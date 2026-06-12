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Alertă la Kremlin: Putin este îngrijorat de securitatea principalului eveniment din Rusia

de Redacția Jurnalul    |    12 Iun 2026   •   20:30
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Alertă la Kremlin: Putin este îngrijorat de securitatea principalului eveniment din Rusia
Putin se teme pentru securitatea celui mai important eveniment din Rusia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu Consiliul de Securitate al Rusiei despre asigurarea securității publice la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie.

Președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a relatat serviciul de presă al Kremlinului . Întâlnirea s-a concentrat pe securitate în pregătirea și desfășurarea alegerilor din Duma de Stat din septembrie.

Vladimir Putin a numit alegerile pentru Duma de Stat „cel mai important eveniment politic intern pentru Rusia”.

„În septembrie, în Rusia vor avea loc alegeri parlamentare, Duma de Stat. Acesta este cel mai important eveniment politic intern din țară. Astăzi vom discuta măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța publică în timpul pregătirii și desfășurării alegerilor”, a declarat Putin.

Ministrul rus de Interne, Vladimir Kolokolțev, a prezentat un raport în cadrul reuniunii.

Alegerile pentru a noua Dumă de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie 2026. Acestea sunt primele alegeri pentru Duma de Stat care vor avea loc în LPR, RPD și regiunile Zaporijia și Herson de la anexarea lor de către Rusia în 2022.

225 de deputați vor fi aleși de pe listele de partid, iar restul de 225 din circumscripții uninominale.

 

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: putin Rusia securitate eveniment
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