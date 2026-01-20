Într-un an și jumătate, SRI a consumat hârtie igienică, prosoape de hârtie și șervețele de masă de 650.000 de lei

Astfel de produse au făcut obiectul a două acorduri-cadru încheiate în primăvara anului 2024, iar, ulterior, până la data de 17 decembrie 2025, SRI a parafat nu mai puțin de 121 de contracte subsecvente de furnizare, a căror valoare se ridică la aproximativ 650.000 de lei fără TVA. Cele mai multe astfel de contracte subsecvente au fost adjudecate de compania Census Group SRL, care a mai livrat produse de acest gen inclusiv Camerei Deputaților. Al doilea furnizor, care a livrat exclusiv prosoape de hârtie, SC Rapsodia Com SRL, este patronată de un consilier local din cadrul Primăriei Municipiului Reghin și este, de asemenea, abonată la contracte cu statul.

Din primăvara anului 2024 și până la jumătatea lunii decembrie a anului 2025, Serviciul Român de Informații (SRI), prin intermediul celebrei Unități Militare U.M. 0929 București, a cumpărat hârtie igienică, prosoape de hârtie și șervețele de masă în valoare totală de 533.547,76 de lei fără TVA, respectiv de 645.595,8 lei cu tot cu TVA, conform informațiilor furnizate de Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Achiziția a făcut obiectul a 11 contracte subsecvente aferente a două acorduri-cadru parafate de Serviciul Român de Informații în data de 30 mai 2024, în baza unei licitații antamate încă din data de 25 octombrie 2023. Un astfel de acord-cadru a fost încheiat, atunci, cu SC Rapsodia Com SRL, pentru 711.454,48 de lei fără TVA, care vizează achiziția de hârtie prosop. Al doilea acord-cadru, în valoare de 2.290.207,6 lei fără TVA, a fost adjudecat de SC Census Group SRL, și a constat în opt loturi.

Mai exact, aceste loturi vizează achiziția de hârtie igienică, hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 21, 19 și 25 de centimetri, precum și cu lățimea de 21 de centimetri cu piese de fixare în dozator, achiziția de hârtie igienică pentru dozator, șervețele de masă și role de cearșaf albe pentru canapele cu lățimile cuprinse între 50 și 60 de centimetri.

Cumpărături succesive

Conform desfășurătorului achiziției, în baza acestor două acorduri-cadru au fost parafate, până la finalul anului trecut, nu mai puțin de 11 contracte subsecvente.

Astfel, la 31 mai 2024, SRI a încheiat cu SC Census Group SRL un prim contract subsecvent, în valoare de 27.320,38 de lei fără TVA, pentru livrarea de hârtie igienică, hârtie prosop, hârtie igienică pentru dozator și șervețele de masă.

La 24 iunie 2024, UM 0929 București a încheiat cu SC Rapsodia Com SRL un contract subsecvent în valoare de 6.082,2 lei fără TVA, pentru furnizarea de prosoape de hârtie.

La 11 iulie 2024, SRI a încheiat cu SC Census Group SRL un alt contract subsecvent, în valoare de 31.387,52 de lei fără TVA, pentru furnizarea de hârtie igienică, hârtie prosop pentru dozator și hârtie igienică pentru dozator.

La 16 iulie 2024, autoritatea contractantă a mai încheiat cu SC Rapsodia Com SRL un alt contract subsecvent, în valoare de 16.350 de lei fără TVA, pentru livrarea de prosoape de hârtie. În aceeași zi, a mai fost parafat un contract subsecvent cu SC Census Group SRL, în valoare de 13.600 de lei fără TVA, având ca obiect furnizarea de hârtie igienică.

La 3 octombrie 2024, SC Census Group SRL a mai primit un alt contract subsecvent, în valoare de 157.578 de lei fără TVA, privind furnizarea către SRI de hârtie igienică, hârtie prosop pentru dozatoare, hârtie igienică pentru dozator și șervețele de masă. După care, la data de 25 noiembrie 2024, SC Rapsodia Com SRL a mai încheiat cu SRI un contract subsecvent în valoare de 12.164,4 lei fără TVA, pentru livrarea de prosoape de hârtie.

