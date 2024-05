Oferta lui Cioloș pentru europarlamentare. Candidați plătiți regește din banii contribuabililor sau personaje fără venituri în ultimul an

Este vorba despre o listă cu nu mai puțin de 43 de candidați, în condițiile în care toate sondajele de opinie care au măsurat, în ultima lună, intenția de vot pentru alegerile europene arată că formațiunea REPER nu doar că nu va întruni pragul electoral pentru accederea în legislativul de la Bruxelles, dar se află undeva în jurul marjei de eroare. Pozițiile a doua și a treia de pe această listă sunt ocupate de celebrii Dragoș Pîslaru și Ramona Strugariu, reprezentanții formațiunii în relația cu instituțiile statului. Primul a încasat, anul trecut, de la Parlamentul European, 213.515,7 euro, iar soția sa a ridicat din Belgia alocații pentru copii de 20.043,82 de euro. Ramona Strugariu a încasat de la Parlamentul European 220.674,45 de euro, iar soțul, salariat al Consiliului UE, a câștigat 94.601,8 euro pe an. Lista candidaților REPER este, însă, plină de personaje care, în ultimul an, nu au realizat niciun venit de natură salarială.

Unul dintre strategii partidului, fostul ministru al Muncii din timpul guvernării tehnocrate, fost patron de firmă de consultanță abonată la contractele cu statul român, actual eurodeputat, Dragoș Pîslaru, menționează în declarația de avere completată la data de 8 aprilie 2024 că a încasat de la Parlamentul European, în ultimul an fiscal, venituri de 213.515,7 euro pe an, respectiv de 17.793 de euro pe lună. Aici intră un salariu anual de deputat european de 93.779,6 euro, o diurnă „pentru zilele de activitate parlamentară la Parlamentul European” de 64.200 de euro pe an și „suma forfetară pentru cheltuielile cabinetelor deschise în țară”.

Mai interesant decât aceste sume este faptul că soția sa, Livia Georgiana Pîslaru, a încasat în ultimul an fiscal suma de 22.043,82 de euro, reprezentând „alocații pentru copii, primite conform legislației europene, de la KidsLife Belgia. Doamna Pîslaru a mai încasat, anul trecut, 6.000 de lei (5.00 de lei pe lună) de la compania SC Pro Team Innovation SRL București, precum și 10.752 de lei (896 lei pe lună) alocații ale copiilor de la Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Ea, în Legislativ, el la Consiliul UE. Venituri anuale de 315.176,25 euro

Pe poziția a treia a listei REPER pentru alegerile europarlamentare se află un alt personaj celebru. Este vorba despre Ramona Strugariu, eurodeputat în funcție. În declarația de avere completată tot la data de 8 aprilie, aceasta precizează că a încasat, în ultimul an fiscal, 93.793,26 de euro ca parlamentar european, la care se adaugă 69.445,19 euro diurnă pentru activitatea parlamentară de la Bruxelles și Strasbourg, precum și 57.336 de euro pentru activitatea cabinetelor parlamentare de la Bruxelles, Strasbourg și România.

Nici Ramona Strugariu, asemenea lui Dragoș Pîslaru, nu a plecat singură la Bruxelles, ci l-a avut alături pe soțul ei, Daniel Strugariu care este „funcționar european permanent” la Consiliul Uniunii Europene și care, în ultimul an fiscal, a încasat în această calitate un salariu anual de 94.601,8 euro. În total, în anul fiscal anterior depunerii acestei declarații de avere, familia Strugariu a realizat venituri din aceste calității de 315.176,25 de euro, ceea ce înseamnă 26.264,7 euro pe lună.

Tot pe lista REPER mai candidează o anume Ana Maria Boghean. Aceasta a lucrat, în ultimul an fiscal, la Cabinetul eurodeputatei Ramona Strugariu, din Bârlad, județul Vaslui, de unde a încasat, potrivit declarației de avere, venituri salariale de 20.000 de lei pe an, adică de 1.666,7 lei pe lună.

Pîslaru a dat cu împrumut 1,4 milioane de lei

Revenind la declarațiile de avere completate de Dragoș Pîslaru și de Ramona Strugariu, mai aflăm din aceste documente că primul are în proprietate un teren intravilan de 182 de metri pătrați, din 1996, în București, o casă de locuit de 139,56 metru pătrați, din 1996, în București, și un apartament de 74,21 metri pătrați, din 2004, tot în Capitală. Ramona Strugariu deține 13,930 de metri pătrați, din 2009, la Iași, și două apartamente din 2009, tot la Iași, unul de 95,46 metri pătrați, iar al doilea de 97,81 metri pătrați.

Dragoș Pîslaru și-a achiziționat, în leasing, un autoturism Mini Countryman, fabricat în 2021, în timp ce Ramona Strugariu conduce o Mazda CX30, fabricată în 2019. Pîslaru are economii în conturi și depozite bancare în cuantum de 106.804,52 de euro, în timp ce Ramona Strugariu a economisit, în bănci, 8.230,52 de lei și 176.987,1 euro.

Fostul ministru tehnocrat al Muncii are și plasamente Mai exact, deține 25 de hârtii de valoare la Electrica SA, în valoare de 336 lei, dar și 67 de hârtii de valoare la Transelectrica, în valoare de 1/960 lei, însă cele mai importante plasamente sunt două împrumuturi acordate în nume personal. Primul, de 390.000 de lei, către o „persoană fizică”, iar al doilea, în cuantum de 1.011.729,69 lei, către „ o persoană fizică din familie”.

Ramona Strugariu nu are plasamente, dar are, în schimb un credit de 57.000 de euro, contractat în anul 2009, la BRD, cu scadență în 2039.

Lista REPER, plină de candidați care nu lucrează nicăieri

Lista REPER pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 conține multe nume de actuali deputați neafiliați, aleși, în 2020, pe listele USR-PLUS. Însă, există și candidați care par să nu lucreze nicăieri. Acesta este cazul lui Bogdan Drăguț, din Bacău, care, în declarația de avere depusă, nu a încasat niciun venit de natură salarială. Soția sa, Loredana Liliana Drăguț, de asemenea. În schimb, aceasta a realizat venituri de 90.000 de lei din închirierea unui spațiu comercial din Bacău.

Într-o situație similară se regăsește și candidata Cătălina Nicoleta Marian, de la Câmpulung Muscel, județul Argeș, care are o declarație de avere absolut goală. Nu deține proprietăți, bunuri sau economii și nici venituri, de nicio natură, încasate în ultimul an fiscal.

Identic, în declarația de avere depusă de candidatul Mihai Similoiu, de la Prahova, nu există menționat vreun venit în ultimul an fiscal. Pe aceeași listă se mai regăsește Amalia Gabriela Diaconeasa, din București, care, în ultimul an fiscal, menționează că a încasat drepturi de autor în sumă totală de 600 de euro, adică 50 de euro pe lună.

REPER a mai pus-o pe lista de candidați și pe Monica Oltean, angajată a Comisiei Europene, care a realizat, anul trecut, venituri salariale de 103.000 de euro. În 2022, aceasta a cumpărat un teren de 1.100 de metri pătrați și o casă de locuit, de 200 de metri pătrați, ambele în Belgia.

