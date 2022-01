ANI își dotează sala de conferințe cu ajutorul unei firme deținute de fiul lui Cristian Burci, de un offshore al lui Frank Timiș și de un SRL al unui consultant al candidatului Iohannis

Firma a mai încheiat un contract cu ANI și la mijlocul anului 2020, pentru a presta servicii de asistență tehnică și informatică. Iar, în perioada 2018 - 2022, aceeași societate a derulat nu mai puțin de 20 de contracte cu statul, inclusiv cu servicii speciale, în valoare totală de peste 350 de milioane de lei.

Agenția Națională de Integritate a achiziționat, în 10 decembrie 2021, servicii privind implementarea și furnizarea unei soluții de conferință. Conform anunțului de intenție publicat de ANI pe portalul SICAP (Sistemul Informatic Centralizat al Achizițiilor Publice), procedura era aceea de încheiere a unui acord-cadru, pentru o perioadă de 36 de luni, cu un singur agent economic. Criteriul de atribuire a acestui contract a fost cel mai bun raport calitate-preț, din care component financiară a cântărit 60 la sută, iar determinarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și planificarea adecvată a resurselor umane și a activităților au cântărit 40 la sută din decizia de atribuire.

Licitația deschisă organizată de ANI a avut loc pe data de 10 decembrie 2021, când a fost încheiat acordul-cadru nr. 24654/2021, în valoare de 1.197.000 de lei fără TVA, cu societatea SC Trencadiș Corp SRL din Baia Mare. Apoi, în 11 ianuarie 2022, cu aceeași firmă a fost încheiat un contract subsecvent, în valoare tot de 1.197.000 lei fără TVA.

Acționariat de elită

SC Trencadiș Corp SRL este controlată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de două persoane juridice și de două persoane fizice. Unul dintre acționari este compania Alexander N. Capital Management SRL, deținută, la rândul ei, de un anume Radu Negulescu, din Baia Mare. Acesta din urmă este unul dintre cei trei tineri antreprenori descoperiți de presă ca fiind cei care s-au ocupat, în anuil 2014, de campania online a candidatului ACL de la acea vreme la Președinția României, Klaus Iohannis.

Al doilea acționar al firmei contractate de ANI este offshore-ul din Insulele Cayman First Investments Holding LTD, controlat de controversatul miliardar româno-austriac Frank Timiș. Timiș este cunoscut ca fiind unul dintre fondatorii celebrei afaceri Roșia Montană, dar și cel care, în 2003, și-a vândut acțiunile de la Gabriel Resources, la bursă.

Alături de cei doi, din acționariatul SC Trencadiș Corp SRL mai face parte și Carlo Robert Burci, notat în actele societății ca fiind cetățean italian, vorbitor de limba română, născut la Los Angeles și domiciliat la New York. Acesta este fiul unui alt celebru om de afaceri, proprietar de trust de presă în România, Cristian Burci.

Pe lista asociaților la această companie se mai regăsește o anume Mihaela Andreea Moldovan.

Ce anume a achiziționat ANI

Revenind la contractul în sine încheiat de ANI cu SC Trencadiș Corp SRL, aflăm, din caietul de sarcini care a stat la baza achiziției, că scopul proiectului este creșterea capacității ANI de colaborare prin servicii de conferință online, care să permită conectarea la distanță a mai multor persoane, atât din cadrul personalului propriu al instituției, cât și a personalului aparținând unor autorități publice externe.

Firma selecționată trebuie să asigure serviciile de conferință pentru o perioadă de minimum trei ani, prin instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a unui sistem de conferințe care să permită, pe de o parte, participanților să folosească și sisteme hardware de videoconferință standard, indiferent de producătorul acestuia, și, pe de altă parte, conferințele să poată fi susținute în echipe, cu interactivitate maximă și, totodată, să poată găzdui evenimentele online în care organizatorii și prezentatorii să poată transmite către o audiență largă un mesaj. În acest sens, s-a achiziționat un dispozitiv colaborare pentru sala de conferințe, de tip all in one (cu codec, monitoare, etc.) și două unități video de tip all in one, personalizate, la care se adaugă un sistem audio cu zece posturi cu microfoane de tip „gât de lebădă”.

20 de contracte cu 17 instituții publice – 73 de milioane de euro

Nu este pentru prima dată când Agenția Națională de Integritate derulează un astfel de contract cu respectiva firmă. În 6 iulie 2020, ANI a atribuit SC Trencadiș Corp SRL un contract în valoare de 404.223 de lei fără TVA, pentru furnizarea de servicii de asistență tehnică de întreținere și reparații software, aferente desfășurării activității Agenției Naționale de Integritate.

„Jurnalul” a descoperit că, potrivit SICAP, SC Trencadiș Corp SRL a încheiat, începând cu luna octombrie a anului 2018, 20 de contracte cu statul, în valoare totală de 350.023.940,06 de lei cu tot cu TVA.

Entitățile care au atribuit aceste contracte sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale și Afacerilor Europene (846.923 de lei cu TVA). Administrația Națională Apele Române (474.417,3 lei cu TVA), Ministerul Fondurilor Europene (7.606.480 de lei cu TVA), ANRE (două contracte în valoare totală de 10.726.048,34 lei cu TVA), Serviciul de Telecomunicații Speciale (două contracte, în valoare totală de 58.148.602,68 lei cu TVA), Comuna Vișeu de Sus (1.926.987,23 lei cu TVA), Oficiul Național al Registrului Comerțului (1.144.532,48 lei cu TVA), Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj Napoca ( două contracte, în valoare totală de 3.360.069,72 lei cu TVA), Agenția Națională de Integritate (două contracte, în valoare totală de 1.905.455,37 lei cu TVA), Consiliul Concurenței (24.506.144,81 lei cu TVA), Municipiul Sebeș (1.937.980,45 lei cu TVA), Ministerul Culturii (2.210.801,9 lei cu TVA), Primăria Câmpulung Moldovenesc (2.927.976 de lei cu TVA), Agenția de Administrare a Rețelelor Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (217.729.240,92 lei cu TVA – este vorba despre un contract de furnizare de produse pentru platforme cu resurse digitale „Edulib”, contract la care a participat și SC S&T România SRl) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (11.812.416 lei cu TVA).