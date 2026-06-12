Confesiunile Elenei Udrea. Ce i-a spus fiica sa când s-au revăzut?

Fostul politician a acordat un interviu alături de fiica sa, în cadrul școlii unde aceasta este elevă în clasa I.

Elena Udrea a rememorat momentele dificile prin care a trecut familia sa și impactul pe care separarea l-a avut asupra copilului, într-un interviu pentru spynews.ro.

Cum a resimțit Eva lipsa mamei sale

Una dintre cele mai grele consecințe ale anilor petrecuți departe de familie a fost suferința fiicei sale. Elena Udrea spune că Eva a evitat mult timp să vorbească despre perioada în care mama sa a fost închisă.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta, cu greu mă stăpânesc să nu mă infurii pe tot ce s-a întâmplat, și pe toți cei care au făcut răul acesta copilului meu”, a spus aceasta.

Ea a mărturisit că una dintre cele mai emoționante discuții cu Eva a avut loc după reunirea familiei, când fetița i-a vorbit despre cum s-a simțit la diverse evenimente fără mama ei.

„Când tu lipseai și mergeam la petreceri cu mămici, eu mereu mă gândeam că sunt singura care nu are și ea mămica lângă ea”, i-ar fi spus fetița.

Despărțirea de fiica sa, la doar câteva zile după naștere

Elena Udrea a povestit și despre primul moment în care a fost separată de copil. Eva s-a născut prematur și avea doar 10 zile când au fost separate.

„Prima dată când m-au luat de lângă Eva avea 10 zile, în Costa Rica. Abia se născuse. Am născut prematur. Era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea și, poate atunci a contat mai mult, pentru că fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, și-a amintit fostul politician.

În anii următri, întâlnirile cu Eva au fost rare și pline de emoție. Mama își amintește că fiecare vizită era urmată de o despărțire dificilă.

„Când venea la început, era atât de mică încât mă puneam în genunchi ca să o pot îmbrățișa și să o pup”, a povestit aceasta.

Un nou început

Elena Udrea spune acum că încearcă să recupereze timpul pierdut și să fie cât mai prezentă în viața fiicei sale. Relația dintre ele este apropiată, iar Eva se bucură acum de prezența zilnică a mamei sale.