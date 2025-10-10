SRI, în afaceri de 400 de milioane cu statul

Regia Autonomă RASIROM R.A., compania oficială a Serviciului Român de Informații, a participat, în ultimii șapte ani, la nu mai puțin de 90 de contracte cu instituțiile statului sau cu societățile publice. Valoarea acestor contracte se ridică la 405.045.530 de lei, pe lista plătitorilor regăsindu-se ministere importante, Parlamentul României sau chiar alte trei servicii de informații (STS, DGPI și SPP). Însă cel mai interesant este faptul că aproape jumătate din valoarea respectivelor contracte sunt afaceri scoase la „mezat” chiar de către Serviciul Român de Informații, prin intermediul a trei unități militare și al unui institut. Acest gen de afaceri a continuat inclusiv anul acesta, chiar și după intrarea în vigoare a primului pachet al legilor austerității, implementat de Guvern prin angajarea răspunderii.

Seria acestor afaceri ale SRI cu firma SRI a continuat, anul acesta, în data de 27 martie 2025, când celebra deja Unitate Militară UM 0929 București a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract având ca obiect furnizarea unui sistem integrat pilot de securitate fizică, afacere care face parte dintr-un proiect destinat asigurării protecției unor elemente de securitate de infrastructură critică națională aparținând Serviciului Român de Informații.

Este vorba despre un contract cu o durată de implementare de nouă luni, finanțarea sa fiind asigurată din fonduri puse la dispoziție prin Programul Național 2021 – 2027 „Securitate Internă”.

În vederea atribuirii contractului în discuție, Serviciul Român de Informații, prin UM 0929 București, a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Valoarea inițială estimată a bugetului pus la dispoziție de către SRI s-a ridicat la 2.635.781.5 lei fără TVA.

Ei bine, la această licitație deschisă, s-a depus o singură ofertă, care a și fost declarată admisibilă, iar la data de 22 august 2026, Serviciul Român de Informații a și atribuit contractul nr. 89/2025, la o valoare finală negociată de 2.419.472,92 de lei fără TVA, respectiv de 2.927.562,23 de lei cu TVA inclusă (597.461 de euro). Entitatea care și-a adjudecat acest contract este Regia Autonomă RASIROM RA, firma oficială a Serviciului Român de Informații.

Securitate perimetrală

Citește pe Antena3.ro Cercetătorii au descoperit aur stocat în acele de molid. Țara unde cresc acești copaci este cel mai mare producător de aur din Europa

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestui contract, proiectul vizează modernizarea, într-o concepție integrată, a sistemelor de asigurare a protecției unor elemente de infrastructură critică națională aparținând Serviciului Român de Informații, localizate în sediul Unității Militare 0356 București, precum și a spațiilor publice adiacente, cu sisteme performante de detecție, vizualizare, alertare și protecție mecano-fizică, având ca scop prevenirea, detecția, combaterea, stoparea şi limitarea consecințelor materializării unor amenințări.

Mai departe, aflăm că obiectivul investiției constă în asigurarea securității fizice a obiectivului cu sisteme performante de predicție, detecție, vizualizare, alertare și protecție mecano-fizică, ce au ca scop prevenirea, detecția, combaterea, stoparea şi limitarea consecințelor unor evenimente neprevăzute sau intenționate. Este vizată modernizarea sistemului tehnic de protecție fizică, prin dotarea cu sisteme IT&C şi echipamente de monitorizare şi alarmare, integrate la nivelul unei platforme software dedicate.

SRI arată că sistemul integrat pilot de protecție fizică va îndeplini mai multe caracteristici tehnice minimale. În primul rând, va efectua o analiză de risc și o fundamentare, care trebuie să fie efectuate „luând în considerare importanța strategică a obiectivului, amplasarea geografică a acestuia (vecinătăți, căi de acces), precum și identificarea amenințărilor și a vulnerabilităților, prin adaptarea, stabilirea și asumarea riscului. „Scopul asigurării obiectivului din punct de vedere al securității fizice este acela de a proteja perimetrul și obiectivul împotriva pătrunderilor neautorizate, de a asigura accesul în zonele din obiectiv în mod controlat (facilitarea, limitarea accesului în funcție de drepturi), de a proteja obiectivul la catastrofe și evenimente de incendiu, inundație, defecțiune electroalimentare și de a diminua pagubele, timpul de nefuncționare, precum și de a repune în funcțiune sistemele cât mai rapid”, se mai arată în documentația de atribuire.

Obiectivul ce urmează a fi astfel protejat are o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, iar clădirea are un regim de construcție parter plus etaj.

