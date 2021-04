Cine păzește obiectivele “civile” ale Nuclearelectrica, pentru 15 milioane, în următorii patru ani

Una dintre companiile controlate de omul de afaceri Mihai Neicu, fost consilier al lui Traian Băsescu și denunțător al ginerelui lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu, împreună cu o altă companie deținută de copiii a doi foști ofițeri ai Direcției Județene de Informații Gorj vor păzi, timp de patru ani, toate obiectivele civile ale Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă. Licitația, începută încă din vara anului 2019 și definitivată în aprilie 2020, în plină stare de alertă, a făcut obiectul mai multor contestații la CNSC și în instanțe, ea finalizându-se practic la începutul acestei săptămâni, când Nuclearelectrica a publicat în sistemul SICAP anunțul de atribuire. Cele două firme declarate câștigătoare au încasat, astfel, un acord-cadru în valoare de aproape 15 milioane de lei, precum și un prim contract subsecvent în valoare de 3,7 milioane de lei.

Încă din 18 iulie 2019, Compania Națională Nuclearelectrica SA scotea la mezat contractarea unor servicii de pază permanente pentru obiectivele civile de pe Platforma Centralei Nuclear- Electrice de la Cernavodă, dar și din afara acesteia, pentru o perioadă de 48 de luni. În primăvara anului trecut, autoritatea contractantă a declarat admisibile mai multe oferte depuse, în baza criteriului de atribuire referitor la cel mai bun raport dintre calitate și preț”, însă a desemnat câștigătoare o asociere formată din două companii de pază - TMG Guard SRL Târgu Jiu și SC NEI Divizia de Securitate SRL, fapt ce a determinat un competitor din Ploiești, SC Elbama Protection SRL, să conteste acest rezultat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Practic, SRL-ul din Prahova a contestat comunicarea, rapoartele, actele subsecvente aferente procedurii de achiziție și raportul final depus de asocierea TMG Guard SRL – NEI Divizia de Securitate SRL, reclamând că oferta sa proprie, deși a fost declarată admisibilă, a fost, ulterior, declarată necâștigătoare în urma aplicării de către autoritatea contractantă a criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț”.

Mai mult, s-a invocat faptul că Nuclearelectrica a reevaluat în mod superficial oferta Asocierii dintre TMG Guard – NEI Divizia de Securitate, “fiind declarată câștigătoare o ofertă depusă de un ofertant asociat care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată către bugetul consolidat”, deoarece, la momentul depunerii ofertei, în data de 21 august 2019, NEI Divizia de Securitate avea obligații de plată neachitate la buget, pe care nu le-a onorat, în cuantum de 32.840.561 de lei”. Într-o motivare întinsă pe 30 de pagini, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins ca nefondată această contestație.

Și acordul-cadru, și contractul subsecvent

Deși Nuclearelectrica SA fost notificată imediat cu privire la rezultatul contestației, iar, în calitate de autoritate contractantă, a și încheiat, încă de anul trecut, acordul-cadru cu cele două societăți componente ale asocierii, rezultatul achiziției a fost făcut public, pe SICAP, abia la data de 21 aprilie 2021. Aflăm, astfel, că, în data de 15 aprilie 2020, s-a semnat acordul-cadru nr. 430/2020, cu TMG Guard SRL, în calitate de lider al asocierii din care face parte și NEI divizia de Securitate SRL, pentru un preț de 12.432.542,4 lei fără TVA, adică de 14.794.725,5 lei cu TVA inclusă (ceea ce înseamnă 3,1 milioane de euro).

De asemenea, în data de 30 aprilie 2020, aceeași autoritate contractantă a parafat cu aceeași asociere și primul contract subsecvent, având numărul RUEC 548/2020, în valoare de 3.108.135,6 lei fără TVA, respectiv de 3.698.681,4 lei cu TVA inclusă (adică 770.558,6 euro).

