Angajații CFR Infrastructură trebuie să vină cu bani de-acasă, pentru a întreține circulația trenurilor 

Problema pe care Autoritatea pentru Reformă Feroviară a creat-o, din iunie 2025, companiei CFR Călători, prin diminuarea neanunțată în prealabil a valorii compensațiilor acordate de la bugetul de stat a creat un efect de domino, afectând și mai mult bugetul Infrastructurii. Datoriile CFR Călători s-au plătit târziu, din decembrie 2025, dar cele care s-au acumulat de la Călători la Infrastructură, din iunie 2025 până în decembrie, au creat blocaje și au dus la tăieri de personal și de salarii. Angajații de la Infrastructură se plâng și acum de condițiile în care sunt obligați să muncească: li se cere să plătească din banii lor deplasările în teren, să-și cumpere motocoase pentru degajarea traseelor și să plătească piesele pentru reparații.

De angajații CFR Infrastructură depinde toată circulația și siguranța trenurilor, pe căile ferate. O grevă a acestora poate bloca toată țara. S-a mai întâmplat, după 2020, ca oprirea activității lor să blocheze toate trenurile - unele în gări, altele în câmp -, bulversând circulația pe mai multe zile. Dar nici aceste proteste nu au dus la o îmbunătățire a situației angajaților companiei de stat.

Surse din companie au declarat, pentru Jurnalul, că de câteva luni sunt probleme mai grave decât în trecut. „Plătim de mulți ani piesele de schimb din banii noștri, dar acum nu se mai dau bani nici pentru motocoase sau combustibil. Ni se cere să mergem pe teren, dar nu ni se mai decontează benzina și motorina. Dacă un coleg a cerut să i se deconteze peste 5.000 de lei, cât a cheltuit într-o singură lună, pentru a se deplasa cu mașina personală, i s-a spus să-și scrie demisia. Omul a tăcut și-a acceptat. Ni se spune că avem posibilitatea de decontare doar dacă mergem cu trenul. Dar care tren? Sunt rute pe care circulă un singur tren dimineața și unul seara, iar nouă ni se cere să rezolvăm problemele de pe traseu”, a explicat, pentru Jurnalul, un angajat al CFR Infrastructură.

Nu mai are cine să verifice șinele

Această situație îi afectează și pe cei care lucrează la companiile private. „Astă iarnă, când a fost ninsoarea cea mai mare, am încercat să ies cu trenul dimineața, de la Târgoviște la Pietroșița, dar era linia blocată. A trebuit să întorc trenul. Apoi am încercat să plec spre București, dar era la fel. A durat până la prânz situația asta, când au venit și mai mult au scuturat copacii de zăpadă, dar au fost nevoiți și să taie ce căzuse pe șine”, spune un mecanic de locomotivă al unei companii private.

În continuare se circulă cu dificultate pe multe rute, pentru că vegetația nu este toaletată. Cu deficit de personal și scăderi de salarii, CFR Infrastructură nu mai are suficienți oameni de trimis pe teren, dar și atunci când angajații sunt trimiși, nu li se asigură transportul și echipamentele de lucru. Mulți acceptă să și le plătească din banii lor, ca să nu rămână fără locuri de muncă.

Anul trecut, în luna octombrie, Infrastructura a suspendat zeci de trenuri ale CFR Călători, ca răspuns la întârzierile de plată, după ce nu au putut fi plătite integral salariile angajaților proprii și nu se mai acordaseră de 4 luni orele suplimentare și tichete de masă. În iulie, Infrastructura a mai luat o măsură, de a reduce programul de lucru al angajaților, la 4 zile pe săptămână, pentru a-i plăti mai puțin pe angajați.

Reorganizare pentru noi tăieri

Situația se va înrăutăți, în perioada următoare, după ce se vor face noi tăieri de buget și de personal, atât la CFR Infrastructură, cât și la CFR Călători, iar sindicatele se revoltă. Sindicaliștii spun că se pregătește o reorganizare prin care un singur om va fi obligat să facă mai multe meserii, fără plată suplimentară. Mecanicul va conduce locomotiva, dar va schimba și macazul, va face și verificări tehnice. În acest fel, sindicaliștii spun că se va pune în pericol siguranța circulației pe căile ferate.

Pe 28 aprilie este programat următorul miting sindical, în fața Guvernului, împotriva noilor măsuri de austeritate pe care le pregătește Guvernul Bolojan. Sindicaliștii spun că noile tăieri de buget vor bloca activitatea pe căile ferate.

Rodrigo Maxim, președintele președintele Federației Sindicatelor din Transportul Feroviar din România, a explicat, pentru Jurnalul, că în ultima perioadă s-au găsit mai multe variante prin care angajații – atât de la Infrastructură, cât și de la Călători – să nu mai primească la fel de mulți bani ca înainte. S-au făcut tăieri salariale și sunt programate altele, pentru perioada următoare, dar s-au tăiat și sporuri, tichete de masă și alte beneficii, în timp ce angajaților li se cere să facă ore suplimentare neplătite, pentru că s-au stabilit praguri peste care nu li se mai acordă nimic.

Un nou protest față de Guvernul Bolojan

„Organizăm un miting de protest pe 28 aprilie, la Guvern. Reorganizările vor avea efecte grave. Organizăm mitingul împreună cu CSN Meridian și vor participa inclusiv mineri, silvicultori, rezerviști, mai multe categorii nemulțumite de ce se întâmplă. Ideea de restructurare este a Guvernului. Din ianuarie, la Infrastructură s-au tăiat mai multe sporuri, iar la CFR Călători ni se spune că salariile vor fi mai mici și orele suplimentare neplătite. Totul se face fără niciun fel de consultare cu sindicatele. Orele suplimentare se fac pentru că există deficit de personal, dar se dorește încă o tăiere de personal. Nu mai vor să dea nici tichetele de masă, pentru că s-au introdus mai multe praguri, ne obligă să muncim mai mult și nu ne mai dau nimic în plus, dacă depășim pragurile calculate prin raportare la salariul directorului general. Vom face muncă voluntară”, a declarat, pentru Jurnalul, Rodrigo Mexim, vicepreședinte CSN Meridian.

Acesta mai spune că reorganizarea propusă de Ilie Bolojan presupune inclusiv reducerea timpului de pregătire pentru mecanicii de locomotivă, dar astfel se pune în pericol viața călătorilor. În infrastructură este o situație similară. În continuare starea tehnică a căilor ferate este din ce în ce mai proastă și se circulă cu limitări de viteză pe mai multe porțiuni, respectiv cu suspendarea circulației pe anumite sectoare.