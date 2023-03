Prețul ținut secret de Iohannis: 1 milion de euro. Atât a costat zborul său cu avionul de lux, în Japonia

Am avut în vedere respectarea tuturor caracteristicilor atât în ceea ce privește clasa aeronavei închiriate, criteriile de zbor pe timp de zi și pe timp de noapte, standardul de confort, tarifele de aeroport și ruta exactă, pe mai multe segmente de zbor. Acesta este costul mediu operat de companiile private doar pentru traseul și orarul de retur. Adăugând la acestea și zborul de plecare, din București, via Sibiu, cu escală la Baku, pentru realimentare, apoi aterizarea pe aeroportul din Tokyo, unde a așteptat la sol finalizarea vizitei din capitala Japoniei, costurile estimate ale unei asemenea deplasări se ridică la un milion de euro.

Administrația Prezidențială refuză să facă publice informațiile cu privire la costurile generate de închirierea aeronavei de lux cu care președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat, împreună cu soția sa, Carmen, o vizită, în perioada 4-12 martie 2023, în Japonia și Singapore. Într-un răspuns oficial oferit presei, Președinția susține că aeronava a fost închiriată pe baza unui contract de prestări servicii pentru zboruri speciale, contract care are la bază un Regulament aprobat prin HG 755/1998, dar care nu poate fi dat publicității, întrucât există alt HG. 585/2002 care a aprobat articolul 4 alineatele 3 și 10, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate, precum și articolul 15 litera „e” din Legea 192/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Cu alte cuvinte, contribuabilii nu au acces la informația simplă: cât a costat bugetul această deplasare cu un avion de lux, ce criterii de achiziție publică au fost folosite pentru parafarea contractului și nici dacă au existat sau nu oferte mai avantajoase.

Traseul aeronavei Boeing 737-900ER, pas cu pas

Portalul „BoardingPass”, un site care se ocupă de zona de aviație, a urmărit, însă, cu atenție fiecare minut în care avionul închiriat de Administrația Prezidențială s-a aflat în zbor, având la bord delegația oficială a României, și este sursa care a dezvăluit ce fel de aeronavă este. Mai exact, a devoalat că este vorba despre un avion Boeing 737-900ER, înmatriculat LX-DIO, aflat în proprietatea companiei luxemburgheze Global Jet. Această aeronavă a decolat, pe data de 4 martie 2023, de la București, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, și a aterizat pe Aeroportul Internațional din Sibiu.

De la Sibiu, Boeing-ul prezidențial de lux a zburat până la Baku, în Azerbaidjan, unde a făcut o escală pentru realimentare, după care și-a continuat zborul, cu destinația Aeroportul Internațional Narita, din Tokyo, Japonia.

Avionul a rămas la sol, în acel loc, până pe data de 8 martie, la ora 11.50, când a decolat cu destinația Aeroportul Kansay din Osaka, unde a aterizat la ora 12.47. Aici, aeronava a așteptat până a doua zi, pe 9 martie, la ora 13.08, când a decolat cu destinația Aeroportul Changi, din Singapore, aterizând la ora 19.01.

Aeronava s-a repus în mișcare în data de 12 martie 2023, când a decolat de pe Aeroportul Changi la ora 13.09 și a aterizat pe Aeroportul Muscat (Oman), pentru realimentare, rămânând la sol timp de 2 ore și 13 minute. A decolat la ora 18.34 și a aterizat pe Aeroportul Internațional din Sibiu pe 12 martie 2023, la ora 21.52.

Am cerut o ofertă de cost pentru o excursie similară, pe traseul de întoarcere

În total, orele de zbor din timpul acestei deplasări în Japonia și Singapore ale aeronavei de lux închiriate de Administrația Prezidențială au fost de 32 de ore și 45 de minute, potrivit „BoardingPass”, din care plecarea (București-Sibiu-Baku-Tokyo) a durat 12 ore și 19 minute de zbor.

În lipsa oricărei forme de transparențe dinspre Palatul Cotroceni cu privire la costuri, am încercat, totuși, să aflăm, cu acuratețe, cât este prețul unei astfel de excursii aeriene. Motiv pentru care am contactat reprezentanții unei companii aeriene private omoloage celei luxemburgheze, solicitând un cost pentru închirierea unei aeronave de aceeași categorie, pentru aceeași rută, încercând să respectăm criteriile legate de zbor de zi/ zbor de noapte, standardul VIP și tarifele de aeroport. Am ales ca interval de întoarcere datele de 8, 9 și 12 aprilie, adică exact la o lună după revenirea lui Klaus Iohannis din Japonia. Am solicitat, de asemenea, o aronavă Boeing 737-900ER, în configurație BBJ (Boeing Business Jet), pe care compania privată îl avea în dotare, dar care nu era disponibil pentru acel interval. Astfel, am primit o ofertă pentru o aeronavă similară din punct de vedere al categoriei VIP, care să transporte pe traseul cerut 12 pasageri.

