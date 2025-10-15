Economie bugetară, marca Emil Boc. Primăria Cluj construiește un skatepark cu 5 milioane de euro

Primăria Municipiului Cluj-Napoca vrea să construiască, fără licitație, un skatepark acoperit pe un teren de lângă Baza Sportivă Gheorgheni. Acoperirea se va face cu o copertină înierbată, iar proiectul costă peste 5 milioane de euro. Banii vor fi asigurați de la bugetul de stat. Selecția proiectantului și a constructorului se face prin procedură simplificată.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află celebrul Emil Boc, se autodepășește în domeniul achizițiilor publice făcute la vreme de criză bugetară. La data de 10 octombrie 2025, instituția a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț conform căruia intenționează să contracteze servicii de proiectare și execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții denumit „Construire Skatepark acoperit și amenajări exterioare în baza sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca”.

Bugetul estimat inițial pus la dispoziția acestei investiții de către Primăria lui Emil Boc se ridică, potrivit acestui anunț de participare, la 20.528.877,99 de lei fără TVA, respectiv la 24.839.924,4 lei cu TVA inclusă (5.069.376 de euro). Din acest buget, suma de 685.500 de lei fără TVA, respectiv de 829.455 de lei cu tot cu TVA, este destinată serviciilor de proiectare, în timp ce suma de 19.843.377,99 de lei fără TVA, respectiv de 24.010.486,4 lei cu TVA inclusă, este destinată execuției lucrărilor de construire.

Separat, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a mai alocat un buget de 2.100.255,4 lei fără TVA, adică de 2.541.309 lei cu tot cu TVA, pentru cheltuieli diverse și neprevăzute”, dar care nu este inclusă în valoarea estimată a procedurii.

Procedură simplificată de selecție de oferte

Municipalitatea arată că procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu o durată de 18 luni, din care 3 luni sunt destinate proiectării, iar 15 luni sunt pentru execuția lucrărilor. Contractul-cadru prevede prestarea de lucrări de construcție de copertine sportive și servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice.

Afacerea este finanțată prin fonduri de la bugetul de stat, iar în vederea atribuirii acordului-cadru în discuție, instituția condusă de Emil Boc anunță organizarea unei proceduri simplificate de selecție de oferte, având ca și criteriu de departajare cel mai bun raport calitate-preț.

Concret, prețul ofertei este evaluat la 40% din punctaj, experiența deținută de managerul de proiect este cotată cu 12%, experiența deținută de șeful de șantier este cotată cu 12%, perioada de garanție suplimentară acordată cu 20%, iar planul de gestionare a materialelor și solurilor excavate cu 16 procente. Ofertele urmează să fie deschise la data de 10 noiembrie 2025.

Cum justifică municipalitatea această investiție

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se precizează că amplasamentul investiției este situat în strada Al, Vaida Voevod, pe un teren cu suprafața de 27.418 metri pătrați, care se învecinează la Nord cu Baza Sportivă Gheorgheni. Conform documentației de atribuire, obiectivul va funcționa ca un ansamblu sportiv recreativ, alcătuit dintr-o zonă de skatepark acoperit cu o copertină înierbată circulabilă, amenajată ca zonă de recreere și socializare pentru utilizatorii facilităților sportive, precum și pentru publicul spectator.

„Prin amenajarea unui skatepark acoperit, a unor zone de recreere, de escală și a unor zone de șezut tip gradene, se va contribui la strategia actuală de dezvoltare, venind în sprijinul populației de toate vârstele și îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor, dar și calitatea spațiilor urbane prin diversificarea gamei de sporturi practicabile în aer liber și prin reducerea gradului de aglomerare din centrul urban și revitalizarea cartierelor alăturate”, se arată în acest caiet de sarcini.

Municipalitatea susține că „având în vedere importanța practicării activităților în aer liber, ca parte integrantă a unui stil de viață sănătos, necesitatea amenajării unui spațiu exterior pentru comunitate, care să cuprindă zone de petrecere a timpului liber pentru toate vârstele se înscrie în politicile actuale de dezvoltare”.

Panouri antivânturi

Respectivul Skatepark avut în vedere va fi constituit din două zone. Este vorba despre o zonă destinată sportivilor pasionați pe biciclete și trotinete, și despre o zonă pentru sportivii pasionați de skateboard. În acest sens, amenajarea skatepark-ului va cuprinde atât zone cu dificultate redusă, pentru utilizatori neexperimentați, cât și zone cu dificultate ridicată, pentru utilizatori experimentați.

„La ora actuală, nu există la nivelul orașului un spațiu acoperit pentru practicarea sporturilor de tip skateboarding sau rollerbanding, ceea ce conduce la imposibilitatea practicării lor în condiții meteo nefavorabile. Amenajarea va fi formată din zone destinate pentru sport și dotate cu mobile urban, precum bănci, cișmele, coșuri cu colectare selectivă a deșeurilor, corpuri de iluminat sportiv pentru skatepark și de iluminat ambiental pentru amenajările adiacente, un sistem de 30 de panouri fotovoltaice, sisteme de supraveghere, un sistem de captare a apei, un sistem de irigații și amenajările exterioare”, arată documentația de atribuire. De asemenea, mai aflăm că „în vederea protejării zonei de skatepark în condiții meteorologice extreme, sunt prevăzute panouri ușoare de închidere perimetrală. Acestea vor ajuta la diminuarea intensificării vânturilor puternice și la prevenirea acumulării extreme de apă în urma precipitațiilor extreme, fără a schimba caracterul deschis al spațiului skatepark-ului”.

Încă 1,8 milioane de euro pe reparații la locurile de joacă

„Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că aceeași Primărie condusă de Emil Boc a mai încheiat un acord-cadru cu durata de 24 de luni, pentru întreținerea și reparația locurilor de joacă pentru copii.

La această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă admisibilă, iar la data de 15 septembrie 2025, a fost încheiat acordul-cadru nr. 741245/2025 cu SC Dupex SRL, pentru un preț final negociat de 7.465.340 de lei fără TVA, respectiv de 9.033.061,4 lei cu TVA inclusă (1.843.481,92 de euro).

În municipiul Cluj-Napoca sunt amenajate, în prezent, 336 de locuri de joacă publice și specializate, zone de odihnă, relaxare, de practicare a sportului și de agrement, acestea fiind dotate cu aparate de joacă pentru copii, aparate de fitness în aer liber, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, aparate skateboard, bănci, sisteme de protecție cauciucată antitraumă, zone pentru agrementul animalelor de companie împrejmuite cu garduri de protecție și uși de acces, foișoare, locuri de joacă în creșe, grădinițe și școli. Prin acest contract, Primăria Municipiului Cluj-Napoca solicită realizarea serviciilor de reparații și de întreținere a spațiilor de joacă și dotări care presupun obținerea mai multor rezultate. Este vorba despre repararea mobilierului urban și a echipamentelor de joacă, despre reparații specifice pentru aparatele de fitness în aer liber și despre montarea mobilierului urban.

Dupex SRL, firma contractată, este abonată la contractele municipalității în acest domeniu.

