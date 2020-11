Poliția de Frontieră depistează persoane, după bătăile inimii, cu echipamente cumpărate de la apropiații generalului „Timpanul”

Fiul patronului de la Mira Telecom, o entitate abonată, de ani buni, la contracte grele cu instituțiile din zona siguranței naționale, livrează, pentru Poliția de Frontieră, începând cu 9 noiembrie, dispozitive pentru detectarea prezenței persoanelor prin bătăile inimii. Valoarea acestor echipamente este de 1,83 de milioane de euro. Aparatele au fost achiziționate invocându-se în caietul de sarcini Catalogul Schengen, Tratatul de funcționare al UE și Strategia de Securitate Națională. Societatea care distribuie dispozitivele face parte din anturajul de afaceri al lui Ștefan Ilie, patronul Mira, dar și al fiicei fostului general SRI Dumitru Zamfir, poreclit „Timpanul”, deoarece condus „interceptările” din cadrul Serviciului Român de Informații. Firma a fost înființată în urmă cu doi ani.

În timp ce România se pregătea de alegeri parlamentare anticipate, în condițiile în care Guvernul Orban fusese demis, prin moțiune de cenzură, iar președintele Klaus Iohannis îl desemnase, pentru formarea unui guvern care să pice la vot, pe Florin Cîțu, Inspectorarul General al Poliției de Frontieră anunța o achiziție „revoluționară”. Instituția a lucrat la o licitație pentru cumpărarea de dispozitive de depistare a persoanelor ascunse în mijloace auto, detecția urmând a se face după bătăile inimii. Planul a devenit oficial însă după starea de urgență, la câteva zile după instaurarea stării de alertă, pe data de 20 mai 2020. Atunci, Poliția de Frontieră a publicat pe SICAP (Sistemul Informatic Centralizat al Achizițiilor Publice), un anunț de participare la această procedură.

Licitația organizată în acest sens a fost finalizată pe data de 9 noiembrie, când a fost atribuit contractul către compania ilfoveană SC Magus Protect Technologies SRL, care a venit cu cea mai bună ofertă raportată la calitate-preț. 7.383.500 de lei fără TVA, respectiv 8.786.365 de lei cu TVA inclusă (1.830.483 de euro) este suma pe care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră urmează să o achite pentru implementarea acestui proiect.

130.000 de euro dispozitivul

Concret, autoritatea contractantă a achiziționat 14 dispozitive – echipamente pentru detecția persoanelor după bătăile inimii, prețul final cu TVA al fiecărui astfel de echipament ridicându-se la 130.750 de euro (627.597,5 lei/bucată). Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, echipamentele pentru detecția persoanelor după bătăile inimii se încadrează în categoria de echipamente recomandate de Catalogul Schengen – Controlul frontierelor externe – extrădarea și readmisia – cele mai bune practici pentru dotarea punctelor de trecere a frontierei – linia a II-a, pe sensul de intrare și de ieșire. „Echipamentul pentru detecția persoanelor după bătăile inimii este dedicat detecției persoanelor ascunse în mijloacele de transport și în containere, prin detectarea vibrațiilor generate de bătăile inimii”, se arată în documentația de atribuire.

Autoritatea contractantă arată că, potrivit articolului 3, alineatul 2, din Tratatul Uniunii Europene consolidat, UE oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și protecție, fără frontiere interne, în interiorul cărora este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri eficiente privind controlul la frontierele externe, dreptul la azil, imigrare, precum și prevenirea criminalității și a combaterii acestui fenomen.

Mai aflăm, din aceeași documentație de atribuire, că, în concordanță cu Strategia Națională de Apărare a Țării, una dintre direcțiile de acțiune pentru asigurarea securității naționale a României la dimensiunea de ordine publică este securizarea frontierei, în special a celei care este frontieră externă a Uniunii Europene, în vederea combaterii imigrației ilegale, a traficului de persoane și a altor riscuri cu impact asupra securității naționale.

Compania care livrează, membră a grupului Mira

Societatea SC Magus Protect Technologies SRL, care a încheiat cu Poliția de Frontieră acest contract inedit, funcționează de mai puțin de doi ani și are o structură a acționariatului mai mult decât interesantă. Astfel, din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (RECOM), aflăm că societatea respectivă a fost fondată, în data de 13 august 2018, având sediul social în centrul orașului Otopeni, județul Ilfov, iar obiectul de activitate declarat este „activități de telecomunicații pentru rețelele fără cablu”. Capitalul social al SC Magus Protect Technologies SRL este de 200 de lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, toate deținute de un anume Ștefan Alexandru Ilie, născut la data de 15 noiembrie 1995. La momentul înființării, acesta îndeplinea și funcția de administrator unic.

În 5 martie 2020, cu doar puțin timp înainte de decretarea stării de urgență la nivel național și cu 15 zile înainte ca Poliția de Frontieră să scoată la mezat acest contract, Ștefan Alexandru Ilie decide să mute sediul social al companiei din Otopeni, în Voluntari, în clădirea Cubic Center, din șoseaua Pipera. Asta, în condițiile în care domiciliul patronului se află situat tot în Voluntari, amănunt important, așa cum vom arăta mai jos.

