„Angajatorii lui Georgescu”, colecționari de firme care declară pierderi sau activitate zero

Dosarul de corupție cu implicații la nivel înalt, izbucnit la Vaslui și instrumentat de procurorii DNA Iași, în care sunt implicați afaceriști, foști ofițeri SIE și SRI, un fost procuror militar și oameni politici, s-a soldat cu primele rețineri și cu puneri sub control judiciar. Însă unul dintre cele mai spectaculoase detalii ale acestei anchete judiciare implică numele fostului candidat suveranist Călin Georgescu, aflat, la rândul său, sub control judiciar, și care ar fi urmat să fie extras din România prin intermediul unei angajări fictive la o companie din Austria. Discuția despre această extragere a avut loc între un afacerist din Viena și un fost ofițer SRI, fiind surprinsă de anchetatori în urma unei înregistrări a comunicațiilor. „Jurnalul” a identificat o rețea de șapte companii comerciale înregistrate de cei doi în România și a descoperit că, doar cu două excepții, aceste firme nu au avut nicio activitate economică, ele figurând la Ministerul Finanțelor fie cu zero cifră de afaceri, venituri sau încasări, fie nefigurând deloc cu bilanțuri fiscale depuse.

În dosarul instrumentat de DNA Iași legat de încercările afaceristului Fănel Bogos de a ajunge la premierul Ilie Bolojan, pentru a-și rezolva o situație conflictuală cu DSVSA Vaslui, apar implicate nume grele din sistem. Un astfel de nume este cel al fostului general SIE Nicolae Iană, trecut în rezervă încă din anul 2003, al ex-ofițerului SRI Silviu Pîrvu Ularu sau al fostului procuror militar de la DNA, Vasile Doană. Aceste nume apar în stenogramele de la dosarul VANBERT într-un context în care se discută despre presiuni, intervenții și demersuri asupra unor decizii oficiale. Protagoniștii se lăudau cu relații apropiate cu Rareș Bogdan, dar tranșau inclusiv soarta profesională a procurorului șef al DNA, Marius Voineag.

Din cercul relațional al acestei grupări fac parte Cristian Bălan, Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu Ularu, alături de Cătălin Antohe și Nicolae Iană, iar, nu în cele din urmă, și președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorier al Partidului Național Liberal, cel care i-a făcut intrarea afaceristului Fănel Bogos la premierul Ilie Bolojan.

În acest context, a picat, pe interceptări, și numele lui Călin Georgescu. Acesta din urmă susține că nu cunoaște pe nimeni din această grupare.

Metoda „dreptului la muncă”, utilizată și de Florian Coldea la Curtea de Apel București

Mai exact, afaceristul Constantin Dănuț Hanț s-a lăudat, într-o discuție cu fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu Ularu, că l-ar fi angajat pe Călin Georgescu în mod fictiv în cadrul unei firme din Austria, pentru ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să poată părăsi teritoriul României, deși se află sub măsura controlului judiciar.

Această angajare a devenit subiectul unei discuții interceptate purtate de Silviu Pîrvu Ularu cu soția sa: „Îmi trimite Costi (Constantin Dănuț Hanț - n.red.) și ăstea, i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă, că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară. Și face notificare acuma, că știi, n-au voie conform legii să-ți interzică dreptul la muncă, știi? Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria. Dar zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice în parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria să lucreze direct”.

Interesant este că o schemă identică a fost utilizată, anul trecut, la Curtea de Apel București de generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă pentru a îndupleca judecătorii să ridice măsura controlului judiciar, chiar și parțial, în sensul de a înlătura interdicția dispusă pe numele lor de a părăsi România, tot din motive de „muncă”. Ceea ce s-a și întâmplat cu două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Compania menționată în interceptare, înființată în septembrie 2024

Fiind vorba de angajarea unui fost candidat la prezidențiale, era interesant de aflat ce afaceri învârt protagoniștii acestor discuții. Mai exact, Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu Ularu. „Jurnalul” a identificat, în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului, șapte companii înființate de aceștia pe teritoriul României, și una înființată la Chișinău.

Prima companie identificată se numește SC Sky Global Solutions SRL, înființată în comuna Dumbrăvița, județul Timiș, la data de 25 aprilie 2025, având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații. Compania are patru asociați: Mariana Barbu din Timișoara, Silviu Pîrvu Ularu, din Craiova, Constantin Dănuț Hanț din Viena și Ionica Istinie din Timișoara. Compania nu figurează cu vreun bilanț contabil depus la Ministerul Finanțelor.

