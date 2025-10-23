Aeroporturile din București plătesc unei firme controlate de Tiberiu Urdăreanu 4 milioane de euro pentru mentenanța detectoarelor de explozibili

Fosta societate UTI Mentenanță, controlată de afaceristul Tiberiu Urdăreanu, a primit de la Compania Națională de Aeroporturi București un contract de 4 milioane de euro, pentru a asigura mentenanța sistemelor de detecție a explozibililor. Sisteme pe care CNAB le-a cumpărat, anul trecut, de la aceeași firmă. În perioada 2023-2025, între cele două entități au fost parafate zece contracte vizând aceleași obiective, a căror valoare se ridică la 23 de milioane de euro.

Compania Națională de Aeroporturi București a anunțat la data de 17 iulie 2025, prin intermediul unui anunț pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că dorea să achiziționeze servicii de întreținere, reparații, asigurarea pieselor și a consumabilelor specifice necesare efectuării controlului de securitate pentru 25 de echipamente de detectare a urmelor de explozibili (ETD) Ionscan 600, din dotarea acestei companii care are în administrare aeroporturile internaționale București Otopeni și București Băneasa.

În acest contract intră, pe de o parte, prestarea serviciilor de întreținere a șapte echipamente pentru o perioadă de 48 de luni, prestarea serviciilor de întreținere a 15 echipamente pentru o durată de 45 de luni și 16 zile, prestarea serviciilor de întreținere pentru încă trei echipamente pe o durată de 44 de luni și 8 zile, iar pe de altă parte, prestarea serviciilor de întreținere a platformei de management, a stațiilor operatorilor și a imprimantei HP, pentru o perioadă de 45 de luni și 16 zile, la care se adaugă prestarea serviciilor de reparații și asigurarea pieselor de schimb pentru toate cele 25 de echipamente și a accesoriilor aferente, precum și asigurarea consumabilelor pentru toate aceste echipamente Ionscan 600.

Unicul ofertant

În vederea contractării acestor servicii, Compania Națională de Aeroporturi București SA a pus la bătasie un buget maxim estimat de 3.086.968,72 de euro fără TVA, respectiv de 3.735.232,2 euro cu TVA inclusă, iar pentru atribuirea contractului de achiziție, a organizat o licitație deschisă, unde criteriul de adjudecare stabilit a fost cel mai bun raport calitate-preț.

În acest sens, prețul ofertei a fost evaluat la 80 la sută, în timp ce termenul de remediere a defecțiunii, în situația în care se utilizează piese de schimb, a fost evaluat la 20% din punctaj. Achiziția acestor servicii s-a făcut din fonduri bugetare.

Conform anunțului de atribuire, la această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă, aceasta fiind declarată admisibilă. În acest context, la data de 17 octombrie 2025, Compania Națională de Aeroporturi București a atribuit contractul nr. 493/C/2025 societății comerciale Trident Servicii și Mentenanță SA, pentru un preț final negociat de 15.700.803,63 de lei fără TVA, respectiv de 18.997.972,4 lei cu TVA inclusă (3.877.137,22 euro).

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Trident Servicii și Mentenanță SA, compania care și-a adjudecat acest contract, este deținut, așa cum rezultă dintr-o încheiere din data de 17 octombrie 2024, de către firmele TIU Holding SRL și UTI Construction and Facility Management SA (ambele controlate de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu), precum și de către o anume Gina Banu.

Serviciile, prestate pe Otopeni și pe Băneasa

Revenind la afacerea încheiată de firma din grupul lui Urdăreanu cu Compania Națională de Aeroporturi București, din caietul de sarcini care constituie documentația de atribuire a acestui contract rezultă că cele 25 de echipamente de detectare a urmelor de explozibili (ETD) Ionscan 900, produse de către Smiths Detection, sunt instalate pe fluxurile de control de securitate din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și din Aeroportul Internațional București-Băneasa „Aurel Vlaicu”.

În caietul de sarcini citat, se face referire la specificațiile tehnice ale echipamentelor de detectare a explozibililor Ionscan 600 aflate în dotarea Companiei Naționale de Aeroporturi București. Astfel, acestea sunt dotate cu tehnologie de detecție și de identificare prin spectrometria mobilității ionilor, sunt prevăzute cu modul dual de detecție a ionilor pozitivi și negativi, cu sensibilitate de detecție a urmelor de substanțe explozive la nivel de picograme, sunt prevăzute cu unitate centrală de procesare, cu ecran color cu touch screen și cu funcția de dispozitiv de comandă a funcțiilor din meniul sistemului.

Altă afacere, de 12,5 milioane de euro, parafată înaintea alegerilor anulate de anul trecut

Interesant este că, anul trecut, pe 15 noiembrie 2024, aceeași societate Trident Servicii și Mentenanță SA, a mai încheiat cu Compania Națională de Aeroporturi București un alt contract spectaculos, în valoare de 12.490.026 de euro fără TVA.

Afacerea vizează furnizarea de sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână, prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor, cu toate accesoriile aferente, precum și prestarea de servicii de proiectare, instalarea, punerea în funcțiune, instruirea, întreținerea și reparațiile pe perioada de garanție și pe perioada de post-garanție.

Concret, este vorba despre achiziția a 18 echipamente de detecție EDSCB C3, despre 16 sisteme automate de întoarcere a tăvilor, despre două platforme de management centralizat și despre un stoc de piese de schimb.

Și acest contract este un acord-cadru cu o durată de 48 de luni, iar pe 16 decembrie 2024, 12 martie 2025, 9 mai 2025 și 5 august 2025, între cele două entități au fost parafate patru contracte subsecvente, în valoare totală de 9.753.661 de euro fără TVA.

Contracte pe bandă rulantă încheiate între cele două părți, în ultimii doi ani

Din 2023 și până în prezent, între Compania Națională de Aeroporturi București și SC Trident Servicii și Mentenanță SA au fost încheiate, conform bazei de date a SEAP, zece contracte, în valoare totală de 23 de milioane de euro cu tot cu TVA.

Spre exemplu, la data de 11 iunie 2025, între cele două entități a fost încheiat un contract în valoare de 552.278 de euro fără TVA, pentru furnizarea de piese de schimb pentru echipamentele de detectare a explozibililor (ETD) Ionscan 600.

Anterior, la data de 30 aprilie 2025, între Compania Națională de Aeroporturi București și firma controlată de Urdăreanu a fost semnat un contract de 263.501,94 de euro fără TVA, vizând servicii de întreținere și reparații, asigurarea pieselor de schimb, înlocuirea imaginilor virtuale din biblioteca TIP, relocarea și punerea în funcțiune a echipamentelor cu raze X tip Smiths Detection HI-Scan 100100V-2IS din dotarea CNAB. Un contract similar, în valoare de 484.540 de euro fără TVA, a fost parafat și la data de 17 decembrie 2024.

În 25 februarie 2025, CNAB a încheiat cu firma în cauză un contract de 492.540 de euro fără TVA pentru achiziția de echipamente de detectare a urmelor de explozibili (ETD) pentru controlul de securitate.

Anul trecut, pe 9 august 2024, a mai fost parafat între cele două părți un contract de 1.253.374 de lei fără TVA, pentru furnizarea de echipamente de detecție a explozibililor dedicate pentru controlul bagajelor de cală. Iar pe 31 iulie 2024, a mai fost semnat un contract de 770.300 de lei fără TVA pentru furnizarea unui sistem de control antitero.

În 2023, între CNAB și SC Trident Servicii și Mentenanță SA au fost parafate două contracte, în valoare totală de 4.236.756,6 lei fără TVA.