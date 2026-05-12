Primăria lui Fritz cheltuie 2,7 milioane de euro pentru un skatepark în Parcul Central din Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara a atribuit, la finalul săptămânii trecute, prin procedură simplificată, contractul scos la mezat încă din luna octombrie a anului trecut, privind construirea unui skatepark în Parcul Central „Anton Scudier”. Iar pentru această afacere, s-a arătat interesată o singură asociere. Compusă din două firme. Una dintre ele este aceeași care, în mai 2024, a donat Consiliului Local documentația tehnico-economică pentru realizarea acestui proiect. Cea de-a doua este controlată de fratele fostului consilier local al PDL Turda, Gabriel Silagyi, politician care, la rândul lui, deține o societate ce, în vremea de „glorie” a regimului Boc-Udrea-Băsescu, încasa 122 de milioane de euro din contracte cu statul. Investiția de la Timișoara a fost parafată pentru suma de 2,72 de milioane de euro.

În luna octombrie a anului trecut, Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află Dominic Fritz, făcea cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de lucrări de proiectare și de execuție pentru construirea unui skatepark, pumpark, pereți pentru cățărări, amenajare de alei și spații verzi, iluminat exterior, branșamente de utilități, realizarea împrejmuirii și organizarea de șantier, precum și construirea unei scene exterioare, la care se adaugă anexe.

Afacerea a fost parafată șapte luni mai târziu, iar având în vedere bugetul uriaș pus la dispoziție pentru această lucrare, este mai mult decât surprinzător că Primăria Municipiului Timișoara a ales să nu organizeze o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte. La această procedură, autoritatea contractantă a primit două oferte, din care una singură a fost declarată admisibilă, cea de-a doua fiind retrasă, potrivit datelor furnizate de portalul achizițiilor publice.

La data de 8 mai 2026, instituția condusă de Dominic Fritz a atribuit contractul nr. 2026-000226 către asocierea de firme SC Sport Play Systems SRL și SC Subcontrol SRL, la un preț final negociat de 11.237.704,44 de lei fără TVA, respectiv de 13.597.662,4 lei cu TVA inclusă (2.720.000 de euro).

Donatoarea documentației, pe lista câștigătoare

Pentru acest obiectiv, în vederea realizării căruia Primăria Municipiului Timișoara a publicat, în data de 21 octombrie 2025, un anunț de participare în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), instituția condusă de Dominic Fritz a pus la bătaie un buget estimat inițial de nu mai puțin de 12.635.818,1 lei fără TVA, respectiv de 15.289.339,9 lei cu tot cu TVA, adică 3.120.273.45 de euro. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Din documentația de atribuire, aflăm faptul că această construcție a fost aprobată de către Consiliul Local Timișoara, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 178 din data de 21 mai 2024, care a avut la bază un Referat de aprobare întocmit de către însuși Dominic Fritz, în calitate de primar.

Prin această Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, s-a acceptat primirea cu titlu de donație din partea unei companii pe numele SC Subcontrol SRL a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții și s-a aprobat demararea obiectivului de investiții.

Se poate observa, așadar, că firma care a donat documentația tehnico-economică este și cea care și-a adjudecat, în cele din urmă, contractul, făcând parte din asocierea care a depus unica ofertă admisibilă.

Betoane pe spațiile verzi

Din caietul de sarcini întocmit de către primăria lui Fritz, rezultă că terenul pe care urmează să fie construit acest skatepark este amenajat, în prezent, Parcul Central „Anton Scudier”, care are o suprafață de 77.894 de metri pătrați. Skateparkul va „mânca” din această suprafață 4.225 de metri pătrați.

Conform documentului citat, „necesitatea amenajării unui real skatepark în Municipiul Timișoara, în ciuda unor amenajări similare, la o scară redusă, însă, incomplete și insuficiente, derivă din nevoia de a petrece timpul liber cât mai diversificat, de către o categorie socială tot mai variată și de practicare de către aceasta a unor categorii de sporturi tot mai populare și mai îndrăgite. În acest moment, asemenea tipuri de activități se practică în locații neamenajate și improprii, pe străzi și în alte locuri publice inadecvate acestui gen de sport”.

În acest sens, viitorul skatepark se va împărți în patru zone distincte. Este vorba despre o zonă pentru cățărări și zona pentru scenă, despre zona de Street, despre zona de Park/ Bowl și despre zona pentru peretele de Bouldering.

Astfel, zona pentru pereții de cățărat va conține unul sau doi pereți. O parte a acestora va fi alcătuită după principiile unui Speed Climbing Competition Wall, cu înălțimea 16 metri. Cealaltă parte va fi destinată esplanadei recreaționale. Zona de Street va fi compusă din diverse elemente-obstacol, respectiv rampe drepte, rampe curbe, rampe curbe mici, Fun box, denivelări, piramidă, scări, goluri, balustrade late și balustrade standard. Tot aici, se vor regăsi și zone de stat, realizate din gradene.

Zona de Park va fi cea care va conține Bowl-ul, un element asemănător unei piscine, însă cu diverse planeități, curburi și unghiuri care să creeze trasee pentru toate categoriile de utilizatori. Iar Zona pentru peretele de Bouldering va conține un perete de cățărat cu dimensiuni medii, iar întregul skatepark va avea un parapet ale cărui înălțimi vor varia în funcție de zonă.

Firmele care și-au adjudecat contractul, legături politice interesante

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Sport Play Systems SRL, una dintre cele două firme care și-au adjudecat contractual pus la bătaie de către Primăria Municipiului Timișoara, este controlată, în calitate de asociați, de către clujenii Mihai Balas și Adrian Silagyi. Acesta din urmă este, conform jurnaliștilor de la „Gazeta de Cluj”, fratele fostului consilier PDL de la Turda, Gabriel Silagyi, cel despre care „Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu mai mulți ani, că, prin intermediul firmei sale SC MVS Group SRL, a derulat zeci de contracte cu statul, în special cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în timpul guvernării „portocalii”.

Arătam, atunci, că reţelele fostului Partid Democrat-Liberal au fost construite la nivel local, în puncte-cheie din ţară, dar cu ramificaţii în cele mai importante zone ale administraţiei centrale. Anii de criză din perioada guvernării portocalii s-au dovedit extrem de profitabili pentru fostul consilier local de la Turda, din partea PDL, Gabriel Silagyi, care a reuşit, prin două dintre firmele sale, să deruleze afaceri cu statul de peste 122 de milioane de euro. Cele mai importante sume au intrat în conturile acestor firme în urma contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii, unde, ce să vezi, soţia afaceristului a ocupat funcţia de expert şi, ulterior, consilier expert evaluare la Direcţia Monitorizare Contracte.

Cea de-a doua firmă care face parte din asocierea care a câștigat contractual scos la mezat de către Primăria Timișoara, SC Subcontrol SRL, este deținută de Dan și Maria Manuela Radoslav. Dan Radoslav este, conform unor surse locale, fratele fostului arhitect–șef al Primăriei Municipiului Timișoara, Radu Radoslav.