Opt zone, cu posturi permanente

Cele două companii declarate câștigătoare urmează ca, timp de patru ani, să păzească zece obiective ale Nuclearelectrica. Primul obiectiv este Zona de Administrare a Platformei de la Cernavodă, compusă, la rândul ei, din mai multe subobiective. Este vorba despre Pavilionul 6 (NOB), unde va fi instalat un post de pază permanent, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Apoi, este vorba despre Arhiva U2 Zona B, cu un post de pază permanent de 12 ore pe zi, timp de 365 de zile pe an, de “Camera Curată”, cu un post permanent de 12 ore pe zi, timp de 365 de zile pe an, și de Punctul de Control Acces eliberări ecusoane de acces, cu un post de pază permanent, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Al doilea obiectiv este Complexul de Cazare unde trebuie asigurate patru posturi de pază permanente, 12 ore pe zi, 365 de zile pe an, două posturi permanente de noapte, 12 ore pe zi, 365 de zile pe an, și un post permanent de zi, 12 ore pe zi, 365 de zile pe an. Apoi, vorbim despre Depozitul de Materiale Port Columbia, unde trebuie asigurate două posturi de pază permanente, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, sau despre Parcul Auto al Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă, cu două posturi de pază, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Alt obiectiv este Centrul de Instruire și Agrement pentru Tineret și Copii al Orașului Cernavodă, cu două posturi de pază permanente, precum și Căminul de Cazare Columbia, cu un singur post de pază permanent. Se vor păzi, de asemenea, Centrul de Control al Urgențelor din afara Amplasamentului și Centrul de Relații cu Publicul, ambele aflate în municipiul Constanța, unde va fi asigurat un post de pază permanent.

De asemenea, face obiectul acordului-cadru și paza Circuitului Hidrotehnic aferent Centralei Nucleare Electrice de la Cernavodă, unde sunt solicitate două posturi de pază permanente, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Turnul Meteo va fi păzit cu un post de pază permanent, iar “Șeful de Tură”, de asemenea.

Părinții acționarilor TMG Guard, rezerviști ai Direcției Județene de Informații Gorj

Liderul asocierii care a pus mâna pe acest contract cu Nuclearelectrica, SC TMG Guard SRL Târgu Jiu, a fost înființată, potrivit informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în data de 22 ianuarie 2016, sub denumirea de SC TG Guard SRL. Având ca principal obiect de activitate serviciile de protecție și gardă, compania a fost fondată de două persoane fizice din Târgu Jiu. Este vorba despre Alin Niculescu și de Victor Lucian Mecu. În data de 4 martie 2016, cei doi asociați se întrunesc şi decid schimbarea denumirii societății în SC TMG Guard SRL. Asociatul Victor Lucian Mecu este fiul lui Victor Nicolae Mecu, fost ofițer al Direcției Județene de Informații Gorj a Serviciului Român de Informații. Mecu senior locuieşte la aceeași adresă cu Mecu junior. Victor Lucian Mecu și Victor Nicolae Mecu sunt asociați și în cadrul companiei SC Eurototal SRL, primul având 20 la sută din capitalul social, iar al doilea controlând 80 la sută din acțiuni. De asemenea, Alin Niculescu locuiește la aceeași adresă cu un anume Marian Alexandru Niculescu, de asemenea fost ofițer SRI în cadrul Direcției Județene de Informații Gorj, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

De când a luat ființă, SC TMG Guard SRL are “lipici” la contractele instituţiilor publice sau ale companiilor de stat județene. Debutul pe această piață a avut loc în data de 1 august 2016, pentru un preț modic de 750 de lei fără TVA, primiți de la Direcția Regională a Finanţelor Publice, pentru prestarea unor servicii de monitorizare a sistemului de alarmare la efracție de la Autoritatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Gorj și Olt.

În 27 aprilie 2016, însă, firma fiilor celor doi ofițeri SRI a încheiat cu Complexul Energetic Oltenia SA un contract în valoare de 2.379.234 de lei fără TVA, pentru prestarea unor servicii de pază. În fapt, partea primită de SC TMG Guard SRL reprezintă doar un lot al acestui contract, în valoare de 10,6 milioane de lei fără TVA, restul loturilor fiind adjudecate de către SC Signovince SRL Târgu Jiu și SC Dialfa Security SRL Galați.

