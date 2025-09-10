Sunete îngrozitoare pe Aeroportul Otopeni? Nu vă speriați: e acțiunea „Coțofana”

Asta, după ce Compania Națională de Aeroporturi București a încheiat, la începutul acestei luni, cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor, un contract de 3,8 milioane de lei. Conform unui document oficial, păsăretul urmează să fie descurajat prin cinci metode, respectiv bioacustic, acustic cu mijloace pirotehnice, acustic cu tunuri de propangaz, vizual cu laser, precum și cu ajutorul unor câini special antrenați care să disperseze concentrările de păsări de pe aeroport.

Compania Națională de Aeroporturi București, entitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor care administrează Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București Otopeni și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, a contractat, luna aceasta, servicii de combatere a prezenței faunei (păsări și animale) pe aeroporturile respective. Conform unui anunț de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), serviciile trebuie prestate prin mijloace specifice de recoltare și de îndepărtare a păsărilor și animalelor din incintele aeroporturilor administrate de către Compania Națională de Aeroporturi București. Este vorba despre servicii de patrulare cu personal și autovehicule proprii și despre utilizarea echipamentelor de recoltare și îndepărtare în conformitate cu reglementările aplicabile și cu procedurile interne ale CNAB.

Acest contract are durata de doi ani și a fost adjudecat prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Încredințare directă

În aceste condiții, la data de 2 septembrie 2025, autoritatea contractantă a încheiat cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lunca București contractul SSV 243/2025, în valoare de 3.137.595,08 lei fără TVA, respectiv de 3.791.488,84 de lei cu TVA inclusă (774.793.64 de euro).

Ca justificare a modului în care a fost atribuit acest contract prin încredințare directă, CNAB arată că „lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un operator economic, deoarece există protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală”.

„Având în vedere mențiunile din referatul de necesitate SSV nr. 429/14.12.2023 privind necesitatea achiziționării serviciilor de combatere a prezenței faunei pe aeroporturile CNAB, faptul că AVSP Lunca București are calitatea de unic gestionar al fondului cinegetic limitrof aeroporturilor administrate de CNAB, concluzia este că aceste servicii pot fi achiziționate doar de la acest prestator”, se arată într-o notă a Companiei Naționale de Aeroporturi București. Astfel, „achiziția de încadrează în prevederile legale, respectiv prevederile articolului 82 alineat 4, coroborat cu prevederile articolului 117 alineat 1 litera «c» din Legea nr. 99.2016, în sensul aplicării procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”.

Sunt vizate aeroporturile Otopeni și Băneasa

La data de 11 iunie 2025, Serviciul Sanitar Veterinar al CNAB a adoptat un raport (SSV nr. 155/2025), în vederea contractării de servicii de reducere a riscului reprezentat de prezenta păsărilor pe aeroporturile CNAB, respectiv pe aeroporturile „Henri Coandă” și „Aurel Vlaicu”.

Obiectivul principal, arată acest document, „este reprezentat de reducerea probabilității de impact a aeronavelor cu păsările”, iar obiectivul secundar îl constituie „asigurarea trasabilității tuturor informațiilor și datelor înregistrate ca urmare a aplicării măsurilor de combatere și îndepărtare a păsărilor din zona aeroporturilor”.

Se solicitau, în acest sens, operațiuni de patrulare cu personal și autovehicule proprii, utilizarea unor echipamente de observare și înregistrare, utilizarea unor mijloace specifice de îndepărtare a păsărilor și acțiuni de toaletare a copacilor din lizierele aeroportuare de cuiburi, pentru a determina păsările să cuibărească în alte zone.

Astfel, prestatorul de servicii trebuie să combată prezența și să îndepărteze păsările din incintele aeroporturilor, „ținând cont de cauzele care favorizează prezența păsărilor, de identificarea speciilor de păsări observate, de comportamentul și obiceiul păsărilor și de nivelul de risc estimat pentru fiecare specie de păsări”.

Cinci metode spectaculoase de gonire a păsăretului

Cele mai întâlnite specii vizate de aceste operațiuni sunt berze, pescăruși, ulii șorecari, rațe și gâște sălbatice, fazani, ciori, coțofene, porârnichi, bufnițe, porumbei, grauri, lăstuni și rândunici.

Spectaculoase sunt cele cinci metode prevăzute în acest document pentru ca acest contract să meargă în direcția dorită. Prima metodă identificată este „descurajarea (bio)acustică”, prin „semnale sonore stridente, semnale sonore cu semnificații de alertare (răpitor sau de suferință), înregistrate pe bandă magnetică sau sintetizate”. A doua metodă este „descurajarea acustică cu mijloace pirotehnice”, constând în „utilizarea unor dispozitive pirotehnice special concepute pentru îndepărtarea păsărilor din zona de aerodrom”.

A treia metodă se numește „descurajarea acustică cu tunuri cu propangaz”, adică „utilizarea unor tunuri alimentate cu gaz, special concepute pentru îndepărtarea păsărilor din zona de aerodrom”. Cea de-a patra metodă vizată este „descurajarea vizuală”, prin „utilizarea unor dispozitive laser portabile”. Iar ultima metodă sunt câinii dresați speciali, care să sperie și să disperseze concentrările de păsări de pe aeroport. Această operațiune este utilizată doar pe „Henri Coandă”.

Rachete și cartușe pirotehnice, pistoale de amorsare și camere cu termoviziune

Asociația Vânătorilor și Pescarilor București va folosi, pentru executarea acestui contract, trei autoturisme proprii, dintre care două la „Henri Coandă” și unul la „Aurel Vlaicu”. De asemenea, va utiliza trei echipamente bioacustice mobile, dintre care două la „Henri Coandă” și unul la „Aurel Vlaicu”.

Vor fi folosite 340 de rachete pirotehnice de mică și medie altitudine pe lună la Aeroportul „Henri Coandă’, respectiv 170 de astfel de rachete pe lună la Aeroportul „Aurel Vlaicu”. Alte 20 de cartușe pirotehnice de mare altitudine vor fi utilizate lunar la Aeroportul „Henri Coandă”.

Echipele antipăsăret vor folosi patru pistoale de amorsare pentru toate altitudinile, din care trei la Aeroportul „Henri Coandă” și unul la Aeroportul „Aurel Vlaicu”. La care se adaugă opt tunuri cu propangaz, din care 6 la Aeroportul „Henri Coandă” și 2 la Aeroportul „Aurel Vlaicu”, precum și trei camere cu termoviziune, din care două la Aeroportul „Henri Coandă” și una la Aeroportul „Aurel Vlaicu”. De asemenea, echipele mai trebuie să fie dotate cu două dispozitive cu lumină laser verde, câte una pentru fiecare aeroport, precum și cu două binocluri și două dispozitive bioacustice portabile (Hand-Held).

Personalul care va asigura aceste operațiuni este format din nouă angajați.