Prețul, la retur, între 450.000 și 600.000 de euro

Așa cum se poate vedea în FACSIMILUL alăturat, compania pe care am contactat-o ne-a defalcat traseul pe etape de zbor, astfel:

Decolare, la data de 8 aprilie 2023 (sâmbătă), de pe Aeroportul Internațional Narita (Tokyo), cu aterizare pe Aeroportul Kansai (Osaka), cu plecare la ora 12.00;

La Osaka, aeronava va aștepta la sol până a doua zi, duminică, pe data de 9 aprilie 2023, urmând să decoleze, la ora 13.00, cu destinația Singapore. Aterizarea ar fi urmat să aibă loc pe Paia Lebar Air Base;

Următorul zbor ar fi trebuit să aibă loc pe data de 12 aprilie 2022 (miercuri), cu decolare de pe Aeroportul Changi din Singapore, la ora 13.00, cu destinația Aeroportul Internațional Muscat (Oman), pentru realimentare;

Ultima etapă a zborului ar fi urmat să fie ruta Muscat (Oman), cu decolare pe 12 aprilie, la ora 18.30, cu destinație Aeroportul Internațional Sibiu.

Potrivit aceluiași FACSIMIL, „aceste călătorii complete, cu mai multe etape, sunt estimate în jur de 450.000 de euro, până la 600.000 de euro, în funcție de poziționarea aeronavei”. Făcând o medie între costul minim estimat și costul maxim estimat, în acest răspuns, rezultă că un zbor similar, pe o aeronavă similară cu cea utilizată de familia prezidențială, pe exact aceeași rută, în același interval de zile și cu alte detalii absolut identice, se ridică la 530.000 de euro.

Adunând la această sumă medie estimarea costurilor generate de traseul București-Sibiu-Baku-Tokyo, pe care familia prezidențială l-a parcurs cu aeronava de lux, la plecarea către Japonia, la care se adaugă taxele de aeroport, având în vedere și orele multe de staționare a aeronavei (3 zile), rezultă că întreaga excursie făcută de Klaus Iohannis a costat nu mai puțin de 1 milion de euro.

La Tokyo, Iohannis a semnat un acord de parteneriat strategic care este în vigoare de cinci ani

Așa cum „Jurnalul” a dezvăluit, săptămâna trecută, deplasarea familiei prezidențiale de la București, via Sibiu, cu o aeronavă privată de lux, pentru a semna o declarație de acord de parteneriat strategic între România și Japonia, a avut loc în contextul în care un astfel de document este în vigoare de cinci ani, parafat la nivelul Uniunii Europene.

Din partea României, pe acest document a semnat actualul consilier prezidențial, Luminița Odobescu, în calitatea de Reprezentant Permanent al României la UE. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, semnarea acestei declarații, în martie 2023, are o însemnătate istorică, deoarece pune bazele cooperării dintre cele două state în domenii precum ONU, economic, comercial, cercetare și inovare. Domenii care, ce să vezi, sunt deja menționate în Acordul de Parteneriat Strategic încheiat între UE și statele membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24 august 2018.

Cotroceniul vorbea despre o vizită de stat în Singapore de două zile. MAE din Singapore scrie că vizita a fost de 4 zile

Însă, aflăm, de asemenea, că vizita din Singapore ar fi trebuit să dureze două zile, în loc de patru. De unde am aflat asta? De pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale, unde, pe data de 3 martie 2023, a fost publicat un comunicat conform căruia „președintele României, Klaus Iohannis, va efectua, în perioada 6 – 10 martie 2023, o vizită oficială în Japonia și o vizită de stat în Republica Singapore”. „În ceea ce privește vizita de stat a președintelui Klaus Iohannis în Republica Singapore, care va avea loc în perioada 9-10 martie 2023 (…)”, scrie negru pe alb în acest comunicat.

Aeronava de lux închiriată de Președinție a aterizat la Singapore pe 9 martie și a decolat spre Sibiu pe 12 martie. Ceea ce înseamnă că vizita de stat a fost cu două zile mai lungă. Lucru pe care chiar și Ministerul Afacerilor Externe din Singapore îl cunoștea, deoarece, pe site-ul oficial, instituția a postat un comunicat, în data de 10 martie 2023, cu privire la „vizita de stat a Excelenței Sale Klaus Werner Iohannis, președintele României, din 9 până în 12 martie 2023”.

