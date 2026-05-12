Gruparea Coldea a pierdut procesul cu al doilea denunțător al său. Instanța a respins, definitiv, cererea de urmărire penală a primarului din Rovinari

Curtea de Apel București a aplicat grupării conduse de fostul șef militar al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, o a doua lovitură în încercarea de a se răzbuna pe denunțătorii săi. După ce solicitarea formulată oficial către DNA de anchetare a denunțătorului Cătălin Hideg a căzut, definitiv, în instanță, săptămâna trecută magistrații au respins ca inadmisibilă și solicitarea de punere sub urmărire penală a primarului liberal al orașului Rovinari, Robert Filip, pe care gruparea „Generalilor” l-a acuzat de denunț calomnios și inducere în eroare a organelor judiciare. Atât Hideg, cât și Filip au formulat denunțuri în fața procurorilor, arătând cum au plătit gruparea condusă de Florian Coldea pentru a obține soluții favorabile în dosarele în care fuseseră trimiși în judecată de către Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi. În baza acestor denunțuri, coroborate și cu alte probe materiale, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au fost puși sub acuzare și trimiși în judecată. Respingerea cererilor, în mod definitiv, de către instanță validează autenticitatea acuzațiilor pe care procurorii DNA le-au adus membrilor acestei grupări, cu toate că, pe fond, judecata în procesul penal nu a început încă.

Robert Dorin Filip, primarul PNL al Orașului Rovinari, este al doilea denunțător din dosarul „Generalilor” Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, dar și al avocatului Doru Trăilă, care a formulat un amplu denunț cu privire la activitățile infracționale ale foștilor capi ai SRI. La data de 11 septembrie 2025, pe rolul Secției a II-a Penală a Curții de Apel București a fost constituit Dosarul nr. 5951/2/2025, având ca obiect o plângere împotriva soluției de neurmărire penală și de netrimitere în judecată, plângere formulată de către Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă în contradictoriu cu soluția dispusă în rechizitoriul care îi vizează față de edilul Robert Flip.

Acest proces a început să fie judecat încă din data de 15 septembrie 2026, iar timp de opt termene consecutive (15 septembrie 2025, 7 și 24 octombrie 2025, 21 ianuarie 2026, 13 februarie 2026, 17 martie 2026, respectiv 22 și 27 aprilie 2026) au fost pronunțate amânări.

La data de 4 mai 2026, instanța a pronunțat soluția: „În temeiul articolului 341, alineat 7, punctul 1 Cod procedură penală, respinge, ca inadmisibilă, plângerea formulată de petenții Dumbravă Dumitru, Trăilă Doru Florel și Coldea Florian împotriva soluției de clasare dispusă prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției nr. 52/1/P/.2024, din data de 26 iunie 2025”.

Potrivit minutei, instanța „menține soluția de clasare dispusă în temeiul articolului 327 litera «b» Cod procedură penală, raportat la articolul 315 alienat 1, litera «b», cu referire la articolul 16 alineat 1 litera «h» Cod procedură penală, pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență (Cazul Filip Robert Dorin), prin rechizitoriul DNA 52/1/P/2024 din data de 26 iunie 2025”.

Dumbravă a fost scutit de plata cheltuielilor judiciare, deoarece a decedat

Mai exact, Curtea de Apel arată că, în cauzele în care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de cameră preliminară respinge plângerea ca tardivă sau ca inadmisibilă, în situația de față alegând ultima prevedere. Asta, deoarece atunci când constată că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului că urmărirea penală este completă și există probele necesare și legal constituite, procurorul emite ordonanța prin care clasează sau renunță la urmărire. Clasarea se dispune atunci când acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare, nu mai poate fi exercitată dacă există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege.

Încheierea Curții de Apel București este definitivă. Instanța a mai dispus obligarea petenților Doru Trăilă și Florian Coldea (nu și a lui Dumitru Dumbravă, decedat între timp) la plata sumei de 200 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Edilul PNL din Rovinari i-a denunțat pe foștii capi ai SRI pentru că, în cursul anului 2023, i-au pretins suma de 750.000 de euro, creându-i convingerea că ei acționează ca o echipă care are conexiuni cu foști magistrați și că au posibilitatea să îi determine pe judecători să pronunțe o hotărâre favorabilă primarului într-un dosar penal în care acesta era judecat. Echipa Coldea a reușit să „stoarcă” de la Robert Filip suma de 1.170.864 lei, conform procurorilor DNA.

În anul 2022, Robert Filip fusese trimis în judecată de către EPPO (Parchetul European), structură controlată de către Laura Codruța Kovesi, pentru o presupusă fraudă cu fonduri europene prin programul pentru Delta Dunării, cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. În 2023, primarul din Rovinari arată că a apelat la gruparea Coldea- Dumbravă - Trăilă, care, în schimbul a 750.000 de euro, ar fi trebuit să-i „optimizeze” dosarul. Edilul a plătit peste 200.000 de euro, banii fiind transferați din contul mamei sale.

