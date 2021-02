Cu o întârziere nejustificată de trei luni. Încep audierile în cazul incendiului de la Spitalul de Urgență Piatra Neamţ

Aproape trei luni au trecut de la incendiul produs la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamţ în urma căruia şi-au pierdut viaţa 15 persoane şi mai multe au fost rănite, dar până acum nu ştim ce a provocat tragedia. Deşi autorităţile au promis că vor scoate repede adevărul la lumină şi vor lua urgent măsuri pentru ca astfel de evenimente să nu se mai repete, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Între timp, o ţară întreagă a asista împietrită la o nouă tragedie, incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balş din Capitală.

În cazul incendiului de la secţia Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamţ, audierile martorilor vor începe abia mâine, la câteva luni după catastrofa petrecută acolo, spune avocatul Adrian Cuculis. „Audieri de martori pe data de 12.02 în dosarul Piatra Neamţ, la luni de zile după catastrofa de acolo. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie deleagă structura SICE din cadrul IPJ Neamţ să audieze şi să ridice înscrisuri de la o serie de societăţi comerciale. Sunt primele audieri şi acte de procedură făcute după data depunerii plângerilor penale. În mod rezonabil putem considera că din noiembrie şi până acum, nu au fost făcute alte acte, fiindcă în calitate de reprezentanţi convenţionali, doar la acest moment am fost anunţaţi. Cauza incendiului, un mister”, arată avocatul Adrian Cuculis. În acest caz a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Ulterior, Parchetul General a anunţat că a preluat ancheta.

În incendiul de la Piatra Neamţ au murit 10 persoane care erau internate la Secţia ATI, iar un medic anestezist a suferit arsuri grave. De asemenea, cinci dintre cei şase pacienţi transferaţi la Spitalul Mobil de la Leţcani au decedat ulterior. Medicul de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ rănit în incendiu a fost transferat la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, pentru tratament de specialitate.

Fără autorizaţie de securitate la incendiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ avea autorizație de securitate la incendiu obţinută la momentul construirii, adică înainte de 1990, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. Doar două etaje superioare, nu și cel unde a izbucnit incendiul, fuseseră autorizate de ISU. Incendiul în care şi-au pierdut viaţa 10 persoane s-a produs la etajul doi al spitalului, însă doar etajele 4 şi 5, modernizate, au obţinut autorizaţii ISU în 2015 şi în 2016. Aparatura din secția ATI de la Piatra Neamț era relativ nouă, cumpărată de Consiliul Județean, însă nu se știe încă dacă instalația electrică a spitalului fusese adaptată corespunzător pentru un consum crescut de curent și nici dacă aparatele fuseseră calibrate corespunzător.

Nu ne învăţăm minte

O amplă acţiune de verificare realizată de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) în perioada 19 - 29 ianuarie 2021 la spitalele din Neamţ au scos la iveală mari deficienţe. Au fost vizate Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Bisericani, Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roman şi unităţile din oraşele Roman, Bicaz şi Târgu Neamţ, iar per total au fost constatate 72 de nereguli şi s-au aplicat 37 de avertismente şi patru amenzi în cuantum de 62.500 lei. Potrivit raportului ISU, cea mai importantă neregulă a vizat funcţionarea fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Ce s-a descoperit în ţară

O verificare a fost făcută de pompierii și specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență şi la nivel naţional, fiind descoperite 1.921 de deficiențe legate de apărarea împotriva incendiilor.

Din totalul de 1.392 de spitale publice sau private, doar 310 aveau autorizație de securitate la incendiu, iar alte 52 erau autorizate parțial.

IGSU precizează că pentru 728 din cele verificate, potrivit legii, nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru a putea funcționa. În urma verificărilor, alte 120 de clădiri au primit aviz de securitate la incendiu, din cele 302 care nu aveau autorizația.

Printre neregulile constatate se numără:

nefuncționarea, neasigurarea mentenanței instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor ori neasigurarea echipării construcțiilor cu astfel de sisteme de protecție la incendiu;

funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu;

lipsa dotării, neasigurarea mentenanței ori nefuncționarea instalațiilor de hidranți interiori/exteriori de incendiu;

nedotarea sau neasigurarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu);

neverificarea instalațiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații ori suprasolicitarea acestora;

marcarea necorespunzătoare a căilor de evacuare sau lipsa instalațiilor de iluminat corespunzătoare, precum și neasigurarea condițiilor de evacuare în cazul producerii situațiilor de urgență

Raportul conține concluziile a 292 de controale desfășurate în ultima lună în țară, dar verificările nu au fost încheiate pentru municipiul București și județul Ilfov, unde acestea sunt încă în desfășurare, pentru că numărul mare de spitale nu a permis finalizarea tuturor verificărilor până în prezent.