de semnalizare flexibile și 25 de role a câte 200 de metri liniari de banderole luminoase, cu roșu și alb.

O poveste la DIICOT

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Loial Impex SRL, una dintre cele două firme care s-au asociat pentru câștigarea acestui contract scos la mezat de către Compania Națională de Aeroporturi București, a fost înființată încă din anul 1993 și are sediul social în comuna Șcheia, șudețul Suceava.

Societatea este deținută, în calitate de asociat unic și de administrator de către Gabriel Sorin Iacob, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Suceava. Potrivit presei locale, în anul 2013, Gabriel Sorin Iacob a fost pus sub învinuire de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul calculat de anchetator s-ar fi ridicat la 10 milioane de euro. Ulterior, dosarul a fost trimis în judecată, însă fără ca omul de afaceri Gabriel Sorin Iacob să mai aibă vreo calitate procesuală. În schimb, celelalte persoane față de care au fost efectuate cercetări, printre care s-a numărat și Vasile Florea, de la Florconstruct SA Suceava, au fost judecate și, în cele din urmă, față de ei, instanța a dispus încetarea procesului penal.

Investigată și sancționată de Consiliul Concurenței

Însă compania SC Loial Impex SRL a fost sancționată, în luna februarie a anului 2020, de către Consiliul Concurenței, care a amendat cu suma de 3,18 milioane de lei patru companii pentru trucarea unor licitații privind achiziționarea de indicatoare rutiere și lucrări de marcaje rutiere.

Dintr-un comunicat de presă oficial al Consiliului Concurenței, aflăm că una dintre aceste patru firme este SC Loial Impex SRL, care a primit o amendă de 1.504.279 lei. Investigația Consiliului Concurenței a vizat licitații ofertate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de alți operatori de drumuri, precum și licitații organizate de antreprenori de lucrări de drumuri publice, care erau obligați să asigure și semnalizarea rutieră. Ancheta a început în anul 2017.

„Vesta Investment SRL, Helvespid SRL și Loial Impex SRL au făcut schimb de informații sensibile concurențial și și-au adaptat comportamentul în contextul participării la licitații, fie ca ofertanți individuali, fie ca membri ai unei asocieri, astfel încât să nu se concureze între ele. Eliminarea concurenței a condus la atribuirea contractelor pentru indicatoare rutiere și lucrări de marcaje la prețuri mai mari în perioada 2010-2017”, arată Consiliul Concurenței. Ancheta a mai scos la iveală și faptul că „în perioada 2009 – 2016, firmele Girod Semnalizare Rutieră și Loial Impex SRL și-au adaptat contractele la prețuri mari, deoarece și-au coordonat comportamentul și au depus oferte astfel încât să nu se concureze la licitațiile de comercializare a indicatoarelor rutiere”.

Afaceri cu statul de peste 1,7 miliarde de euro, în 7 ani

Din datele oferite de SEAP, aflăm că SC Loial Impex SRL figurează, în perioada 2019 – 2026, ca participând la nu mai puțin de 59 de contracte de achiziție publică în valoare totală de 1.450.717.600,07 lei fără TVA, respectiv de 1.726.317.131,08 de lei cu TVA inclusă (352.317.131,45 de euro). La aceste contracte, a participat atât individual, cât și în asociere cu alte companii de profil.

Printre entitățile care au contractat această firmă se află și Primăria Municipiului Oradea, condusă atunci chiar de premierul Ilie Bolojan. Este vorba despre un contract din 20 februarie 2024, prin care Primăria Oradea a contractat proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea Blocului 1 existent”. Valoarea contractului a fost de 20.155.941,64 de lei fără TVA. Alți clienți ai firmei au fost CNI sau CNAIR, precum și mai multe consilii județene și primării.

A doua companie care merge alături de SC Loial Impex SRL la contractul cu Aeroporturile din București, SC Omnia Via Signa SRL, este deținută, în prezent, de Gabriel Petraș și de Alexandru Cătălin. Firma mai figurează în baza de date a SEAP, cu două contracte încheiate cu Primăria Municipiului Slatina, ambele din 2020. Primul, în valoare de 444.050 de lei fără TVA, a avut ca obiect trasarea de marcaje rutiere, iar al doilea, în valoare de 1.421.368,45 de lei fără TVA, a avut ca obiect proiectarea și montarea de indicatoare rutiere de orientare.