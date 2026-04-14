Ministerul lui Irineu Darău vrea să dea 1,8 milioane de lei pe servicii de curățenie pentru sediile din București

Caietul de sarcini este aprobat personal de noul ministru USR de resort, Ambrozie Irineu Darău. O cerință eliminatorie pentru a participa la această licitației este ca firmele care doresc să pună mâna pe acest contract să facă dovada că au mai derulat, în ultimii trei ani, contracte similare în cuantum de minimum un milion de euro.

Această primă afacere pe bani publici inițiată sub semnătura noului ministru Ambrozie Irineu Darău a fost declanșată la data de 8 aprilie 2026, când Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare din care rezultă că instituția în cauză intenționează să contracteze servicii de curățenie și întreținere a spațiilor interioare și exterioare ale unor clădiri aflate în administrarea ministerului.

Pentru acest contract, Ministerul Economiei pune la bătaie un buget inițial estimat la 1.499.999,76 de lei fără TVA, respectiv de 1.815.000 de lei cu TVA inclusă, iar în vederea atribuirii afacerii este organizată o licitație deschisă. Din același anunț de participare publicat în SEAP mai aflăm că autoritatea contractantă urmează să deschidă ofertele la data de 18 mai 2026.

Caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții este aprobat personal de ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de ordonator principal de credite.

Imobilul din Calea Victoriei, curățat din subsol până în pod

Conform documentației de atribuire, serviciile de curățenie și întreținere în spațiile în care își desfășoară activitatea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului „sunt absolut necesare pentru păstrarea curățeniei și igienei la locul de muncă, conform legislației în domeniul muncii, și cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea serviciului. Obiectul concret al achiziției se referă la asigurarea curățeniei, păstrarea igienei și salubrizarea birourilor, a holurilor, a scărilor și a grupurilor sanitare, precum și a perimetrelor exterioare aferente imobilului situat în Calea Victoriei nr. 152 Sector 1, imobilului din Bulevardul Libertății nr. 15 Sector 5, imobilului din Strada Poterași nr. 121 Sector 4 și imobilului din Strada General Berthelot nr. 28 din Sectorul 1 al Capitalei, toate aflate în administrarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În același document se precizează că pentru imobilul din Calea Victoriei nr. 152, care găzduiește, în acest moment, sediul central al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, serviciile ce urmează să fie prestate vizează o suprafață totală de 8.900 de metri pătrați, la care se adaugă 3.302 metri pătrați care reprezintă suprafața curții interioare. Aici vor fi prestate servicii de curățare a pardoselilor placate cu mochetă și cu parchet, dar și cu marmură, gresie și granit, precum și a suprafețelor vitrate. Spațiile vizate de acest contract sunt situate la subsolul, parterul, mezaninul, etajul 1, etajul 2, etajul 3, etajul 4, etajul 5 și podul imobilului.

Servicii similare la încă trei clădiri

Servicii similare sunt solicitate a fi prestate și la sediul din Bulevardul Libertății nr. 14, care găzduiește birourile Autorității pentru Digitalizarea României. Aici, serviciile vor fi prestate pentru o suprafață de 345 de metri pătrați, la care se adaugă curtea interioară aferentă.

Mai departe, același tip de servicii sunt cerute a fi prestate la etajul al treilea al imobilului din Strada Poterași nr. 11, sediul Direcției Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM-uri. Suprafața prevăzută în caietul de sarcini este de 174 de metri pătrați, la care se adaugă și curtea interioară aferentă.

Identic, serviciile trebuie să mai fie prestate și la imobilul din Strada General Berthelot nr. 28, care găzduiește sediul Direcției de Relații Internaționale. Suprafața ce va fi supusă curățeniei și igienizării este de 1.140,7 metri pătrați, la care se adaugă o suprafață pietonală de 75,44 de metri pătrați.

Contract cu durata de 12 luni

Potrivit caietului de sarcini citat, autoritatea contractantă solicită prestarea zilnică a serviciilor de curățenie, de luni până vineri, constând în colectarea separată a deșeurilor, golirea coșurilor de gunoi și colectarea și depozitarea maculaturii, schimbarea sacilor menajeri, golirea scrumierelor din locurile special amenajate și ștergerea prafului.

Pe lângă aceste servicii prestate zilnic, în contract mai intră efectuarea curățeniei și întreținerii săptămânale sau ocazionale, precum și curățenia generală semestrială. Asta, având în vedere că acest contract are o durată de 12 luni, dintre care 8 luni în cursul anului 2026 și alte patru luni în cursul anului 2027.

De precizat mai este și faptul că o cerință eliminatorie inserată de autoritatea contractantă în cuprinsul caietului de sarcini este aceea că „ofertanții trebuie să facă dovada că, în ultimii trei ani, au prestart servicii de curățenie a imobilelor cu o valoare cumulată de cel puțin un milion de euro fără TVA”.

Anterior, firma unui ex-consilier local PNL a prestat astfel de servicii

Ultima achiziție de astfel de servicii făcută de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a avut loc la data de 9 mai 2025, când a parafat un contract de prestare a serviciilor de curățenie și întreținere pentru 8.900 de metri pătrați de birouri, la care s-au adăugat 3.382 de metri pătrați de curte interioară, la sediul central al ministerului, din Calea Victoriei nr. 152. Afacerea a fost adjudecată de compania SC K1 Tot SRL, pentru un preț de 348.808,8 lei fără TVA, respectiv de 415.082,5 lei cu TVA inclusă. Achiziția a fost adjudecată prin procedură simplificată de selecție de oferte. SC K1 Tot SRL este o firmă deținută, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de Liliana Dumachița.

Mai interesant este faptul că, la data de 4 aprilie 2024, același Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a încheiat, tot prin procedură simplificată, un contract cu SC CIP Avantaj SRL, în valoare de 251.514 lei fără TVA, adică de 200.301,7 lei cu TVA, pentru servicii de curățenie pentru o suprafață totală de 9.363,62 de metri pătrați aferentă a două imobile ale ministerului, din Calea Victoriei nr. 152 și din Strada Poterași nr. 11.

SC CIP Avantaj SRL este deținută, în calitate de unic asociat și administrator, de un anume Ciprian Pericleanu-Grigore, din Tulcea. Acesta este un fost consilier local la Primăria Municipiului Tulcea, din partea Partidului Național Liberal. Cariera sa în administrația publică locală s-a întrerupt însă după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil. Firma figurează cu contracte încheiate cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Curtea de Conturi, DGASPC Sector 6, ANAF, Primăria Municipiului Constanța, CSM, DIICOT, MApN, MAI, Consiliul Județean Constanța sau Clubul Sportiv Rapid București.