Schemă identică și împotriva lui Cătălin Hideg, soldată cu același „succes”

„Jurnalul” a dezvăluit că, în vara anului trecut, când a fost trimis în judecată, Coldea a constatat că DNA a clasat și plângerea sa împotriva celuilalt denunțător al său, omul de afaceri Cătălin Hideg, motiv pentru care a atacat soluția la șeful DNA, Marius Voineag. Acesta a menținut clasarea, motiv pentru care, în septembrie 2025, Coldea a făcut plângere la instanță. Această plângere a fost respinsă definitiv în data de 4 martie 2026, ceea ce arată că fostul cap al SRI nu prea mai are influență nici măcar la Tribunalul București

Povestea revanșardă a fostului cap militar al SRI, Florian Coldea, a început în instanță, la Judecătoria Sectorului 1, în data de 11 septembrie 2025, când generalul a formulat o plângere împotriva soluției Direcției Naționale Anticorupție de neurmărire penală a lui Cătălin Hideg, principal denunțător al grupării Coldea – Dumbravă - Trăilă. Iar aici, la această instanță, au avut loc șase termene de judecată, consumate în datele de 15 și 25 septembrie 2025, 14 octombrie 2025, 8 decembrie 2026, 27 și 30 ianuarie 2026.

La acest ultim termen, Judecătoria Sectorului 1 a admis excepția necompetenței materiale a judecătorului de cameră preliminară din cadrul acestei instanțe, excepție ridicată chiar de către procurorul de ședință. Cu acest prilej, magistratul a declinat competența de soluționare a plângerii formulate de către Florian Coldea împotriva soluției de clasare dispuse prin Rechizitoriul nr. 52/1/P/2024 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția pentru Combaterea Corupției, din data de 26 iunie 2025, în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București.

Plângerea, respinsă, de asemenea, ca neîntemeiată

La Tribunalul București, dosarul a fost înregistrat pe rolul Secției Penale la data de 4 februarie 2026. Săptămâna trecută, la data de 4 martie 2026, instanța a decis ca, în temeiul articolului 341, alineat 6, litera „a” din Codul de procedură penală, să respingă ca nefondată plângerea formulată de către Florian Coldea împotriva soluției de clasare dispuse prin rechizitoriu nr. 52/1/P/2025 al Parchetului General – DNA – Secția de Combatere a Corupției din data de 26 iunie 2025, soluție menținută prin Ordonanța nr. 1397/C/2025 emisă de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, în data de 10 august 2028, în ceea ce privește pretinsa infracțiune de inducere în eroare a organelor judiciare ce ar fi fost săvârșită, în opinia lui Florian Coldea, de denunțătorul său, omul de afaceri Cătălin Hideg.

Instanța l-a obligat pe Coldea la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Hotărârea Tribunalului București este definitivă, Florian Coldea nemaiavând nicio cale de atac împotriva ei.

În luna iulie a anului 2024, Florian Coldea, denunțat de omul de afaceri Cătălin Hideg în dosarul „Generalilor”, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că, pe 16 iunie 2024, a depus o plângere penală împotriva acestuia, „pentru infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, comisă prin afirmații mincinoase”.

Denunțurile celor doi au condus la punerea sub acuzare a lui Coldea și la trimiterea lui în judecată

Așa cum am arătat, Cătălin Hideg este cel care i-a denunțat pe generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, dar și pe avocatul Doru Trăilă, în dosarul privind „optimizarea soluțiilor în instanțele de judecată, fapt ce a condus la punerea sub acuzare și sub control judiciar a foștilor capi ai SRI și, ulterior, la trimiterea în judecată, la data de 3 iulie 2025, a acestora de către Direcția Națională Anticorupție, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, exercitarea fără drept a unei profesii sau a unei activități în formă continuată și spălarea banilor.

În rechizitoriu, procurorii arată că, în baza informațiilor și probelor puse la dispoziție de Hideg, s-a stabilit că, în perioada 2018-2024, Coldea, Dumbravă și Trăilă, profitând de statutul relațional și de influență pe care au dobândit-o primii doi, ca urmare a funcțiilor deținute înaintea pensionării din SRI, au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălare a banilor. Ei identificau persoane fizice sau juridice cu probleme în justiție, cărora le promiteau rezolvarea, prin influență. Inculpații au înființat companii de consultanță prin intermediul cărora atrăgeau clienți, după care au cooptat casa de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru a încheia contracte de consultanță juridică cu acești clienți interesați să cumpere influență. Apoi, se încheiau contracte de consultanță între firme și casa de avocatură, pentru a disimula foloasele necuvenite pretinse de generali prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activităților ilegale de consultanță juridică.

De la Cătălin Hideg, gruparea a obținut în acest fel 458.000 de lei, dintr-un total de 600.000 de euro pretinși, pentru a-l scăpa de o condamnare penală.

