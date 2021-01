Frenezia cheltuielilor a pornit din wc-uri și a ajuns până la restaurare de palat. Pe ce au spart banii primii 3 oameni din stat, în anul 1 al molimei

Primele trei instituții ca importanță din statul român s-au dat, la propriu, în stambă, anul trecut, în plină pandemie, cu achizițiile publice făcute. Administrația Prezidențială, Senatul și Camera Deputaților au cheltuit nu mai puțin de 47.293.554,9 lei cu TVA pe servicii, lucrări sau produse ce puteau fi amânate sau chiar anulate. De la detergenți, birotică, aparatură informatică sau electronică până la reamenajarea unor peluze, spații verzi, clădiri și construcția de parcări ecologice în plină stare de urgență și de alertă, aceste instituții nu au făcut deloc rabat sau economie. Nici parcurile auto nu au fost neglijate, în timp ce materialele de protecție anti-Covid aproape că lipsesc cu desăvârșire de pe lista achizițiilor publice efectuate. Doar Camera Deputaților a cumpărat, în două rânduri, măști faciale. Interesant este că, adunând sumele cheltuite, în acest sens, de cele două camere ale Parlamentului, acestea sunt mai mici cu 5 milioane de lei decât cheltuiala făcută sau antamată anul trecut de Administrația Prezidențială.

„Jurnalul” prezintă cele mai costisitoare și, totodată, interesante cumpărături făcute de instituțiile conduse de primul, al doilea și al treilea om în stat, în anul 2020, considerat cel mai greu an de după decembrie 1989. În timp ce aceste instituții spărgeau la propriu banii de la buget, guvernul impunea restricții draconice pentru populație, măsurile conducând la suspendarea sau chiar falimentarea unor activități economice private, au generat șomaj tehnic sau șomaj definitiv pentru un număr însemnat de cetățeni. Nu în ultimul rând, în aceeași perioadă, statul amenda cetățenii cu cele mai consistente sancțiuni contravenționale din întreaga Uniune Europeană, populația care nu respecta ad literam toate aceste dispoziții emise la vreme de stare de urgență sau de alertă. Tot în perioada în care se făceau aceste achiziții de bunuri, servicii sau lucrări, erau încălcate flagrant o serie de drepturi și libertăți constituționale, nu erau puse în aplicare legile adoptate de Parlament cu privire la majorarea salariilor, pensiilor sau alocațiilor și au fost organizate două scrutine de alegeri.

Senatul, preocupat de reamenajarea WC-urilor și de peluza de la Casa Poporului

Senatul României, Camera Superioară a Parlamentului, a derulat, în cursul anului 2020, mai multe contracte de achiziție publică directă, prin licitație sau prin procedură simplificată, pentru cumpărarea de diverse produse sau servicii. Dintre acestea, opt, care se ridică la suma totală de 10.087.776,7 lei cu TVA inclusă, atrag, în mod deosebit atenția. Astfel, în 31 ianuarie 2020, Senatul cumpără servicii de transport aerian intern pentru aleși, în valoare de 630.147 de lei fără TVA, de la Compania TAROM. Tot pe 31 ianuarie, Senatul achiziționează de la Xerox România Echipamente și servicii, în schimbul sumei de 229.055,46 de lei fără TVA, servicii de întreținere echipamente și copiatoare. Pe 22 iunie, Camera Superioară a Legislativului încheie cu Trustul de Construcții Carpați un contract în valoare de 395.566,24 lei fără TVA, pentru asigurarea de lucrări de reparații în grupurile sanitare din Corpul A1 al Palatului Parlamentului, pentru etajele 4, 5, 6 și 7, respectiv pentru camerele 4034, 5039, 6034, 7034, dar și pentru Corpul B3, parterul hexagon. În 5 februarie și 30 septembrie, compania Energobit încheie cu Senatul României un contract de 1.780.039,5 lei fără TVA pentru prestarea de lucrări de intervenție la tablourile și instalațiile electrice din Corpul A1 al Palatului Parlamentului, iar, pe data de 23 octombrie 2020, în debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, Senatul achiziționează de la compania Concept Data Solutions SRL 145 de laptopuri, în valoare de 644.090 de lei fără TVA. La data de 21 octombrie, se parafează cu SC Triumph Systems SRL un contract, în valoare de 444.706 lei fără TVA, pentru furnizarea unui sistem informatic de tip EPR – financiar contabil și resurse umane pentru managementul economic al Senatului. În plină campanie electorală, pe data de 6 noiembrie, aceeași instituție atribuie un contract în valoare de 188.800 de lei fără TVA către SC Redtech Electronic Brands SRL, pentru furnizarea unui număr de 145 de telefoane mobile. “Cireașa de pe tort”, însă, apare pe 19 iunie 2020, când Senatul României, în plină criză sanitară, găsește de cuviință să achiziționeze lucrări de reabilitare a reamenajării spațiului verde din fața Corpului A1 din Palatul Parlamentului. Se încheie, astfel, cu SC Ro-Verde Landscaping SRL, un contract în valoare de 4.164.719,09 lei fără TVA.

