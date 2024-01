Fenomenul controalelor post-nenorocire: pensiunile, invadate de ISU

Primele controale făcute de ISU Prahova la pensiunile din județul în care a ars complexul turistic Ferma Dacilor au fost prezentate ca o tragedie: peste 1.000 de spații de cazare nu au autorizații de la ISU. Patronii de pensiuni sunt revoltați, pentru că din aceste declarații ale autorităților reiese că spațiile lor de cazare reprezintă un pericol.

Aceștia explică de ce nu este conform cu realitatea ceea ce s-a prezentat: în primul rând, Ferma Dacilor nu era o pensiune, ci un complex turistic. În al doilea rând, nu lipsa autorizației de la ISU este o problemă, ci faptul că acele construcții de lemn care au ars erau ridicate pe un teren din extravilan, fără autorizație de construire, funcționând ca bază de cazare timp de 10 ani, dar fără a avea autorizație de funcționare. Astfel, dacă ISU ar fi vrut să verifice structuri de cazare similare, ar fi trebuit să caute construcțiile de lemn, cu peste 20 de camere, fără autorizații de construire și de funcționare, nu pensiuni din Prahova.

Numărul de camere face diferența

„O pensiune agroturistică are cel mult 8 camere, iar o pensiune turistică are cel mult 15 camere. Ferma Dacilor nu era o pensiune. Nu înțelegem de ce s-a vorbit doar despre pensiuni, în acest context. Cele mai multe pensiuni sunt sigure și acest lucru s-a putut vedea chiar în raport cu incidentele de același fel, pentru că au existat incendii – chiar dacă au fost foarte rare -, dar nu a fost nimeni rănit în pensiuni, tocmai pentru că numărul foarte mic de camere a permis evacuarea imediată a celor cazați. Este normal să verifice ISU dacă se respectă normele de siguranță la incendii, dar ar trebui să li se explice oamenilor care e diferența între un complex turistic precum cel care a ars și pensiunile turistice sau agroturistice, pentru a nu se crea confuzii”, a explicat, pentru Jurnalul, Marilena Stoian, din partea Asociației Naționale de Turism Rural Ecologic și Cultural din România (ANTREC).

După 26 decembrie – ziua în care s-a produs tragedia de la Ferma Dacilor – acțiunea heirupistă a ISU Prahova a vizat, inițial, doar pensiunile din județ. Ulterior, după izbucnirea scandalului din interiorul IGSU, legat de demiterea șefilor ISU Prahova, pompierii au anunțat verificări la toate hotelurile și pensiunile din țară. Aceste verificări sunt necesare și binevenite, însă patronii unităților de cazare spun că felul în care se fac aceste anunțuri în mass-media le afectează credibilitatea și le alungă turiștii, chiar dacă au totul în regulă, pentru că oamenii se sperie.

Controale pentru a justifica activitatea

Dacă autoritățile ar fi luat măsuri pentru a nu exista o astfel de bază de cazare – fără niciun fel de autorizație – și dacă inspectorii ISU și-ar fi făcut treaba, în loc să meargă la mese festive la complexul turistic Ferma Dacilor, nu ar fi fost nevoie de o asemenea acțiune de forță, între Crăciun și Revelion. Dar la fel s-a întâmplat de fiecare dată când s-au produs tragedii și au murit oameni, de la Colectiv până la stația GPL care a explodat la Crevedia, anul acesta.

După tragedia de la clubul Colectiv, din 2015, s-au făcut controale în toată țara și se anunțase că nu vor mai putea funcționa nici instituțiile care nu au autorizație de la ISU. Dar s-a constatat că nici măcar clădirea Parlamentului nu poate obține autorizație, conform criteriilor care ar trebui să fie îndeplinite, în baza legislației actuale. S-ar fi ajuns la închiderea multor școli și spitale, dar și a altor instituții publice care nu au autorizație de la ISU.

Pensiunile mici nu pot funcționa fără documente

Astfel, s-a renunțat la decizia de a interzice activitatea în clădirile neautorizate pentru incendii, acestea putând funcționa în baza unei declarații pe proprie răspundere a proprietarului sau a administratorului. La Ferma Dacilor nu era doar această problemă, ci chiar faptul că respectivele clădiri nu aveau niciun fel de autorizație, dar obținuseră clasificare de la Ministerul Turismului, în anul 2018, după ce li s-a refuzat, inițial, în anul 2017. Și felul în care s-a obținut autorizarea la a doua încercare este acum anchetat de procurori.

Spre deosebire de Ferma Dacilor, pensiunile agroturistice și turistice controlate după 26 decembrie 2023 de ISU respectă legislația. Unii patroni spun că nimeni nu și-ar permite să funcționeze, cu o asemenea capacitate ca acel complex care a ars, fără să aibă toate documentele în ordine.

„Am o pensiune cu 8 camere, pe care am construit-o din fonduri europene și am făcut dosare de documente. Dacă aș fi greșit un singur lucru, mi-ar fi închis-o sau nici n-aș mai fi apucat s-o deschid. Nu toată lumea din țara asta își permite să funcționeze așa, fără niciun fel de autorizație și fără niciun fel de control. La noi vin controale de la toate acele instituții, de mai multe ori pe an”, spune patronul unei pensiuni din Sinaia.

Închiderea activității ar fi fost soluția

Ceea ce putea duce la evitarea tragediei de la Ferma Dacilor, dar și a sutelor de controale făcute de ISU pentru a-și justifica, tardiv, activitatea era demolarea construcției ilegale. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că Ferma Dacilor putea fi închisă din 2019, în urma controalelor efectuate atunci, când au fost identificate toate problemele complexului care funcționa ilegal. Tot din 2019 a cerut demolarea construcțiilor ilegale și CJ Prahova, dar noua conducere a renunțat la Apel, după ce avusese câștig de cauză CJ, în primă instanță.

O situație similară a fost în cazul stației GPL de la Crevedia, care putea fi închisă de ISU Dâmbovița, în urma controalelor efectuate, dar inspectorii au aplicat o metodă prin care i-au lăsat, practic, pe proprietari să-și desfășoare în continuare activitatea, ilegal, retrăgându-le autorizația, fără să le închidă activitatea. După acțiunile la fel de heirupiste ale inspectorilor ISU, românii au rămas doar fără butelii, dar problema stațiilor GPL periculoase e departe de a se fi rezolvat.