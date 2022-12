Trei instituții de forță investesc, înainte de sărbători, în imagine. Campanii, ecrane inteligente și autonacele

Aceste spoturi au rămas, încă, în fază de proiect, deoarece lotul aferent lor a fost anulat pe cale administrativă. În paralel, serviciul secret al Ministerului de Interne, celebrul „Doi și-un sfert” și-a cumpărat cinci videowall-uri, pe care a plătit aproape 69.000 de euro. Nu este specificat, în caietul de sarcini, situația care a generat nevoia instituției de a face această achiziție. Pe de altă parte, Poliția de Frontieră Timișoara a luat decizia să nu mai apeleze la firme private sau la alte instituții pentru a-și întreține „patrimoniul imobiliar și rețeaua de comunicații”, achiziționând, la începutul acestei luni, o autonacelă, pe care a plătit aproape 90.000 de euro.

În plină vară, pe 19 iulie 2022, Agenția Națională de Integritate publica pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț prin care făcea cunoscută intenția de a contracta servicii de informare, comunicare și publicitate. „Cumpărătura” era împărțită în două loturi distincte, respective primul lot, care consta în servicii de reanalizare a campaniilor de conștientizare a publicului cu privire la corupție și pentru popularizarea sistemului e-DAI (depunerea electronică a declarațiilor de avere și de interese) ar fi trebuit să scoată din bugetul instituției o sumă estimată la 332.000 de lei fără TVA. Iar al doilea lot, care constă în realizarea unor materiale promoționale personalizate și în servicii de producție și de distribuție a culegerii de spețe și alte printuri necesare, a beneficiat de un buget estimat de 199.600 de lei fără TVA.

Pentru atribuirea ambelor loturi, ANI a organizat o procedură simplificată de selecție de oferte, însă, la data de 29 iulie, a decis să anuleze atribuirea primului lot, pe cale administrativă.

Materiale promoționale de peste 43.000 de euro

În cursă, a rămas doar al doilea lot, procedura organizată suscitand interesul unei singure companii care a depus o ofertă de participare. Iar, la data de 23 noiembrie 2022, Agenția Națională de Integritate a parafat cu SC Hore Promo SRL un contract în valoare finală de 178.610 lei fără TVA, respectiv de 212.545,9 lei cu TVA inclusă (43.376,7 euro).

Din caietul de sarcini aflăm și ce a cumpărat ANI de acești bani, Este vorba despre un „Spider” textil cu cadru din aluminiu, două „roll-up-uri” prevăzute cu suport de susținere pentru o stabilitate ridicată, 20 de afișe color din carton lucios, 680 de rucsacuri personalizate pentru laptop, 680 de pixuri din aluminiu cu vârf touch din silicon, 680 de mape personalizate, 680 de agende nedatate cu coperți din piele, 680 de memory-stick-uri de 32 GB personalizate, 680 de seturi de post-it-uri ambulate în casete negre din piele și 680 de calendare de birou landscape.

SC Hope Promo SRL, compania care și-a adjudecat acest lot, denumită anterior SC Handicap Organization Protecting Equity SRL, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) de către Dan Popa, în calitate de unic asociat. Compania se ocupă cu activități ale agențiilor de publicitate.

Campania publicitară nu a mai fost atribuită

Potrivit caietului de sarcini citat, obiectivul general al proiectului în cadrul căreia a fost făcută această achiziție constă în „actualizarea cadrului legal pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate”, precum și în „sprijinirea autorităților și instituțiilor publice, în scopul optimizării procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și de interese și de elaborare a unor proceduri interne”. De asemenea, proiectul mai vizează „dezvoltarea cunoștințelor persoanelor responsabile din instituțiile publice în privința procesului de completare și de depunere electronică a declarațiilor de avere și de interese prin sistemul e-DAI”.

Primul lot, care a fost anulat, era chiar și mai interesant decât cel atribuit, deoarece el viza realizarea unei campanii de conștientizare, cu rolul „de a fixa la nivelul percepției publice atât rolul ANI în peisajul instituțional de asigurare a integrității și prevenirii corupției, cât și conceptele de conflict de interese și de incompatibilitate”. „Deși au trecut 20 de ani de la legiferarea conflictului de interese în România, conceptul este puțin cunoscut la nivelul publicului, dar și al sistemului public și, de aceea, este nevoie de educație, de explicare pe interesul tuturor a pagubelor asociate conflictelor de interese”, se precizează în documentul citat.

Clipuri care ar fi trebuit să atragă două milioane de vizualizări

Obiectivul principal al acestei campanii ar fi fost acela al prevenției, „al conștientizării de către cât mai mulți cetățeni cu privire la impactul negativ al incidentelor de integritate asupra propriei lor vieți”. Concret, în cadrul campaniei trebuia să fie realizate patru spoturi video, care să fie difuzate în mediul online, urmărindu-se atragerea a minimum două milioane de vizualizări timp de șase luni.