Camera Deputaților s-a dotat cu laptopuri, telefoane și sistem High-tech pentru sala de plen

În aceeași perioadă a crizei sanitare, a restricțiilor și a problemelor generate de pandemia de Covid-19, Camera Deputaților a derulat cel puțin 27 de contracte interesante, în valoare totală de 11.402.438,6 lei cu TVA. În 31 martie, se achiziționează de la Romservice Telecomunicații SRL servicii de intervenție pentru repararea liniilor de telecomunicații, în valoare de 227.412 lei fără TVA. În 10 aprilie, se încheie cu OMV Petrom Marketing un contract de furnizare de carburanți auto, în valoare de 1.046.218,49 lei fără TVA, iar, pe 22 mai, se atribuie trei loturi ale unui contract privind service pentru copiatoarele instituției, pe bază de contract. Se achiziționează, astfel, de la Xerox România echipamente și servicii prestații de 558.823,53 lei fără TVA, de la Docentris SRL servicii de 151.680,67 lei fără TVA și de la Eurocom SA servicii de 88.235,29 lei fără TVA. În 26 mai, Camera Deputaților încheie un prim contract pentru preluarea și transportul deșeurilor menajere, aferent perioadei mai-iunie 2020, pentru o cantitate de 2.000 de metri cubi. Valoarea contractului a fost de 55.600 de lei și a ajuns la Ecogreen Construct SRL. Ulterior, pe 23 iunie, se încheie un nou contract, care a avut valabilitate până în 21 decembrie 2020, cu SC Servicii de Salubritate București, în valoare de 33.573,66 lei fără TVA. Pe 9 iunie, deputații încheie un contract pentru servicii de suport tehnic pentru aparatura informatică. SC Best Internet Security Fortiweb primește 150.012 lei fără TVA, Dataware Consulting SRL primește 295.373 de lei fără TVA, iar SC Arctic Stream SRL primește 85.050 lei fără TVA. În 10 și 17 iulie, Camera Deputaților achiziționează hârtie igienică și prosoape, în valoare de 41.272 de lei fără TVA de la Fabi Total Grup SRL, și în valoare de 168.228,6 lei fără TVA de la CensuS Group SRL. În același registru, pe 20 iulie, se achiziționează materiale de curățenie. Inedit Clean Total SRL a livrat saci de polietilenă pentru gunoi și detergent universal de vase în valoare de 52.755 lei fără TVA, Fabi Total Grup SRL a livrat paste și prafuri abrazive de curățat și materiale textile în valoare ee 25.861,5 lei fără TVA, iar SC Eurototal Comp SRl a livrat detergent pentru geamuri de 3.325 lei fără TVA. La 6 octombrie, Camera Deputaților achiziționează din nou materiale de curățenie. Cumpără de la Moonhonique Comp SRL detergent și soluție de clătire, soluție decapantă pentru marmură, detergent de candelabre și covoare în valoare de 37.384,5 lei fără TVA. De asemenea, cumpără de la Inedit Clean Total SRL odorizante de interior, articole de menaj și de uz canic în valoare de 99.625,1 lei fără TVA și de la Fabi Total Grup SRL insecticide, creme speciale și deodorizante pentru WC de 28.869 lei fără TVA. În 10 decembrie, se mai încheie un contract similar, din care 34.626,7 lei fără TVA ajung la Moonhonique Comp SRL, 49.019,4 lei fără TVA la Fabi Total Grup SRL șI 9.321,8 lei fără TVA la Sc Certinvest. Avsec Security Services SRL încheie cu Camera Deputaților, în data de 19 iunie 2020, un contract în valoare de 249.669 lei fără TVA, pentru reparații la aparatele de control tehnic antiterorist, iar, în 7 august, se achiziționează consumabile pentru imprimante. 41.271,5 lei fără TVA se plătesc către Meda Consult SRL, iar 78.427,64 lei fără TVA la SC Mida Soft Business SRL. În aceeași zi, se parafează un contract în valoare de 83.199,8 lei fără TVA, cu Sigura Total Fire & Building Engineering SRL, pentru revizii și reparații instalații de stins incendii cu gaz inert. Camera Deputaților a achiziționat și măști de protecție. În 20 august, a încheiat, în acest sens, un contract de 16.575 lei fără TVA, cu Hallunda Foods SRL, iar, în 26 noiembrie, un contract în valoare de 19.000 de lei a ajuns la SC Best Achiziții SRL. Anul trecut, Camera Deputaților a mai achiziționat, printre altele, condici, registre, plicuri și formulare tipizate în valoare de 26,377,1 lei fără TVA, precum și rechizite și furnituri de birou de 23.277 lei fără TVA. Alte câteva exemple de achiziții ale Camerei Deputaților în 2020 se referă la contractarea de servicii de transport aerian pe rute interne, de la TAROM, în valoare de 3.536.833,61 lei fără TVA, a unui sistem integrat de conferință, vot electronic, sonorizare și traducere simultană pentru sala de plen, de la Avitech SRL, în valoare de 910.869,38 lei fără TVA, dar și servicii care au legătură cu parcul auto al deputaților. În acest sens, amintim un contract din 29 aprilie, în valoare de 164.741,41 lei fără TVA, care viza piese de schimb și accesorii pentru autoturismele Dacia, încheiat cu Auto New Power. La 29 iulie, Brady Trade SRL a primit un contract de 64.712 lei fără TVA pentru întreținerea mașinilor Volkswagen, iar Automobile Bavaria a primit un contract de 55.792 lei fără TVA pentru întreținerea mașinilor BMW. Mai aflăm, totodată, că în 30 aprilie, au mai fost semnate alte astfel de două contracte. Primul, în valoare de 82.739,99 lei fără TVA, cu Țiriac Auto SRL, pentru service-ul a 8 autoturisme Mercedes și al doilea, în valoare de 180.828,36 lei fără TVA, cu Porsche Inter Auto România SA, pentru service-ul a 21 de autoturisme Audi.