O altă firmă se numește Profesional Consulting Q24 SRL, denumire identică cu cea din discuția surprinsă de procurori. Această firmă a fost înființată, la data de 9 septembrie 2024, în orașul Filiași, județul Dolj, și se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management. Are doi acționari: Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu Ularu, acesta din urmă fiind și administratorul societății. Anul trecut, firma a declarat la Ministerul Finanțelor un bilaț contabil din care rezultă că a avut 0 lei cifră de afaceri, 0 lei venituri, a cheltuit 1.177 de lei și a înregistrat pierderi de 1.177 de lei.

Încrengătura de societăți

Mai departe, afaceristul vienez Constantin Dănuț Hanț figurează ca asociat în cadrul companiei IA Services SRL, înființată la data de 13 decembrie 2022, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, care se ocupă cu activități de servicii în tehnologia informației, Hanț împarte capitalul social cu Inhenios Technologies SA Germania (Hamburg), reprezentată de Starbeck Falk. În prezent, sediul social al firmei se află într-o comună din județul Hunedoara. Societatea a declarat zero pe toată linia în bilanțul contabil pe anul 2022 și pe anul 2023, iar pentru anul 2024 nu a depus un astfel de bilanț.

Expert Jobs Recrutiment SRL este o altă societate din acest grup, înființată la data de 13 februarie 2023, cu sediul în municipiul Hunedoara și care se ocupă cu activități de consultanță în management. Societatea este deținută de Constantin Dănuț Hanț și de Victor Leu, din Hunedoara. Compania nu a depus bilanțuri contabile nici în anul 2023, nici în anul 2024.

Cea de-a cincea firmă se numește SC Extern Job-Cuba SRL, înregistrată în 30 septembrie 2022, cu sediul în județul Hunedoara, și care se ocupă cu activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă. Acționari sunt Victor Leu, Harald Udo Maereanu, din Germania, și Constantin Dănuț Hanț.

Mai departe, există SC Development of Ecological Industries SA, companie pe acțiuni înregistrată la 8 iunie 2022, în județul Hunedoara, care se ocupă cu comerțul cu ridicata nespecializat, inclusiv import-export, și care are drept acționari pe Maximilian Szmaja din Viena, pe Hrbert Haberhauer, din Austria, și pe Constantin Dănuț Hanț, din Viena. În 2022 și 2023, cifrele din bilanțurile contabile au fost zero pe linie, iar în 2024, nici măcar nu a fost depus bilanțul contabil.

În aceeași situație se află și compania Rombus Motors SA, înființată la Filiași, în 2025, care se ocupă cu fabricarea autovehiculelor de transport rutier.

Acuzațiile DNA: Trafic de influență și șantaj

Reamintim că, în urmă cu două zile, procurorii DNA Iași au dispus reținerea omului de afaceri Fănel Bogos, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată, a lui Mihai Aniței, pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, a Laurei Iusein, pentru trafic de influență și șantaj,a lui Rareș Cristea, pentru trafic de influență. Totodată, a mai fost pusă în mișcare acțiunea penală de control judiciar pentru Silviu Pîrvu Ularu și pentru Oiță Matacă pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Din actul de punere sub acuzare, rezultă că Fănel Bogos administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări. În acest context, în luna septembrie a anului trecut, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care Bogos ar fi întocmit și depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane de lei. „În contextul neregulilor identificate în fermă, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire. Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”, se arată în referatul cu propunerea arestării preventive.

În concret, în perioada martie - august 2025, Fănel Bogos ar fi promis și ar fi remis lui Silviu Pîrvu Ularu suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii ANSVSA să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective. „Primirea sumei de bani menționate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanță încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S.

În același context și în aceeași perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins și ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la D.I.I.C.O.T. și D.N.A împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută”, mai arată procurorii

Șeful PNL Vaslui, pus sub control judiciar

În tot acest amalgam, afaceristul Fănel Bogos a avut o întâlnire aranjată chiar cu premierul Ilie Bolojan, iar pentru asta, ar fi plătit rețelei 1,5 milioane de euro. Omul de legătură ar fi fost chiar președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorierul formațiunii liberale, care, ieri, a fost audiat de DNA Iași, pus sub acuzare și sub control judiciar pentru 40 de zile, cu interdicția de a mai ocupa o funcție de conducere la nivelul partidului.

Mihai Barbu este fostul președinte al Consiliului de Administrație al Metrorex SA și actual președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară. Conform declarației de interese, acesta figurează ca asociat unic în mai multe firme, cum ar fi SC Telecomunicații Piatra Neamț SRL, SC Miba Telecomunicații SRL Voluntari, SC Miba Green Solutions SRL București, SC Miba Transcom SRL Voluntari, SC Anco Invest SRL Voluntari, dar și compania nemțească Miba TelekommunikationsBau GMBH.