Fiecare astfel de spot trebuia să aibă 30 de secunde, în format standard și HD, cu conținut distinct. Publicul căruia i s-ar fi adresat aceste clipuri era format din populația generală cu vârsta de peste 18 ani.

De asemenea, campania prevedea și segmental de popularizare a sistemului e-DAI, care consta în zece tutorial care trebuiau să se disemineze prin intermediul site-ului de prezentare a proiectului, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate, pe YouTube și pe rețelele de socializare. Ținta urmărită ar fi fost atragerea unui milion de vizualizări.

„Doi și-un sfert” s-a dotat cu cinci videowall-uri, în valoare de 69.000 de euro

În timp ce Agenția Națională de Integritate face achiziții pentru promovarea imaginii, o altă instituție de forță a statului tocmai a finalizat o altă achiziție pentru a intra în posesia unor sisteme de captare a imaginii.

Este vorba despre celebra Direcție de Informații și Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne (fosta „Doi și-un sfert”), care, la sfârșitul lunii octombrie a anului curent, a publicat, tot pe SEAP, un anunț în vederea cumpărării a trei videowall-uri. Două videowall-uri sunt de tip I, pentru care serviciul secret al Internelor anunța că este dispus să plătească 110.000 de lei fără TVA, pentru fiecare bucată, iar alte trei videowall-uri sunt de tip II, pentru fiecare dintre acestea DIPI fiind dispusă să plătească câte 67.000 de lei fără TVA.

Procedura de selecție aleasă a fost aceeași ca și în cazul ANI, respectiv procedura simplificată, unde au fost primite trei oferte, dintre care una a fost descalificată. La data de 12 decembrie, ambele loturi au fost atribuite, în baza unui singur contract, în valoare de 282.911,44 de lei fără TVA, respectiv de 336.664,6 lei cu TVA inclusă (68.707,1 euro), contract adjudecat de către compania SC Pentagon Business Com SRL.

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, aflăm că videowall-ul de tip I este prevăzut cu nouă display-uri specifice, cu dimensiunea ecranului de 55 de inch, cu rezoluție Full-HD, cu o durată de viață de minimum 5.000 de ore. Videowall-urile de tip II au câte patru display-uri.

Primele echipamente urmează să fie instalate la sediile DIPI din București, respectiv la sediul central din zona Răzoare, precum și la cel din strada C.A. Rosetti. Celelalte trebuie să ajungă la sediile din Brădetu, județul Argeș, Dumbrăvița, județul Brașov, dar și la sediul central.

Poliția de Frontieră Timișoara lucrează de la înălțime. La propriu

O altă instituție de forță, o altă cumpărătură interesantă. Mai ales în contextul scandalului integrării în Spațiul Schengen, în condițiile în care autoritatea contractantă se află în prima linie a acestui proces eșuat, deocamdată. Este vorba despre Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, care a publicat pe SEAP un anunț pentru achiziția unui complet autonacelă, „necesară pentru derularea de activități de întreținere, care presupun lucrul la înălțime, a patrimoniului imobiliar și a tehnicii de comunicații din cadrul structurilor ITPF Timișoara”.

Nici de această dată nu a fost organizată o licitație deschisă, ci tot o procedură simplificată de selecție de oferte, pentru care s-au pus la bătaie 420.168 de lei fără TVA.

De data aceasta, au fost depuse două oferte admisibile, iar, la data de 9 decembrie, DIPI a încheiat cu SC Utilben SRL un contract în valoare finală de 366.700 de lei fără TVA, respectiv de 436.373 de lei cu TVA inclusă (89.055,7 euro). Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, compania care și-a adjudecat contractul este din Carei, județul Satu Mare, și este deținută de Ruben Ovidiu Marian și de Oana Livia Marian.

Din caietul de sarcini întocmit cu ocazia acestei achiziții, aflăm că atât la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, cât și la sediile sectoarelor Poliției de Frontieră și ale punctelor de trecere a frontierei din subordine este necesară derularea în permanență de activități de întreținere a patrimoniului imobiliar și a tehnicii de comunicații. Iar, în prezent, aceste activități sunt derulate fie prin achiziționarea de servicii specifice de la operatori economici, fie sunt prestate cu sprijinul unor instituții publice.

Autonacela contractată trebuie să fie livrată cel târziu astăzi, 15 decembrie 2022, potrivit documentului citat. Echipamentul trebuie să faciliteze accesul la înălțime și este format dintr-un autovehicul omologat RAR, din categoria N1, cu o lungime de 6,4 metri, înălțimea, respectiv lățimea lui fiind de câte 1,8 metri. Masa autorizată a vehiculului este de 3,5 tone, funcționează pe motorină, are motorizare cu norma de poluare Euro 6, este prevăzut cu cutie de viteze manuală, cu tracțiune 2X4 și are două locuri în cabină. A doua componentă a echipamentului este instalația de ridicare, înaltă de 14 metri, cu capacitatea de ridicare de minimum 200 de kilograme. Brațul este acționat hidraulic și are o rotație de 360 de grade.