Președinția a atins recordul, depășind toate achizițiile Parlamentului

Administrația Prezidențială a făcut ce a făcut, anul trecut, că a depășit, la cheltuielile efectuate, și Senatul, și Camera Deputaților, împreună. Despre o parte dintre aceste achiziții interesante „Jurnalul” a scris, în cel puțin trei anchete, însă, calculând cele 12 contracte încheiate, rezultă o cheltuială totală în anul pandemiei de 25.803.339,6 lei cu TVA inclusă.

- Pe 31 martie, Președinția achiziționează de la Altex România computere portabile în valoare de 589.915,96 lei fără TVA.

- La 11 februarie și 13 aprilie, contractează, de la Monetăria Statului, servicii de transformare decorațiuni în valoare de 224.814,09 lei fără TVA, respectiv de 27.421,79 lei fără TVA.

- În 22 iunie, Președinția cumpără de la Endress Group România SRL surse neintreruptibile de curent electric industrial de 157.100 de lei fără TVA.

- În 12 iunie, sunt contractate lucrări de reabilitare a sistemului de detecție, semnalizare și avertizare la incendii, de la SC Info Services & Computers SRL, în valoare de 557.068,32 lei fără TVA.

- Pe 22 iulie, are loc parafarea a două contracte pentru lucrări de reparații hidroizolații. Primul, în valoare de 198.668,63 lei fără TVA, cu SC Șantier în Lucru SRL, iar al doilea, în valoare de 21.593,15 lei fără TVA, cu Trustul de Construcții Carpați.

- La 3 august, Administrația Prezidențială achiziționează servicii de întreținere a spațiilor verzi. Atribuie astfel, către Rer Ecologic Service SRL, un contract de 63.470,6 lei fără TVA, pentru întreținerea propriu-zisă a spațiilor verzi, alt contract de 127.753 lei fără TVA pentru plantarea materialului dendrologic, și încă un contract, în valoare de 36.556 lei fără TVA, pentru curățarea albiilor. La acestea se adaugă contractul în valoare de 42.350 le, încheiat cu SC Nica Green Solutions SRL, pentru întreținerea arborilor.

- În 19 mai are loc poate cea mai scandaloasă achiziție la vreme de pandemie. Administrația Prezidențială contractează de la SC Adirom Activ Construct SRL, servicii și lucrări de amenajare a unei parcări ecologice, în valoare de 809.950, 91 lei fără TVA.

- În 13 noiembrie, în plină campanie electorală, Președinția contracta, de la Ovo Design Furniture Group, mobilier în valoare de 222.948 lei fără TVA,

- La data de 16 decembrie 2020, Administrația Prezidențială încheie cu Aedificia Carpați SA un contract de 11.307.683,63 lei fără TVA, pentru reabilitarea și modernizarea corpului de clădire C6 al Palatului Cotroceni.

- În 31 august și 15 decembrie, Președinția cumpăăr de la Monetăria Statului ordine și medalii în valoare de 5.796.038 de lei fără TVA.

- Pe 21 decembrie 2020, Administrația Prezidențială contractează gaze naturale în valoare de 570.44,96 lei fără TVA, de la Engie România.

- Benzina și motorina achiziționate, anul trecut, de Palatul Cotroceni, au fost livrate de OMV Petrom Marketing, în valoare de 1.527.567 de lei fără TVA, în baza unui contract încheiat la data de 7 aprilie.