Ce a înțeles Poliția din austeritatea lui Bolojan: calculatoare de 5 milioane €, pentru sediul central

În timp ce Guvernul își asuma răspunderea în Parlament pentru primul pachet al austerității, Poliția Română atribuia, pe bandă rulantă, mai multe loturi ale unui acord-cadru vizând achiziția a peste 1.500 de laptopuri și calculatoare. Ultimul lot al acestui contract a fost atribuit la data de 10 septembrie, astfel încât, în total, afacerea a scos din bugetul instituției suma de peste 4,8 milioane de euro. Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat.

Tot pe 10 septembrie, una dintre firmele care și-au adjudecat afacerea a mai încheiat cu IGPR un alt contract, în valoare de 320.000 de euro, cu finanțare europeană, pentru furnizarea altor 21 de computere. De asemenea, Poliția a mai scos la licitație o altă cumpărătură, constând într-o cameră video ultrarapidă, cu accesoriile de rigoare, pe care intenționează să plătească 210.000 de euro.

Afacerea a fost antamată încă din data de 7 martie 2025, când Inspectoratul general al Poliției Române a făcut cunoscut, prin intermediul SEAP, faptul că intenționează să facă o achiziție de echipamente IT&C. Mai exact, Poliția a anunțat că intenționează să încheie mai multe acorduri-cadru pentru cumpărarea de stații de lucru fixe și de stații de lucru portabile, „pentru menținerea funcționării în condiții optime a sistemului SIC WAN IGPR”, din cadrul aparatului central al instituției, „prin înlocuirea stațiilor de lucru vechi și depășite moral”.

Afacerea a fost împărțită în patru loturi. Primul lot, care vizează achiziția a 250 de stații de lucru portabile Forensic de tip I, pentru care IGPR a pus la bătaie un buget estimat inițial de 4.201.680,67 lei fără TVA. Al doilea lot constă în cumpărarea a 250 de stații de lucru portabile Forensic de tip II, cu un buget alocat de 6.302.521 de lei fără TVA.

Mai departe, pentru al treilea lot, constând în 1.000 de stații de lucru grafice, autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget inițial de 6.722.689,07 lei fără TVA, iar pentru al patrulea lor, care vizează achiziția a 200 de stații de lucru TEMPEST, IGPR a alocat un buget estimat inițial la 2.521.008,4 lei fără TVA. În total, bugetul estimat al acestei achiziții se ridică la 19.747.899,14 lei fără TVA, respectiv la 23.500.000 de lei cu tot cu TVA (4.795.918,4 euro).

Patru loturi, atribuite succesiv

Finanțarea acestor cumpărături este asigurată din fonduri de la bugetul de stat, iar pentru încheierea acordurilor-cadru, Inspectoratul General al Poliției Române a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Primul acord-cadru încheiat este cel aferent lotului 4, pentru care s-a primit p singură ofertă. La data de 2 iulie 2025, IGPR a parafat contractul, în valoare de 2.525.000 de lei fără TVA, respectiv de 3.004.750 de lei cu TVA inclusă, cu SC Blue Space Technology SRL. Apoi, a fost atribuit, la data de 21 oulie 2025, și cel de-al doilea lot, după ce, la licitație, au fost depuse patru oferte admisibile. Lotul a fost adjudecat de către compania SC Romflex Sistem SRL, pentru 6.302.500 de lei fără TVA, respectiv de 7.499.975 de lei cu tot cu TVA.

Primul lot a fost adjudecat de către SC Safety Technology SRL, la data de 24 iulie 2025, pentru suma de 4.201.500 de lei fără TVA, respectiv de 4.999.785 de lei cu TVA. Iar al treilea și ultimul lot a ajuns, la data de 10 septembrie 2025, la compania SC Stream Networks SRL, pentru 6.722.680 de lei fără TVA, respectiv 9.134.442,8 lei cu TVA inclusă. Totalul acestor loturi adjudecate se ridică, astfel, la 23.638.952,8 lei cu TVA (4.824.276,1 euro).

