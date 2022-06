Blestemul Teleormanului

Eugen Pîrvulescu este șeful liberalilor din Teleorman, ales senator în două mandate pe lista „sărăciei Teleormanului”. În primul mandat, președintele PNL din sudul României s-a evidențiat în privința salariului primit: aproximativ 470.000 de lei. La alegerile electorale din 2020, Pîrvulescu a candidat din nou. Atunci a apărut și pe lista sponsorilor partidului. Pe primul loc cu 518.000 de lei! Suma dată organizației politice a fost, potrivit documentelor, completată și cu un împrumut cvasi-politic, 130.000 de lei pentru un coleg de partid implicat în bătaia politică pentru scaunul unei comune din județ. Total: 648.000 de lei. Cu aproximativ 200.000 de lei, deci, în plus față de ce a câștigat în prima legislatură. Cu poziția câștigată, șeful de la Teleorman și-a reînceput activitatea de senator. Până în prezent, conform paginii electronice a Parlamentului României, Pîrvulescu a avut șase (!) luări de cuvânt în plen în cele peste 600 de zile trecute din mandat. Totuși, la capitolul inițiative legislative, senatorul stă mai bine. Numele său figurează în dreptul a 12 propuneri de lege. Printre acestea sunt inițiative care se referă la „(...)modificarea legii privind arborarea drapelului național (...)”, „declararea zilei de 19 iunie drept Ziua Națională a Înotului” sau „declararea florilor de bujor ca Floare Națională a României”!

Afaceri ce bântuie din trecut

Eugen Pîrvulescu este, în prezent, acționar, cu o proporție de 75 la sută, la o societate de metalo casnice din Alexandria. Demnitarul spune că a lăsat bisnisul în urmă cu 13 ani, când a intrat în politică. Doar că, de ceva vreme, numele șefului PNL apare public în mai multe „tunuri” care ar fi fost date de către societățile pe care le-a administrat. Presa locală a publicat cum în urmă cu câțiva ani, în județ, urmau să fie construite două săli multifuncționale și o bază sportivă. Bani mulți, de la Guvern. În 2013, contractele ar fi ajuns la firmele lui Pîrvulescu, dar....în 2016, la o analiză a stării unuia dintre șantiere, obiectivul nu erau decât la faza de fundație. Potrivit site-ului „context.ro”, „Ministerul Educației a constatat, în 2021 că lucrarea era gata în proporție de doar 19%. Aceeași situație și la instalația electrică: 70% stadiu de execuție era trecut în primul raport, doar 7% din cabluri puse în realitate”.

Similar, potrivit presei locale, s-au mai înregistrat și alte două cazuri cu contracte luate, achitate și nefinalizate. Ba, mai mult, pe acest subiect firmele deținute atunci de actualul lider PNL ar fi fost și chemate în instanță. În paralel, scandalurile cu afaceri suspecte în care apare numele demnitarului au continuat. Tot site-ul „context.ro” publică o anchetă în care Pîrvulescu este învinuit că ar fi dat o lovitură de aproximativ 1,5 milioane de lei – bani obținuți în urma unor tranzacții cu spitalul din Roșiorii de Vede, acolo unde sunt tratați bolnavii de tuberculoză. În acest caz, firma în care Pîrvulescu era acționar ar fost fericita beneficiară a unui contract în urma căruia a livrat aparatură medicală și mobilier unității medicale. La un mare suprapreț. Jurnaliștii locali susțin că, spre exemplu, un microscop de 7.700 de lei a fost vândut spitalului cu suma de 62.000 de lei.

Școala și Ambulanța – entități cu lipici la scandal

În paralel cu scandalurile afacerilor suspecte, numele președintelui PNL Teleorman apare și într-un alt tip de activitate: protecția bugetarilor de partid. Astfel, mai nou, într-o scrisoare, mai mulți profesori din Alexandria susțin că “intreaga conducere a Inspectoratului Școlar Județean este susținută de PNL Teleorman, filială unde liderul Eugen Pârvulescu și-a consolidat poziția prin impunerea persoanelor apropiate în toate funcțiile importante ce au revenit liberalilor. Pe directorii școlari - în procent covârșitor liberali - îi vedem la toate acțiunile de imagine ale prefectului liberal Haralambie Epure: oferit de baloane sau flori, strâns de gunoaie, multe dintre aceste acțiuni fiind făcute în timpul orelor de curs”. La fel s-ar fi întâmplat și la Serviciul Județean de Ambulanță. În acest ultim caz, chiar Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar. „În perioada 28 mai – 20 iunie 2021, inculpatul Eugen Pîrvulescu și-ar fi folosit influența pe care o avea în calitate de președinte al unei filiale de partid aflat la guvernare, pe lângă o persoană – președinte sau, după caz, membru în comisiile de concurs constituite de conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman, solicitându-i în mod repetat, atât direct cât și prin intermediar, să elaboreze și să-i remită, seturile de subiecte care urmau să fie date la proba scrisă a concursurilor organizate în perioada mai-iulie 2021, pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical și șofer autosanitară II.”, scrie chiar în comunicatul DNA. În prezent, cazul își urmează cursul, însă la nivelul județului pâlpâie scântei de scandal în care se vorbește despre același sistem de intruziune a politicului în interiorul instituțiilor publice sau chiar în interiorul administrației publice. Un simplu concurs pentru ocuparea unui post de secretar general al unei comune din județ a reaprins discuțiile despre protejații politici, fentarea legilor și ascensiunea nemeritată pe posturi de conducere.

Ce spune șeful PNL

Despre toate aceste probleme, senatorul PNL Eugen Părvulescu a fost de acord să explice următoarele:

Despre situatia afacerilor cu sălile de sport și derulate cu spitalului din Roșiori de Vede: „A fost un dosar în această privință, dar este închis de acum zece ani. Nu am niciuun fel de problemă.

Acum 12 ani nu eram politician, nu eram in viața publică. Firmele private unde am fost actionar și-au făcut treaba, si-au platit impozitele. Vă spun că nu sunt probleme! Astăzi, sunt acționar cu 75 la suta la o firmă privată cu materiale de uz caznic. Societatea este o firmă medie, puteți să vă uitați pe bilanțuri, și nu are niciun contract cu statul de cand sunt in viata publică. În PNL am intrat in 2013”.

Despre acuzele venite din partea profesorilor si despre cazul de la Serviciul Județean de Ambulanță: „Pâna la alianța cu PSD, Inspectoratul Școlar Județean a fost condus de interimari. Acum, ISJ-ul este la PSD. Nu știu ce se întâmplă acolo, știu doar că au fost niște concursuri, anul trecut, organizate de minister. Cât despre acțiunile prefectului, acesta este președinte al PNL Alexandria. Directorii de școală pot, conform legii, să fie membrii de partid. Dar! Sa demonstreze cineva că vreun director de școală a participat la activități politice în timpul orelor de curs (senatorul accentuează pe aceste cuvinte n.n) și o să vorbim! Niciun director nu a participat la astfel de activitati politice. Despre cazul de la Ambulanță, acesta este în instanță, nu comentez!”.

Despre banii rulați înspre și dinspre PNL: „Sunt sume de bani din campania electorala, sume cu acte depuse oficial. Sunt si contracte de imprumut care sunt cuprinse în acte la alegerile locale și la cele parlamentare. Apoi, sumele au fost rambursate din fondurile decontate de Autoritatea Electorală Permanentă! Sunt acolo și sumele care figurează în declarația mea de avere rambursate, apoi, dupa achitarea banilor de catre AEP”.

