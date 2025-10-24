Fritz concurează cu Boc pentru sfidarea austerității. Și la Timișoara se construiește un skatepark, de 3,1 milioane de euro

Dacă în urmă cu două săptămâni Primăria Municipiului Cluj-Napoca scotea la licitație un contract de 5 milioane de euro pentru construirea unui skatepark pe un teren viran, acum, nici colegul de Coaliție Dominic Fritz, primar al municipiului Timișoara, nu se lasă mai prejos. Municipalitatea va „rade” 4.225 de metri pătrați din Parcul Central „Anton Scudier”, pentru a amenaja o zonă betonată în vederea amenajării unui skatepark, pumpark și pereți pentru cățărări. Afacerea are un buget, alocat din fondurile statului, de 3,1 milioane de euro, iar contractual urmează să fie atribuit fără licitație.

Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul USR Dominic Fritz, unul dintre cei mai vehemenți susținători ai măsurilor de austeritate impuse de către premierul Ilie Bolojan, organizează un „concurs” pentru contractarea de lucrări de proiectare și de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții denumit „Construire skatepark, pumpark, pereți pentru cățărări, amenajare de alei și spații verzi, iluminat exterior, branșamente de utilități, realizarea împrejmuirii și organizarea de șantier, precum și construirea unei scene exterioare, la care se adaugă anexe”.

Pentru acest obiectiv, în vederea realizării căruia Primăria Municipiului Timișoara a publicat, în datat de 21 octombrie 2025, un anunț de participare în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), instituția condusă de Dominic Fritz a pus la bătaie un buget estimat inițial de nu mai puțin de 12.635.818,1 lei fără TVA, respectiv de 15.289.339,9 lei cu tot cu TVA, adică 3.120.273.45 de euro. Finanțarea este asigurată, conform anunțului de participare citat, din fonduri de la bugetul de stat.

Documentația proiectului, donată primăriei

Deși suma pusă la bătaie este una mai mult decât consistentă, autoritatea contractantă arată că nu va organiza o licitație deschisă, în vederea atribuirii contractului, ci o procedură simplificată de selecție de oferte, criteriul de evaluare stabilit fiind cel mai bun raport calitate-preț. Ofertele urmează să fie deschise în data de 3 decembrie 2025.

Din documentația de atribuire, aflăm faptul că această construcție a fost aprobată de către Consiliul Local Timișoara, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 178 din data de 21 mai 2024, care a avut la bază un Referat de aprobare întocmit de către însuși Dominic Fritz, în calitate de primar.

Prin această Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, s-a acceptat primirea cu titlu de donație din partea unei companii pe numele SC Subcontrol SRL a documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții și s-a aprobat demararea obiectivului de investiții.

Betoane pe spațiile verzi

Din caietul de sarcini întocmit de către Primăria lui Fritz, rezultă că terenul pe care urmează să fie construit acest skatepark este amenajat, în prezent, Parcul Central „Anton Scudier”, care are o suprafață de 77.894 de metri pătrați. Skateparkul va „mânca” din această suprafață 4.225 de metri pătrați.

Conform documentului citat, necesitatea amenajării unui real skatepark în Municipiul Timișoara, în ciuda unor amenajări similare, la o scară redusă, însă, incomplete și insuficiente, derivă din nevoia de a petrece timpul liber cât mai diversificat, de către o categorie socială tot mai variată și de practicare de către aceasta a unor categorii de sporturi tot mai populare și mai îndrăgite. În acest moment, asemenea tipuri de activități se practică în locații neamenajate și improprii, pe străzi și în alte locuri publice inadecvate acestui gen de sport”.

În acest sens, viitorul skatepark se va împărți în patru zone distincte. Este vorba despre o zonă pentru cățărări și zona pentru scenă, despre zona de Street, despre zona de Park/ Bowl și despre zona pentru peretele de Bouldering.

Patru zone

Astfel, zona pentru pereții de cățărat va conține unul sau doi pereți. O parte a acestora va fi alcătuită după principiile unui Speed Climbing Competition Wall, cu înălțimea 16 metri. Cealaltă parte va fi destinată esplanadei recreaționale.

Zona de Street va fi compusă din diverse elemente-obstacol, respectiv rampe drepte, rampe curbe, rampe curbe mici, Fun box, denivelări, piramidă, scări, goluri, balustrade late și balustrade standard. Tot aici, se vor regăsi și zone de stat, realizate din gradene.

Zona de Park va fi cea care va conține Bowl-ul, un element asemănător unei piscine, însă cu diverse planeități, curburi și unghiuri care să creeze trasee pentru toate categoriile de utilizatori.

Zona pentru peretele de Bouldering va conține un perete de cățărat cu dimensiuni medii, iar întregul skatepark va avea un parapet ale cărui înălțimi vor varia în funcție de zonă.

În ceea ce privește instalațiile de iluminat, acestea sunt prevăzute cu proiectoare tip LEFD, echipate cu driver DALI pentru a permite realizarea unor scene de lumină, montate pe stâlpi cu înălțimea de 10 metri. De asemenea, vor exista instalații pentru iluminat de antrenament, iluminat de competiție, iluminat de competiție cu televizare, buton pentru oprirea forțată, iar pe o parte dintre stâlpii din zona skatepark vor fi amplasate și câteva corpuri de iluminat pentru peretele de cățărare.

Afacerea, scoasă la „mezat”, după ce și Primăria Cluj-Napoca a anunțat un proiect similar

„Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu două săptămâni, că și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, vrea să construiască, fără licitație, propriul skatepark acoperit pe un teren de lângă Baza Sportivă Gheorgheni. Acoperirea se va face cu o copertină înierbată, iar proiectul costă peste 5 milioane de euro. Banii vor fi asigurați de la bugetul de stat. Selecția proiectantului și a constructorului se face prin procedură simplificată.

Amplasamentul investiției este situat în strada Al. Vaida Voevod, pe un teren cu suprafața de 27.418 metri pătrați, care se învecinează la Nord cu Baza Sportivă Gheorgheni. Conform documentației de atribuire, obiectivul va funcționa ca un ansamblu sportiv recreativ, alcătuit dintr-o zonă de skatepark acoperit cu o copertină înierbată circulabilă, amenajată ca zonă de recreere și socializare pentru utilizatorii facilităților sportive, precum și pentru publicul spectator.

„Prin amenajarea unui skatepark acoperit, a unor zone de recreere, de escală și a unor zone de șezut tip gradene, se va contribui la strategia actuală de dezvoltare, venind în sprijinul populației de toate vârstele și îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor, dar și calitatea spațiilor urbane prin diversificarea gamei de sporturi practicabile în aer liber și prin reducerea gradului de aglomerare din centrul urban și revitalizarea cartierelor alăturate”, se arată în caietul de sarcini.