Cantități impresionante, cerute prin caietul de sarcini

Anul trecut, mai exact în data de 25 februarie 2025, UM 0929 București a mai încheiat cu SC Census Group SRL un nou contract subsecvent, în valoare de 85.420 de lei fără TVA, pentru furnizarea de hârtie igienică, hârtie prosop și hârtie igienică pentru dozator.

Iar la data de 17 decembrie 2025, SRI a parafat cel mai recent contract subsecvent, încheiat, de asemenea, cu SC Census Group SRL, pentru suma de 85.571 de lei fără TVA, având ca obiect livrarea de hârtie igienică, hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 21 de centimetri, hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 21 de centimetri cu piesă de fixare în dozator, hârtie igienică pentru dozator și șervețele de masă.

Cantitățile totale prevăzute în cele două acorduri-cadru sunt cu adevărat interesante. Potrivit datelor furnizate de caietul de sarcini care a stat la baza contractării acestor achiziții, Serviciul Român de Informații a anunțat că avea nevoie să îi fie livrată, spre exemplu, cantitatea totală de 510.000 de role de hârtie igienică.

De asemenea, în contract mai intrau 210.000 de role de hârtie prosop, 15.000 de role de hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 21 de centimetri, 150 de role de hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 19 centimetri, 130.000 de role de hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 25 de centimetri, 20.000 de role de hârtie prosop pentru dozator cu lățimea de 21 de centimetri cu piese de fixare în dozator, 82.000 de role de hârtie igienică pentru dozator, 82.000 de pachete de șervețele de masă și 21.000 de role de cearșaf albe pentru canapele.

Unul dintre furnizori, o firmă patronată de un consilier local de la Primăria Reghin

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania care și-a adjudecat cele mai multe dintre aceste contracte subsecvente aferente acordurilor-cadru scoase la licitație de Serviciul Român de Informații, SC Census Group SRL, a fost înființată în anul 2008 și este deținută, în calitate de asociat unic, de omul de afaceri Paul Andrei Boje. SC Census Group SRL figurează în baza de date a SEAP cu mai multe contracte similare, încheiate, în ultimii ani, cu mai multe spitale, cu mai multe direcții generale județene de asistență socială și protecția copilului, cu Camera Deputaților, cu Ministerul Apărării Naționale, cu CFR Călători SA, cu Transgaz sau cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

De altfel, firma lui Boje nu se află la primul astfel de contract cu SRI. La data de 6 decembrie 2021, SC Census Group SRL a mai primit de la UM 0929 București câteva acorduri-cadru având ca obiect furnizarea de role de cearșaf, hârtie prosop pentru dozator, hârtie igienică, șervețele de masă, prosoape de hârtie și altele, în valoare totală de 1.578.750,3 lei fără TVA, respectiv de 1.878.831,9 lei cu TVA inclusă.

Cea de-a doua firmă care a furnizat prosoape de hârtie pentru SRI este SC Rapsodia Com SRL, care este deținută, conform informațiilor de la Registrul Comerțului, de Gheorghe Horea din Reghin. Conform unei declarații de avere din anul 2024, acest Gheorghe Horea este consilier local în cadrul Primăriei Municipiului Reghin. El a încasat, în anul fiscal anterior completării declarației de avere în discuție, dividende de 80.000 de lei de la compania în cauză.

SC Rapsodia Com SRL se află la primele contracte cu SRI, dar nu și la primele încheiate cu instituțiile publice. Societatea apare cu contracte de achiziție adjudecate încheiate cu mai multe unități spitalicești, cu Primăria Municipiului Târgu Mureș, cu DGASPC Cluj, cu DGASPC Mureș sau cu Ministerul Apărării Naționale.