Primăria lui Boc a parafat a noua afacere consecutivă de închiriere de imprimante. Operațiunea costă bugetul local 840.000 de lei

Motiv pentru care, luna trecută, a încheiat al nouălea contract-cadru de servicii de printing, cu aceeași firmă cu care face astfel de afaceri încă din anul 2013. Contractul, scos la „mezat” la finalul lunii noiembrie a anului trecut, a fost parafat fără licitație, printr-o selecție de oferte la care s-a înscris doar firma respectivă.

Noul episod al acestei afaceri interesante a fost „proiectat” încă din data de 25 noiembrie 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de printing pentru autoritatea locală condusă de către edilul Emil Boc.

Conform acestui anunț de participare, municipalitatea preciza că a pus la bătaie, pentru parafarea acestei afaceri, un buget estimat inițial la 780.000 de lei fără TVA, respectiv la 943.800 de lei cu TVA inclusă.

În vederea atribuirii acestui contract, Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu a organizat o licitație deschisă, ci a preferat să organizeze o procedură simplificată de selecție de oferte. La această procedură, a fost depusă o singură ofertă, care, de altfel, a și fost declarată admisibilă. Iar, la data de 5 ianuarie 2026, municipalitatea a atribuit contractul având numărul 2019/2026 companiei SC Copyland Trading SRL, la un preț final negociat de 693.600 de lei fără TVA, respectiv la 839.256 de lei cu tot cu TVA.

Printuri fără număr

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza încheierii afacerii în discuție, acordul-cadru este unul cu o durată de doi ani, el vizând punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a unui număr de 128 de imprimante multifuncționale monocolor (alb-negru), a 9 imprimante multifuncționale color și a 45 de imprimante Desktop.

În documentul citat se precizează că „se estimează o cantitate maximă de printare de 13.000.000 de pagini monocolor și de 620.000 de pagini color”.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca solicită, astfel, preluarea în gestiune a acestor echipamente, „în vederea asigurării necesarului de operare, listare și scanare în cadrul instituției”, precizând că amplasarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului intră în sarcina prestatorului. Se mai notează că „implementarea proiectului se face în colaborare cu reprezentanții IT ai beneficiarului”.

Imprimantele astfel închiriate urmează să fie amplasate în 30 de locații ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Pe lista instituțiilor se află Direcția de Evidență a Persoanelor, Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția de Taxe și Impozite Locale, Cimitirul Central, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul Relații Comunitare și Turism, Direcția Poliția Locală, mai multe administrații ale parcurilor, Serviciul Autorizări, Serviciul Control Trafic Rutier, Baza Sportivă Mănăștur, Baza Sportivă Gheorghieni și Centrul pentru Tineret.

O cantitate și mai mare de documente, estimată într-un contract din 2020

Primăria lui Emil Boc nu se află la primul contract de acest gen, în general, și nici la primul contract de acest gen încheiat cu această companie, în particular.

Spre exemplu, în urmă cu șase ani, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a mai parafat un acord-cadru, la data de 20 august 2020, la capătul unui proces de licitație publică, instituția punând la bătaie aproape 900.000 de lei fără TVA. Prestatorul desemnat se numește tot SC Copyland Trading SRL, care, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, este deținută de cetățenii clujeni Kilin Gabriel Richard și Darvay Adalbert Jozsef.

Primăria lui Boc estima, la acel moment, că volumul de copiere și de listare pe următorii doi ani ce urmau să se scurgă de la momentul încheierii afacerii va fi de 18.947.150 de pagini, din care 16.105.000 de pagini ar fi fost policromie, 73.150 de pagini ar fi fost color și alb-negru, iar 2.110.000 de pagini ar fi fost listate pe suport desktop. Interesant este, în cazul acestei achiziții, că una dintre cerințele menționate în caietul de sarcini era aceea că prestatorul înscris la licitație a trebuit să facă dovada că a derulat și derulează minimum două contracte, la o valoare de cel puțin 400.000 de lei.

Copyland Trading trage la imprimantă pentru Primăria Cluj-Napoca din anul 2013

SC Copyland Trading SRL, firma care printează pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca, pe bani publici, are, potrivit bazei de date a SEAP, în portofoliu nu mai puțin de nouă contracte încheiate cu această instituție, din 2013 și până în prezent.

Astfel, la 3 aprilie 2013, între cele două entități a fost încheiat un contract în valoare de 12.402 de lei fără TVA. Apoi, la data de 28 aprilie 2013, a mai fost încheiat un contract de 365.600 de lei fără TVA.

Mai departe, la data de 13 august 2015, Primăria lui Boc a parafat cu SC Copyland Trading SRL încă un contract, în valoare de 417.771,5 lei fără TVA. Aceeași valoare o are și următorul contract, parafat în data de 27 iunie 2017.

Lucrurile au mers mai departe, când, la data de 3 iulie 2017, între aceleași părți a fost încheiat un nou contract, pentru un preț de 93.800 de lei fără TVA, urmat de un contract 688.263 de lei fără TVA, încheiat la data de 1 iulie 2019, dar și de unul cu valoarea de 767.867,3 lei fără TVA, încheiat la 20 august 2021. În 9 noiembrie 2023 a fost parafat din nou un contract, în valoare de 722.500 de lei fără TVA. Ultimul contract din această serie este cel încheiat la 5 ianuarie 2026, de 693.600 de lei fără TVA.

De altfel, SC Copyland Trading SRL figurează ca participant, din 2018 și până în prezent, la contracte de achiziție publică în valoare totală de 15.538.010,3 lei fără TVA, scoase la mezat și finanțate de Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, CFR Călători SA, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Compania de Apă Someș SA, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Institutul Național de Sănătate Publică, Consiliul Județean Cluj, Tribunalul Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, Distribuție Energie Electrică România SA și Romsilva.