Camere termale și sistem radar

Pentru asigurarea securității incintei şi a bunei desfășurări a activităților se vor implementa mai multe facilități, printre care se regăsesc „sisteme de bariere cu fascicule IR, sisteme de supraveghere cu camere cu canal termal și sistem radar, care să asigure protecția perimetrului în zonele de risc şi să permită interconectarea cu subsistemul de supraveghere video, astfel încât acesta să poată acționa camerele de tip speed dome în zonele alarmate”.

Mai departe, trebuie să aibă funcția de activare automată a difuzoarelor de transmitere a unor mesaje predefinite sau prin intermediul unui operator.

Camerele „speed dome” se vor instala astfel încât să se asigure monitorizarea și securitatea întregului perimetru.

Contractul mai prevede un sistem de iluminare vizibil și senzori de mișcare” în zonele în care se impune”, precum și un sistem de acces auditat auto prin camere LPR și cititor de proximitate, care automatizează bariera auto de acces și sistem de turnichet pentru validarea accesului în obiectiv. În caietul de sarcini citat, se mai adaugă că asigurarea transmiterii în timp real a fluxurilor de date în cel puțin două puncte distincte, în cadrul incintei dispeceratului și PC-ului.

Prestatorul, patronat de beneficiar, înființat prin HG

Regia Autonomă RASIROM, societatea care și-a adjudecat acest contract, este o structură aflată în coordonarea Serviciului Român de Informații. Compania SRI a fost înființată prin HG 60/1995, act normativ care a fost modificat și completat succesiv prin HG 363/1999, prin HG 549/2003, respectiv prin HG 793/2003 și se ocupă cu proiectarea și realizarea unor sisteme integrate de securitate.

RASIROM funcționează sub coordonarea Serviciului Român de Informații, ca integrator de soluții de securitate fizică și informatică, cu securitatea cibernetică și fizică a structurilor critice naționale și europene, precum și cu asigurarea obiectivelor naționale de interes strategic. Bugetul Regiei Autonome RASIROM este parte a bugetului anual al Serviciului Român de Informații.

Entitățile serviciului secret își angajează firma pe bandă rulantă

RASIROM R.A. figurează, în baza de date a portalului oficial al achizițiilor publice, cu nu mai puțin de 29 de contracte, în care, ca autoritate contractantă, figurează Serviciul Român de Informații, prin mai multe instituții sau unități militare subordonate. Iar valoarea cumulată a acestor contracte, atribuite în perioada 2018 – 2025, se ridică la 174.397.765,1 lei cu tot cu TVA (35.591.380,63 de euro).

Cele mai consistente contracte ale RASIROM, în relația cu SRI, sunt cele patru scoase la „mezat” de către UM 0929 București. Afacerea parafată la 22 august 2025 este cea mai recentă dintre aceste contracte.

Astfel, la data de 29 iunie 2021, UM 0929 București a încheiat cu Regia Autonomă RASIROM R.A. un contract în valoare de 82.579,05 lei fără TVA, respectiv de 98.269,07 lei cu TVA inclusă, pentru derularea a două loturi aferente unui acord-cadru care avea ca obiect furnizarea unui sistem integrat de scanare și management al documentelor electronice, licențe software și aplicații. Unul dintre loturi vizează furnizarea de soft colaborativ pentru managementul proiectelor tehnice, specializat pe dezvoltarea software. Al doilea lot adjudecat se referă la un soft pentru desenarea și prezentarea interfețelor informatice.

La data de 10 mai 2022, RASIROM R.A. a mai primit de la UM 0929 București un contract în valoare de 115.250,81 de lei fără TVA, respectiv de 137.148,5 lei cu TVA inclusă, constând în atribuirea a șase loturi dintr-un contract cadru de servicii de instruire pentru implementarea proiectului „Utilizarea calculului de înaltă performanță în investigațiile de prevenire și de combatere a terorismului”.

Un contract uriaș, la care a participat aceeași regie a SRI, este cel din 15 noiembrie 2022, în valoare de 133.621.002,31 de lei fără TVA, respectiv de 159.020.892,75 de lei cu TVA inclusă. Afacerea a fost adjudecat de către RASIROM R.A. împreună cu Vodafone România SA și cu SC danaten Systems SRL și se referă la furnizarea unui sistem interoperabil de centre regionale de intervenție multirisc, la București, Baia Mare, Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ploiești, Timișoara, Constanța și Bacău.