În 24 septembrie 2020, are loc o nouă adunare AGA a SC Magus Protect Technologies SRL, prilej cu care asociatul unic decide să coopteze un al doilea administrator, în persoana Danielei Claudia Matei, născută în Curtea de Argeș, dar domiciliată în București. Aceasta din urmă primește un mandat de administrator, cu puteri depline, pentru o perioadă de zece ani. Și pentru că pomeneam despre faptul că Ștefan Alexandru Ilie are adresa de domiciliu într-o vilă din Voluntari, aflăm că, la aceeași adresă, domiciliază și tatăl său, celebrul Stelian Ilie, patronul companiei Mira Telecom, una dintre cele mai importante entități abonate la contractele cu statul, în special la cele cu instituțiile din zona siguranței naționale.

Legături cu familia unui fost general SRI

Acționarul unic al SC Magus Protect Technologies SRL, care a primit de la Poliția de Frontieră contractul de livrare a celor 14 echipamente de detectare a persoanelor după bătăile inimii, mai figurează ca asociat într-o altă societate, alături de tatăl său. Este vorba despre SC Logika IT Solutions SRL, în care, la data de 1 august 2018, acționarii erau Dragoș Băsmăluță (cu 10%), Iulia Monica Zamfir (cu 10%), Ștefan Ilie (cu 30%), Ion Mărgăritescu (cu 40%) și Ștefan Alexandru Ilie (cu 10%). Conform Registrului Comerţului, SC Mira Telecom SA are trei acţionari, persoane fizice: Stelian Ilie (80% din părţile sociale), Dragoş Băsmăluţă şi Dănuţ Florin Modoran, cu câte 10 la sută din acţiuni.

Acţionarul majoritar al firmei Mira, Stelian Ilie, împreună cu Dragoş Băsmăluţă, mai deţin şi compania Mira Software Technologies SRL. Ambele companii fac parte din grupul de firme Mira Group, care activează pe piaţa de securitate şi telecomunicaţii. Deloc întâmplător, unul dintre acţionarii Mira Telecom, care îndeplineşte şi funcţia de director, Dragoş Băsmăluţă, deţine părţi sociale și la SC Logika IT Solutions SRL. „Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu un an, când arătam amploarea contractelor acestui grup cu statul, că SC Logika IT Solutions SRL a fost fondată în 2012, Dragoş Băsmăluţă ulterior cesionând un pachet de 10 la sută din participaţiile sale la societate către o anume Iulia Maria Zamfir, născută în 1982. Aceasta este nimeni alta decât fiica generalului Dumitru Zamfir, fost director adjunct al Serviciului Român de Informaţii. Până în martie 2016, societatea în cauză a funcţionat cu aceşti doi asociaţi. Tot de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului suntem informaţi de faptul că, în data de 23 martie 2016, generalul Dumitru Zamfir, tatăl Iuliei Maria Zamfir, este fost ofiţer de informaţii, specializat în domeniul interceptărilor. Zamfir, cunoscut în sistem şi sub porecla „Timpanul”, a condus, în calitate de director adjunct, Serviciul Român de Informaţii în perioada 1997-2008. Numele său a apărut într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind trimis în judecată în anul 2011, alături de un alt director adjunct al SRI, Ionel Marin, dar şi de colonelul SRI Cătălin Septimiu Miu. Aceştia au fost puşi sub acuzare de procurorii anticorupţie pentru că au închiriat şi, ulterior, au cumpărat, în mod ilegal şi la preţuri subevaluate, locuinţe aflate în proprietatea Regiei Autonome – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

În 90 de secunde, orice persoană ascunsă trebuie să fie depistată

Revenind la contractul încheiat de compania fiului lui Ștefan Ilie, care este asociat cu fiica generalului Dumitru Zamfir, este interesant de aflat ce face echipamentul achiziționat de Poliția de Frontieră, în anul pandemiei de COVID-19. Detectoarele bătăilor inimii trebuie să poată fi utilizate non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, iar această funcționare trebuie să aibă loc în condiții de siguranță, în intervalul de temperatură de la minus 20 de grade Celsius la plus 50 de grade Celsius.

Conform specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini, fiecare dintre aceste 14 dispozitive sunt destinate detectării persoanelor prin interceptarea unor balistocardiograme. Aparatele se utilizează pentru toate tipurile de mijloace de transport, de diferite dimensiuni, de la mașini mici, la autoutilitare, camioane și TIR-uri, precum și pentru containere.

Mai departe, aflăm că sistemul va dispune de minimum trei nivele de sensibilitate sau moduri de scanare predefinite în aplicația software. În acest sens, se arată în documentația de atribuire a contractului, aplicația va facilita detecția în funcție de dimensiunile de gabarit ale mijlocului de transport scanat și de condițiile mediului ambiental. Rezultatele procesului de verificare a mijloacelor se vor afișa, stoca și analiza pe o stație de lucru portabilă sau pe o tabletă.

Sistemul va genera alerte sonore și vizuale la detecția persoanelor ascunse în respectivele mijloace de transport, iar aplicarea senzorilor se va face manual, la baza mijloacelor de transport inspectate. Timpul de răspuns al aplicației este de 90 de secunde, iar raza de acțiune a dispozitivelor de scanare este de 50 de metri.