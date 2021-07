Bătălia ONG-iștilor pentru PNL București. Și candidata lui Orban, și victoriosul lui Cîțu, legături cu Guvernul Cioloș

Bătăliile din interiorul PNL, în vederea Congresului din 25 septembrie, au ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la faza „ONG-iștilor”. Ludovic Orban a susținut-o pe Violeta Alexandru, care, înainte de a fi ministru al Muncii în guvernul liberal, a fost ministru pentru Dialog Social în guvernul condus de Dacian Cioloș. Iar înainte de asta, a condus ONG-ul IPP, finanțat de rețeaua lui Soros. Florin Cîțu l-a susținut pe primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, liberal vechi în acte, însă fost salariat al companiei de consultanță deținute de europarlamentarul PLUS Dragoș Pîslaru. De asemenea, Ciucu a lucrat și pentru Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care a primit, la rândul ei, finanțări de un milion de dolari de la organizațiile miliardarului George Soros. Deși candidatul susținut de premier a învins la scor, această victorie îi aduce lui Florin Cîțu doar șapte delegați la congresul din septembrie.

Situație paradoxală la alegerile care au avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, la Organizația PNL București. Președintele în exercițiu, Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban, dar care îl susține, la rândul ei, pe Orban pentru un nou mandat de președinte al PNL, a pierdut alegerile în fața candidatului Ciprian Ciucu, lider al organizației sectorului 6 și primar al aceluiași sector.

Deși victoria lui Ciprian de la București ar părea cea mai importantă, îi aduce lui Cîțu numai șapte delegații pentru Congres, membrii Biroului de conducere al PNL București. În schimb, Orban a câștigat Argeșul, 101 delegați, și Dâmbovița, 109 delegați.

Coincidențe

Analizând, însă, cele două candidaturi, putem constata că vin din aceeași zonă. Mai exact, Violeta Alexandru a fost directorul ONG-ului Institutul pentru Politici Publice, finanțat de Open Society, a lui George Soros. Ulterior, în 2015, ea a devenit membru al Cabinetului tehnocrat, condus de actualul copreședinte USR-PLUS, Dacian Cioloș. Adversarul lui, Ciprian Ciucu a lucrat, la rândul său, în mai multe ONG-uri, printre care și în Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), condusă de Ionuț Sibian. Între 2006 și 2012, FDSC a primit peste un milion de dolari de la The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust), finanțat de organizațiile aceluiași George Soros.

Mai mult, un aspect mai mult decât interesant din declarația de avere a acestuia este acela că Ciucu a încasat 63.875 de lei, în calitate de consultant al SC Civitta Strategy & Consulting SA. Aceasta este fosta SC Gea Strategy & Consulting SA, compania pe care a fondat-o și pe care a deținut-o fostul ministru tehnocrat al Muncii Dragoș Pîslaru, actual europarlamentar PLUS. În declarația de avere pe anul 2019, Pîslaru arăta că, în 2018, a încasat de la această firmă un salariu de aproximativ 100.000 de lei, în condițiile în care, în ultimii ani, firma în cauză a încheiat contracte cu instituţiile statului conduse de guvernele PSD Grindeanu, Tudose şi Dăncilă.

Alina Mungiu Pippidi, dezvăluiri despre Ghinea și Ciucu

Legăturile lui Ciprian Ciucu cu zona progresistă sunt amintite și de Alina Mungiu Pippidi, care, la finalul săptămânii trecute, declara, pentru un post de televiziune, că primarul sectorului 6 și actualul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea (de asemenea ONG-ist) „au reușit în politică pentru că încă de pe vremea studenției se putea vedea că au spate”

„Sunt o categorie cu totul specială, Ciprian Ciucu și Cristian Ghinea au fost amândoi studenți și am văzut de la 20 de ani cum Ciprian, deși era cu noi la SNSPA și noi nu eram în tabăra care era prietenă cu Cotroceniu’ atunci. Ciprian a mers să lucreze la Cotroceni de student. Cristi Ghinea a luat locul Elenei Ștefoi la Dilema, Elena plecase ca ambasador în diplomație, dar plecase că era Andrei Pleșu ministru. (…) Micul și obscurul Cristian Ghinea care avea 21 de ani și a cărui limbă română era în curs de perfecționare…Deci ăștia erau oameni care erau foarte puternici, care aveau un spate extraordinar la vârsta de 20-21 de ani. Trebuie înțeles un pic că unii oameni au spate, unii oameni nu au spate”, a precizat Alina Mungiu-Pippidi.

Noul șef al liberalilor din Capitală și premierul, atacuri directe la primarul Nicușor Dan

Ales în funcția de președinte al PNL București, cu aproape 90 de voturi peste Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu a avut un discurs împănat inclusiv cu atacuri la adresa lui Nicușor Dan. Primarul general se afla în sală, ca invitat al lui Ludovic Orban. „Sunt singurul primar liberal din București. Sunt singurul candidat validat de votul popular liberal. Toată lumea să își deschidă mapele și citiți raportul de activitate al Violetei Alexandru. O să vedeți un raport trunchiat, în care performanța pe care împreună cu colegii de la Sectorul 6 am realizat-o, dar nu se regăsește. Și atunci vă întreb: Munca noastră a fost asumată? (…) Liderii se impun singuri, cu echipele lor, nu sunt impuși (…) După 9 luni în care liberalii nu au avut niciun cuvânt de spus, ni se spune că e nevoie de competență liberală în Primăria București. Programul meu se referă și la PNL București, și la primărie. Peste trei ani, oamenii vor trage linie și se vor uita la primarii USR-PLUS”, a afirmat Ciucu.

Același gen de atac a venit și din partea premierului Florin Cîțu la adresa lui Nicușor Dan. „Cu tot respectul, domnule primar general, în 2024 voi susține un candidat liberal la Primăria Generală! Nu vom mai face compromisuri. Ele costă. Când merg pe stradă în București, vine lumea și mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu știu ce parc. PNL decontează, deși nu are administrațiile. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intrați în PNL după ce ați primit susținerea partidului! Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL şi vom fi de fiecare dată”, a declarat contracandidatul lui Ludovic Orban.