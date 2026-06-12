Cristian Cismaru solicită anchetă după apariția unor imagini care ridică suspiciuni privind transportul câinilor capturați

În imaginile video atașate se observă cum mai mulți câini sunt transferați dintr-un vehicul al DUS – Dezvoltare Urbană Slatina într-o mașină neinscripționată, care părăsește apoi municipiul și se îndreaptă către zona Pădurii Saru.

Filmarea a fost realizată de doi tineri care au urmărit traseul autovehiculului după ce au considerat suspect modul în care se desfășura transferul animalelor. Potrivit acestora, mașina a continuat deplasarea pe un drum forestier marcat cu indicatorul „Circulația publică interzisă”.

Cei doi au continuat să documenteze situația, iar în momentul în care persoanele implicate au observat că sunt filmate, transportul către zona respectivă a fost întrerupt, iar mașina s-a întors către adăpostul de la Sărăcești.

„Nu fac acuzații înainte ca instituțiile statului să își facă datoria. Dar imaginile ridică suficiente semne de întrebare pentru a justifica o verificare imediată. Cetățenii au dreptul să știe ce se întâmplă cu animalele capturate și dacă toate procedurile legale sunt respectate”, a declarat Cristian Cismaru.

Liderul PUSL Slatina cere verificarea întregului traseu prezentat în filmare, a documentelor aferente transportului și a motivului pentru care animalele au fost transferate într-un autovehicul fără însemne oficiale.

Totodată, acesta solicită ca autoritățile să verifice și zona din Pădurea Saru indicată de martori, pentru a elimina orice suspiciune privind abandonarea animalelor.

„Transparența este singura cale prin care pot fi lămurite toate aceste întrebări. Dacă totul s-a desfășurat legal, acest lucru trebuie demonstrat. Dacă nu, cei responsabili trebuie să răspundă”, a mai precizat Cristian Cismaru.

Până la această oră, reprezentanții instituțiilor vizate nu au transmis un punct de vedere oficial referitor la imaginile apărute.