Actualele gadgeturi sunt depășite moral

În documentația de atribuire a acestor contracte se arată că achiziționarea echipamentelor IT&C a fost determinată de nevoia de a trata cu prioritate infracțiunile informatice și facilitarea investigațiilor, „prin dezvoltarea de instrumente investigative moderne și pregătirea personalului în acest sens”. „Aceste nevoi sunt determinate de evoluțiile tehnologice accentuate din domeniul IT&C, dar și de noile forme de manifestare a criminalității informatice, precum și de faptul că, din punctul de vedere al tendințelor, utilizarea IT&C în mediul infracțional a crescut în ritm accelerat”, se arată în caietul de sarcini.

Conform sursei citate, beneficiul obținut în urma achiziției va fi „asigurarea funcționării neîntrerupte și în condițiile optime a sistemului SIC WAN al Poliției Române, în scopul asigurării suportului logistic necesar desfășurării activității lucrătorilor”. „Pentru a răspunde eficient la provocările criminalității informatice, se dorește dezvoltarea de capacități noi în analizarea și raportarea datelor informatice ce presupun utilizarea tehnologiei, prin integrarea unor tehnologii avansate pentru eficientizarea proceselor investigative”, mai arată IGPR.

Documentul în cauză mai susține că, la momentul actual, stocurile de echipamente IT&C ale Poliției Române nu acoperă necesarul de la nivelul instituției. Echipamentele ce urmează să fie achiziționate la sediul IGPR din București, Strada Leaota nr. 2A, din Sectorul 6.

Unul dintre furnizori, contractat încă o dată

Iar lucrurile nu se opresc aici. La data de 10 septembrie 2025, IGPR a mai atribuit un contract uneia dintre firmele care și-a adjudecat unul dintre loturile prezentate mai sus. Este vorba despre un contract încheiat cu SC Stream Networks SRL, în valoare de 1.298.955 de lei fără TVA, respectiv de 1.571.735,6 lei cu tot cu TVA (320.762,4 euro), pentru furnizarea a 21 de dispozitive fixe pentru investigarea infracțiunilor informatice. Aceste echipamente urmează să fie livrate tot la sediul central al Inspectoratului General al Poliției Române, dar de data aceasta la cel din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13-15, Sector 2.

Inițial, IGPR pusese la bătaie pentru această achiziție un buget estimat la 1.357.819,7 lei fără TVA. La licitația organizată, s-au primit cinci oferte, dintre care una a fost descalificată ca neconformă, iar doar patru au fost declarate admisibile.

De această dată, contractul parafat a fost finanțat din fonduri europene, prin Proiectul Cybercrime – Creșterea capacității de combatere a pornografiei infantile prin sisteme informatice.

La toate acestea, se adaugă o cameră video ultrarapidă, de 1,03 milioane de lei

Seria achizițiilor de acest fel făcute de Poliția Română continuă. Instituția mai are în pregătire o nouă cumpărătură, pe care, la data de 13 august 2025, IGPR a scos-o la mezat prin intermediul unui alt anunț de participare publicat în SEAP. Această nouă cumpărătură vizează achiziționarea unui complet de cameră video ultraportabilă, în cadrul proiectului intitulat „Ballis Track – Dezvoltarea unei platforme multifuncționale de colaborare pentru eficientizarea schimbului internațional de date balistice între statele membre ale Uniunii Europene.

În cadrul acestui contract intră o stație video ultrarapidă, împreună cu trei obiective compatibile pentru montare camere, un trepied profesional și braț multifuncțional, un set profesional de iluminare, trigger smart multifuncțional, un set de cabluri, o cutie rigidă pentru transportul camerei, un laptop pentru prelucrarea imaginilor video ultrarapide și un pachet software de analiză videofilmare ultrarapidă.

Bugetul alocat de către Inspectoratul General al Poliției Române pentru acest complet special se ridică la nu mai puțin de 850.517,65 de lei fără TVA, respectiv la 1.029.126,4 lei cu TVA inclusă (210.025,8 euro).

În vederea atribuirii contractului, IGPR organizează o nouă licitație deschisă, ofertele urmând să fie analizate la data de 22 septembrie 2025.