Așa cum am arătat mai sus, UM 0929 București nu este singura entitate a SRI care a angajat, prin proceduri de achiziție publică, propria regie autonomă. O altă structură care a procedat în aceeași manieră este Unitatea Militară UM 0418 București, care a derulat, în perioada 2020 - 2022, cu Regia Autonomă RASIROM R.A., patru contracte de achiziție publică, în valoare totală de 2.705.063,68 de lei fără TVA, respectiv de 3.219.025,8 lei cu tot cu TVA. Aceste contracte au vizat extinderea unui sistem de telefonie IP și furnizarea de elemente IT.

Altă entitate, pe nume Unitatea Militară UM 0221 București, a încheiat, la rândul ei, cu RASIROM, un contract de prestări servicii în valoare de 212.314 lei fără TVA, adică de 252.653,7 lei cu TVA inclusă.

Cele mai multe contracte, însă, 15 la număr, sunt cele atribuite de către Institutul pentru Tehnologii Avansate. Valoarea cumulată a acestor contracte se ridică la 7.121.187,36 de lei fără TVA, respectiv la 8.472.213 lei cu TVA inclusă și se referă la achiziția de software, furnizarea de circuite integrate, invertoare cu încărcător, echipamente video, arii pentru porți logice, licențe pentru fluxuri, camere video, scanere și receptoare și prestarea de servicii.

Regia a fost selectată și de „Portul Constanța”, cu 2,4 milioane de euro, pentru cântărirea vehiculelor aflate în mișcare

Firma oficială a Serviciului Român de Informații a derulat, în aceeași perioadă, afaceri pe bani publici și cu alte instituții ale statului. Recent, în baza de date a SEAP a fost publicat un anunț de atribuire referitor la o cumpărătură făcută de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, anunț care a făcut obiectul unei publicări inițiale din data de 22 octombrie 2023 și care constă în achiziția de echipamente de comunicații VPN și securitate perimetrală, în cadrul Investiției 4 – „Digitalizarea sistemului judiciar”, din cadrul Componentei 7 – „Transformarea digitală” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La licitația deschisă organizată de către STS, Regia Autonomă RASIROM R.A. și-a adjudecat al treilea lot, care viza furnizarea a opt switch-uri de distribuție pentru centre de date. Inițial, STS pusese la bătaie pentru acest lot un buget estimat de 3.122.677,36 de lei fără TVA. La această procedură s-au înregistrat trei oferte admisibile, în cele din urmă afacerea fiind adjudecată de către RASIROM împreună cu compania SC Datanet Systems SRL, pentru un preț final negociat de 2.872.597,66 de lei fără TVA, respectiv de 3.418.391,2 lei cu TVA inclusă (697.630,9 euro).

Încă o afacere, adjudecată în această primăvară

O altă afacere la care participă firma oficială a SRI a fost scoasă la mezat de către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” SA, la data de 17 iulie 2024. Este vorba despre un contract care privește proiectarea, furnizarea, montajul și punerea în funcțiune a unui sistem de cântărire și măsurare a dimensiunilor vehiculelor în mișcare, operațiune denumită „cântărire dinamică”.

În acest contract intră furnizarea a 12 subansamble de senzori cu durată mare de viață, „pentru realizarea cântăririi în mișcare pe 12 benzi de circulație”, împreună cu toate componentele necesare (datalogger, camere ANPR, camere de context pentru față și spate, cabluri și conectică de comunicații și de alimentare).

Durata de implementare a acestui contract este de șase luni, iar afacerea a fost adjudecată de către Regia Autonomă RASIROM R.A., la data de 14 mai 2025, pentru 10.061.258.86 de lei fără TVA, respectiv pentru 11.972.903,17 lei cu TVA inclusă (2.443.449,63 euro).

Fără număr

Începând cu anul 2018, RASIROM a participat la implementarea a nu mai puțin de 90 de contracte de achiziție publică, în calitate de prestator desemnat, contracte scoase la mezat de instituții sau companii ale statului român și a căror valoare totală se ridică la 405.055.530,1 lei cu tot cu TVA, adică la 82.663.353,1 euro.

Pe lista celor care au apelat la serviciile firmei oficiale a Serviciului Român de Informații, pe lângă însuși SRI (prin UM 0929 București, al UM 0418 București, al UM 0221 București sau al Institutului pentru Tehnologii Avansate), se numără Spitalul Clinic Colentina, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Externe, Camera Deputaților, ANCOM, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, Primăria Municipiului Sibiu, Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), Compania Municipală Managementul Traficului București SA, Ministerul Finanțelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Serviciul de Protecție și Pază, Banca Națională a României, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara, Nuclearelectrica, Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” SA și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