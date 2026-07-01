Programul SAFE. Dacă banii MApN se duc în Germania, și cei ai MAI pleacă în aceeași direcție

După ce Ministerul Apărării Naționale a început să publice, cu întârziere de o lună, contractele încheiate fără licitație, vizând programul SAFE, cu companii germane, a venit și rândul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să facă același lucru. Inspectoratul General de Aviație a făcut publice două anunțuri de atribuire, conform cărora, în 29 mai 2026, a încheiat, cu două filiale ale nemților de la Airbus Helicopters, două contracte prin intermediul cărora au fost achiziționate 12 elicoptere. Cumpărăturile se ridică la aproximativ 340 de milioane de euro cu tot cu TVA. La finalul lunii iunie, și MApN a făcut cunoscut faptul că, tot fără licitație, a încheiat cu trei entități ale concernului german Rheinmetall trei contracte de achiziții de echipamente militare, tot prin programul SAFE, care se ridică la 4,9 miliarde de euro cu tot cu TVA.

Ieri, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) a fost publicat un anunț de atribuire referitor la faptul că Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a parafat contractul de furnizare privind achiziția publică a produsului Airbus Helicopters H145, finanțat prin Programul Security Action for Europe (SAFE). Este vorba, mai exact, despre achiziția a cinci elicoptere medii – ușoare, de 3,2 – 4,5 tone MTOW, care fac obiectul unui contract cu durata de 55 de luni.

Atribuirea contractului a fost făcută, conform acestui anunț de atribuire, fără publicarea prealabilă a unei invitații la vreo procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Valoarea estimată inițială a afacerii fusese de 85.000.000 de euro fără TVA, respectiv de 102.850.000 de euro cu TVA inclusă. Iar, fapt neobișnuit în materia achizițiilor publice, prețul final negociat a fost mai mare decât valoarea estimată inițial de către autoritatea contractantă.

Astfel, la data de 28 mai 2026, Inspectoratul general de Aviație al MAI a atribuit companiei Airbus Helicopters Deutschland GMBH Germania contractul nr. 88948.2026, la un preț final negociat de 89.802.089 euro fără TVA, respectiv de 108.660.527,7 euro cu tot cu TVA.

S-a invocat, din nou, urgența extremă

Autoritatea contractantă și-a justificat procedura de negociere directă fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială, prin invocarea unei „extreme urgențe care nu putea fi prevăzută de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute în directivă”.

Inspectoratul General de Aviație al MAI notează că „având în vedere evaluarea pozitivă a Planului de Investiții în Industria de Apărare, aprobat la data de 16 ianuarie 2026, coroborat cu adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a primului pachet de decizii de punere în aplicare, ce permit ca România să acceseze finanțarea disponibilă prin programul SAFE, Inspectoratul General de Aviație al MAI și-a propus să achiziționeze, în cadrul proiectului «Managementul Evacuării în Masă», 5 elicoptere ușoare și medii, de 3,2 – 4,5 tone MTOW, împreună cu capabilitățile și serviciile asociate necesare operării, instruirii, mentenanței și exploatării acestora”.

Conform sursei citate, „necesitatea achiziției acestor elicoptere rezultă din nevoia creșterii capacității operaționale pentru acoperirea spectrului misiunilor de tip aeromedical, de transport personal, operațiuni cu troliu și echipamente de căutare-salvare, existând misiuni de zi și de noapte cu NVG, iar în domeniul apărării civile servește la transportul trupelor și echipamentelor, evacuare medicală, suport logistic și intervenții tactice, având capacitatea de aterizare în teren necunoscut și performanțe ridicate ca aeronavă multirol specifice aviației MAI, făcând parte din documentele programatice avizate de conducerea MAI, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin programul SAFE.

Evacuare medicală, căutare-salvare și intervenții critice

Iar achiziția nu se rezumă la cele 5 elicoptere. Inspectoratul General de Aviație al MAI a mai publicat, la data de 29 iunie 2026, în SEAP, un alt anunț de atribuire vizând un alt contract de furnizare a 7 elicoptere Airbus Helicopters H160, finanțat, de asemenea, prin Programul SAFE. De această dată, este vorba despre elicoptere multirol medii-grele, de 4,5 – 9 tone MTOW.

Nici această achiziție nu a făcut obiectul vreunei licitații, fiind folosită aceeași metodă a contractării directe, fără publicarea prealabilă a unei invitații la vreo procedură concurențială în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. A fost invocată, din nou, existența unei situații de extremă urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă.

În anunțul de atribuire publicat în SEAP, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne notează că „necesitatea achiziției rezultă din nevoia creșterii capacității operaționale pentru acoperirea spectrului misiunilor de transport al personalului și echipamentelor esențiale, evacuarea medicală, căutare-salvare și intervenții critice de reparații și mentenanță a infrastructurilor vitale”.

Inițial, pentru această cumpărătură, autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat la 196.000.000 de euro fără TVA, respectiv la 237.160.000 de euro cu TVA inclusă Iar, la data de 29 mai 2026, afacerea a fost încheiată, prin contractul nr. 88948/2026, cu Airbus Helicopters FR Franța, la un preț final negociat de 191.084.036 de euro fără TVA, respectiv de 231.211.683,6 euro cu tot cu TVA.

În total, valoarea finală a celor două contracte încheiate de Inspectoratul General de Aviație al MAI cu Airbus Helicopter se ridică la 339.872.211,3 euro cu TVA, cu bani împrumutați de România prin Programul SAFE. Cele 7 elicoptere achiziționate prin cel de-al doilea contract prezentat vor avea utilizare multiplă. Trei vor fi folosite pentru misiuni de ordine și siguranță publică, iar celelalte 4 pentru intervenții SMURD în domeniul protecției civile. Cele 5 elicoptere H145, achiziționate prin intermediul primului contract prezentat, vor fi dedicate, în special, misiunilor SMURD și operațiunilor de salvare montană.

Armata a mers, exclusiv, pe mâna Rheinmetall

„Jurnalul” a dezvăluit, într-o anchetă precedentă, că, prin acest program SAFE, România a distribuit aproximativ 70% din fondurile împrumutate (5,7 miliarde de euro) către concernul german Rheinmetall.

La data de 29 mai 2026, Ministerul Apărării Naționale a încheiat cu acest concern trei contracte, în valoare de 4,9 miliarde de euro, fără licitație. Primul, în valoare de 544.439.500 de euro, vizează achiziția a 401.760 de proiectile de calibrul 35 milimetru (C + RAM + Oerlikon + Skyranger, inclusiv AHEAD), parafat cu Rheinmetall Wafe Munitions GMBH Germania.

Al doilea contract se referă la achiziția a două sisteme portabile de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune BSR – CUAS – Skyranger 37 și a șapte sisteme artileristice de apărare aeriană. Contractul a fost adjudecat de către Rheinmetall Italia SPA, pentru 1.188.159.500 de euro.

Cel de-al treilea contract se referă la construirea a 232 – 239 de mașini de luptă de infanterie pe șenile, încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL Mediaș, deținută de către Rheinmetall Landsysteme GMBH Germania, pentru 3.146.986.616,76 euro.