O nouă excursie oficială în Emirate. Cu avion închiriat de la aceeași companie

În 15 martie 2023, Klaus Iohannis a mai efectuat o vizită oficială, în Bulgaria. Pentru a ajunge la Sofia, Administrația Prezidențială a închiriat, de asemenea, o aeronavă privată, fără escală, iar, după patru ore, a revenit la București, tot fără escală.

Apoi, din 18 până 21 martie, Klaus Iohannis efectuează o vizită în Emiratele Arabe Unite, „la invitația Președintelui Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan”. Portalul „BoardingPass” dezvăluie că, pentru această vizită, Administrația Prezidențială a închiriat o aeronavă Gulfstream G550 (VEZI FOTO), cu o capacitate de transport de 13 pasageri, aparținând aceleiași companii luxemburgheze Golden Jet, ca și aeronava folosită la vizitele din Japonia și Singapore.

Aproape toate zborurile președintelui, pe banii statului, cu avioane închiriate care au trecut, inevitabil, și pe la Sibiu

Conform unei analize efectuate de „BoardingPass”, în perioada 1 ianuarie 2022 – 28 februarie 2023, vizitele oficiale efectuate de Klaus Iohannis în străinătate, dar și în interiorul României au fost făcute cu aeronave închiriate. Din acestea, 19 călătorii au avut zboruri care au inclus, fie la plecare, fie la întoarcere, Sibiul!

În perioada 16-18 februarie 2022, a avut loc vizita oficială de la Paris și Bruxelles, avionul închiriat zburând pe ruta București-Sibiu-Paris.

În 23 martie 2022, a avut loc o vizită oficială în Bruxelles și Constanța. Avionul închiriat a zburat, la plecare, pe ruta București-Sibiu-Bruxelles. Pe 4 iunie 2022, a avut loc o vizită oficială la Nuremberg. Avionul închiriat a zburat, la plecare, pe ruta București-Nuremberg, iar la retur a zburat pe ruta Nuremberg-Sibiu-București. În 21 iunie 2022, a avut loc vizita oficială la Bruxelles și Constanța. Avionul închiriat a zburat pe ruta București-Sibiu-Bruxelles.

Între 19 și 25 septembrie 2022 a avut loc vizita oficială în Marea Britanie și SUA. La tur, a fost folosit un avion închiriat, care a zburat pe ruta București-Sibiu-Londra (18 septembrie), iar, la revenire, în 25 septembrie, un alt avion închiriat a zburat pe ruta Prestwick-Sibiu-București. Apoi, între 5 și 7 octombrie 2022, a avut loc vizita oficială în Praga și Constanța. La plecare, un avion închiriat a zburat pe ruta București-Sibiu-Praga.

La 12 octombrie 2022, a avut loc o vizită oficială din Cincu, unde un avion închiriat a zburat pe ruta București-Sibiu. La data de 21 octombrie, a avut loc o vizită oficială la Bruxelles, aeronava închiriată zburând pe ruta București-Sibiu-Bruxelles. Între 7 și 9 noiembrie 2022, a avut loc vizita oficială din Sharm el-Sheikh. Plecarea a avut loc pe ruta București-Sibiu-Sharm el-Sheikh.

În 11 noiembrie 2022, a avut loc vizita oficială de la Paris, unde un avion închiriat a zburat, la retur, pe ruta Paris-Sibiu-București. Apoi, între 24 și 25 octombrie 2022, a avut loc vizita oficială din Riga, Vilnius și Kaunas. La retur, aeronava închiriată a zburat pe ruta Vilnius-Kaunas-Sibiu-București.

În 3 decembrie 2022, a avut loc vizita oficială din Atena, iar la retur, avionul închiriat a zburat pe ruta Atena-Sibiu București. În 6 decembrie 2022, a avut loc vizita oficială din Tirana, avionul închiriat zburând pe ruta București-Sibiu-Tirana-București. Între 14 și 15 decembrie 2022, a avut loc o altă vizită la Bruxelles, aeronava închiriată zburând, la retur, pe ruta Bruxelles-Sibiu-București.

Între 2 și 3 februarie 2023, a avut loc vizita oficială la Baku, la retur avionul închiriat zburând pe ruta Baku-Sibiu-București. O altă vizită oficială la Bruxelles a avut loc în data de 9 februarie 2023, iar avionul închiriat a zburat, la retur, pe ruta Bruxelles-Sibiu-București. Ultima vizită analizată este cea de la Luxemburg, din 27 februarie 2023, când un avion închiriat a zburat, la plecare, pe ruta București-Sibiu-Luxemburg, iar la retur a zburat pe ruta Luxemburg-Sibiu-București.