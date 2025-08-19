Blocajul din Coaliția de Guvernare continuă. PSD cere măsuri de relansare economică. USR bagă bățul prin gard

PSD a luat decizia de a nu mai participa, până la tranșarea pachetului al doilea al măsurilor de austeritate, la ședințele Coaliției de guvernare, însă va asigura reprezentarea la nivelul comisiilor tehnice. Disputa în interiorul guvernării are la bază proiectul de ordonanță prezentat, săptămâna trecută, de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, prin care se dorește sistarea unor investiții din PNRR și „Anghel Saligny”. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a precizat, ieri, după o ședință extraordinară a partidului, că este de acord cu tăierea privilegiilor, dar că dorește ca acest pachet să conțină și măsuri de relansare a economiei românești. În acest context agitat, USR bagă bățul prin gard și somează PSD să vină la ședințele Coaliției. Progresiștii sunt supărați, de fapt, pentru că se amână deciziile prin care să pună mâna pe funcțiile de prefect, șefi de agenții sau de membri în consiliile de administrație ale companiilor statului pe care le revendică în baza Acordului de guvernare.

PSD s-a întrunit, ieri dimineață, într-o nouă ședință care a avut ca obiect dezbaterea modului în care Guvernul dorește să implementeze al doilea pachet al măsurilor de austeritate. Asta, după ce, la finalul săptămânii trecute, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care se intenționează suspendarea investițiilor sau chiar eliminarea unor contracte finanțate din PNRR, până la aprobarea Comisiei Europene.

Liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, a precizat că este de acord cu o parte a acestor propuneri, însă nu cu întregul pachet. „Dacă patru ani de zile n-ai fost în stare să-ți semnezi un contract, de când s-a aprobat PNRR-ul, din 2021 până acum la jumătatea anului 2025, cum să mai credem că se poate într-un an să și semnezi contractul și să și finalizezi acea investiție? Aici, toată lumea este de acord. Nu avem nuanțe. Acele investiții trebuie să fie eliminate”, a precizat Grindeanu. Acesta este de părere că, dacă PNRR a fost aprobat cu o valoare totală inițială în jur de 28 de miliarde de euro, investițiile care țin de PNRR acum sunt în sumă totală de 48 de miliarde de euro.

Grindeanu: Nu poți să vii cu mii de memorandumuri

„De asemenea, trebuie prioritizare pe proiectele care au deja contracte semnate și transparentizarea deciziei. Și vă spun ce au reclamat colegii mei: este aproape imposibil la câteva mii de proiecte în perioada următoare să vii pentru fiecare în parte cu memorandum în guvern”, a mai spus Grindeanu. Liderul interimar al PSD a adăugat că această chestiune birocratică va duce la blocaj în Guvern.

Concret, PSD cere ca fiecare proiect să fie evaluat, pentru că sunt situații în care pragul de 30% nu este atins, dar investiția nu mai are mult până la finalizare. „Pot să am o investiție care în acest moment e la stadiul de 50%, dar e o investiție mare, cu un grad mare de risc în a fi terminată până la jumătatea anului viitor, până în august, și pot să am investiții până în 30% acum, în grad de execuție, dar mici, care, în mod evident, în 2-3 luni, pot să fie terminate. Și atunci, de aia noi am cerut să fie evaluate proiect cu proiect. Iar acest lucru se poate face la Ministerul Dezvoltării”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, social-democrații sunt de acord „cu taxarea multinaționalelor, cu taxarea externalizării profiturilor din România”, dar sunt preocupați „să fie găsite soluții potrivite pentru că impozitul pe locuință va putea crește, potrivit proiectului pus transparență cu 70%”. „Acele taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Sunt taxe locale. Sunt taxe care ar trebui să rămână acolo și, sigur, putem să discutăm despre sumele de echilibrare care vin de la guvern”, a mai spus Grindeanu.

Se cere respectarea mecanismului decizional

Conducerea PSD s-a reunit, ieri, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată. PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.

Conform liderului social-democrat, „propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”, iar partidul „a exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului”.

Supărarea USR, mult mai pragmatică. Împărțeala funcțiilor, blocată de această situație

În acest timp, conducerea USR bagă bățul prin gard și agită și mai mult spiritele în interiorul Coaliției. Liderul USR, Dominic Fritz, și-a arătat susținerea pentru tăierile anunțate în pachetul al doilea, asigurându-l pe premieurl Ilie Bolojan de sprijinul necondiționat al progresiștilor. „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul. S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”, a declarat Fritz

„În final, cei care plătesc pentru aceste greșeli și minciuni sunt cetățenii. Și, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de scăzută în clasa politică și în democrația însăși. Și trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte și responsabilitate”, a conchis Fritz.

Ieri, din partea USR a mai venit un atac la adresa PSD. Ministrul progresist al Economiei, Radu Miruță, a precizat că „întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne”. Miruță cere rapid „reforme și criterii de performanță”. Surse politice arată că iritarea celor de la USR are legătură în primul rând cu faptul că suspendarea ședințelor de Coaliție a făcut să nu se poată trece la negocierea funcțiilor pe care le revendică pentru ei. „Neîntrunirea Coaliției la nivel de lideri îi pune în imposibilitatea de a negocia și tranșa funcții de prefecți, șefi de deconcentrate, șefi de agenții și societăți naționale și de membri în AGA și CA-urile companiilor de stat”, arată sursele citate.