“Lipici” la contracte publice printr-o altă companie

SC TMG Guard SRL Gorj nu reprezintă decât o altă firmă a familiilor celor doi foști angajaţi ai Direcţiei Judeţene de Informații Gorj. Tot de la Registrul Comerțului am aflat că Nicolae Victor Mecu și Marian Alexandru Niculescu, părinții acționarilor firmei care a încheiat contractul cu Romgaz, au înființat, în data de 26 iulie 2009, compania SC Team TG Guard SRL, cu sediul în aceeași locație cu SC TMG Guard Gorj. Activitatea companiei era, la momentul fondării, de asemenea, aceea de prestare a serviciilor de investigații și protecție a bunurilor și persoanelor.

În anul 2009, asociații au schimbat denumirea firmei în SC Team Guard TG Pază și Protecție SRL, iar în 2010 au revenit la denumirea inițială. Presa locală a publicat faptul că la această companie a lucrat sau a colaborat și Alin Caragea, fostul director adjunct al Direcției Judeţene de Informații Gorj. Firma seniorilor a derulat, de asemenea, contracte cu statul. În data de 5 martie 2013, SC Team TG Guard SRL a primit, fără licitație, de la Spitalul Județean de Urgență Petroșani, un contract, cu valabilitatea de o lună, în valoare de 37.316,24 lei fără TVA. Ulterior, același spital a atribuit, tot fără licitație, companiei respective, în data de 2 decembrie 2013, un al doilea contract, la aceeași valoare, tot pentru servicii de pază prestate pentru o lună. În final, SC Team Guard SRL a negociat direct cu Spitalul Județean de Urgență Petroșani un contract, pentru șapte luni de zile de prestare a serviciilor de pază, în valoare de 158.373,36 de lei fără TVA. Ultima relație contractuală dintre SC Team TG Guard SRL cu unitatea spitalicească în cauză a fost parafată în data de 28 februarie 2014, tot prin negociere directă, și se referă la un contract pentru zece luni, în valoare de 174.657 de lei fără TVA.

Un contract al SC Team TG Guard SRL evidențiat a fost atribuit, prin licitație, în data de 17 mai 2016, de către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA, care a contractat de la compania foștilor ofiţeri SRI servicii de pază a bunurilor, obiectivelor și valorilor de la Mina Petrila, în valoare de 410.065,2 lei fără TVA.

Partener de asociere, denunțătorul ginerelui lui Vasile Blaga

Deloc de neglijat este și informația conform căreia Team TG Guard SRL a lucrat nu doar ca principal contractor pentru companiile de stat, ci și ca subcontractor pentru alți câștigători ai licitațiilor. Unul dintre contractele pentru care a fost subcontractată compania respectivă a fost atribuit, în anul 2011, de către Compania Națională Loteria Română societății de pază bucureștene Shelter Security SRL, controlată de omul de afaceri Alin Ionescu, soțul cântăreței Cristina Spătar. Alin Ionescu a fost pus sub acuzare, în urmă cu cinci ani, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru evaziune fiscală de 10 milioane de lei. Team TG Guard SRL mai figurează ca subcontractant al unui contract de servicii de pază la Minele Petrila și Paroșeni atribuit celebrei firme de pază SC Axis Corporate Security, azi aflată în insolvență, deținută de către ginerele lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu.

Și, astfel, apare legătura cu celălalt membru al asocierii din contractul cu Nuclearelectrica, NEI Divizia de Securitate SRL. Grupul NEI este controlat de omul de afaceri Mihai Neicu (FOTO), fost consilier în primăria condusă de Traian Băsescu, în prezent celebru om de afaceri care, în cursul anului 2014, l-a denunțat la Parchetul Curții de Apel București pe ginerele lui Vasile Blaga, într-un dosar de evaziune fiscală. În urma acestui denunț, Axis Corporate Security a intrat în insolvență, iar Ioan Andrei Rudeanu s-a ales cu o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare. Însuși Mihai Neicu a suferit o condamnare de trei ani cu suspendare pentru evaziune fiscală.