Cadastrarea gratuită a fost abandonată de primari, după alegeri

Un proiect național cu o finanțare colosală – 1,2 miliarde de euro până în anul 2023 – a fost folosit ca momeală națională. După ce toți candidații la primării au jurat în fața electoratului că vor cadastra gratuit toată țara, au uitat de banii dați gratis din fonduri europene și de la bugetul de stat. Angajații Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se roagă de edili să încheie contracte, pentru a lua banii care le-au fost alocați. Dacă primăriile continuă să nu facă aceste cadastrări, programul național va sfârși cu o mare gaură în bugetul statului și România va rămâne atât fără cadastrare, cât și fără banii de la UE, pe care îi va da înapoi.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a fost lansat în anul 2015, cu termen de finalizare în 2023, fiind reglementat de HG nr. 294/29.04.2015. Bugetul total pentru cadastrarea gratuită este de peste 1,2 miliarde de euro. Ajutorul primit de primării de la ANCPI constă în fondurile de care dispune PNCCF - 900 de milioane de euro din veniturile proprii ale ANCPI și 312 milioane de euro fonduri europene (Axa prioritară 11 a POR 2014-2020), plus asigurarea părții de cofinanțare din partea unităților administrativ-teritoriale. De 5 ani însă, primăriile accesează foarte greu aceste fonduri, iar unele au făcut cadastrare din bugetele locale, pentru a reuși să ascundă unele nereguli legate de terenuri „dispărute”. Verificarea acestora se poate face și cerând ajutorul ANCPI pentru identificarea proprietăților. Mai mult, consecințele lipsei de interes pentru acest program național sunt foarte grave și afectează toată economia națională, pe termen lung, pentru că alungă investitorii. „Nimeni nu mai dorește să facă investiții, fără să existe cadastrare. Au fost situații în care investitorii au plătit despăgubiri, pentru că au construit fabrici pe terenuri care ulterior s-au dovedit a fi ale altor proprietari sau în proprietatea statului, pe loturi care erau prinse în alte proiecte de investiții”, a declarat, pentru Jurnalul, o sursă din cadrul ANCPI. În acest moment s-a cadastrat doar circa 18% din suprafața României, dar numai 5% sunt cadastre făcute pe banii din PNCCF.

Inginerii financiare, pe baza informațiilor cu circuit închis

Stagnarea acestui program național are foarte multe explicații. Lipsa cadastrării naționale facilitează și multe inginerii financiare pe care le fac cei care știu care sunt consecințele acestei stagnări. De exemplu, se pot scoate bani din investiții pe terenurile necadastrate, forțând statul să plătească despăgubiri. Important e ca pe respectivul teren să se construiască repede ceva supraevaluat. Eventual o fabrică... „Sunt situații în care se speculează lipsa cadastrului, terenul este vândut de un proprietar care are acces la informații la cel mai înalt nivel, cumpărătorul face o investiție - de exemplu construiește o fabrică și începe producția. Dacă terenul – așa cum s-a mai întâmplat, de altfel – se suprapune peste planul unui drum care trebuie să se construiască acolo, statul român fie aplică legea exproprierii și îi plătește investitorului foarte mulți bani ca despăgubire, incluzând ceea ce investitorul calculează ca pierdere din producție, nu doar din investiție, fie se modifică proiectul pentru drumul care ar fi trecut peste fabrică, iar astfel se alege investitorul și cu ieșire la stradă – probabil una despre care știa de la vânzător că va exista. Noi vedem toate aceste lucruri, dar nu le putem demonstra, pentru că nu intră în atribuțiile noastre. Știm și cine sunt vânzătorii și cine sunt cumpărătorii, putem bănui că atunci când s-a făcut tranzacția imobiliară s-ar fi putut discuta și situația terenului, în lipsa cadastrului, dar nu putem face nimic”, mai spune sursa.

Război total în cadrul ANCPI

În anul 2021 a fost lansată etapa a VII-a de finanțare prin PNCCF, aceasta suscitând un interes mai ridicat al edililor, ca urmare a politicilor asumate prin programele electorale, astfel încât în cadrul procedurilor premergătoare contractării finanțării s-a înregistrat un număr crescut de solicitări din partea edililor localităților eligibile. O altă problemă care a apărut în prezent, pentru etapa a șaptea a proiectului de cadastrare, pare a fi lipsa finanțării de la bugetul statului. Unele surse din cadrul ANCPI spun că ar exista un conflict între fostul director general al ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga și directorul general adjunct Alexandru Lucian Feștilă – cel din urmă fiind responsabil cu palierul economic al instituției –, iar din acest conflict ar fi rezultat nealocarea bugetară pentru etapa a șaptea. Alexandru Lucian Feștilă ar fi omis să prevadă sumele necesare pentru actuala etapă a PNCCF în cadrul estimărilor necesarului de fonduri transmis către Guvern, în vederea fundamentării bugetului instituției, iar salvarea ar putea veni doar de la rectificarea bugetară, adică cel mai devreme la jumătatea lunii septembrie. „În momentul de față, conducerile OCPI (Oficiile județene de Cadastru și Publicitate Imobiliară – n.r.) din ţară sunt între ciocan și nicovală. Dacă angajează cheltuieli în afara disponibilului bugetar – iar cum acestea este zero – sunt pasibili de comiterea infracțiunilor prevăzute de legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, art. 77, care califică drept infracțiune angajarea, ordonanțarea şi efectuarea de plăți peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli şi angajarea cheltuielilor din buget peste limita creditelor bugetare aprobate. De asemenea, neîncheierea de contracte de finanțare în cadrul etapei PNCCF, înseamnă încălcarea ordinului directorului ANCPI, dar și neatingerea obiectivului pentru anul 2021, în ceea ce priveşte numărul de proprietăți cadastrate”, ne-a mai explicat sursa ANCPI.

Nu știe stânga ce face dreapta

Războiul din cadrul ANCPI pare a fi și între departamente, nu doar la nivel de conducere (care s-a schimbat recent), pentru că informațiile din surse diferite nu se confirmă între ele... Directorii de OCPI spun că situația nu este chiar atât de tragică, iar singurii care blochează cadastrarea sunt primarii, prin neîncheierea contractelor. „Nu se confirmă faptul că nu s-au alocat bani pentru etapa a șaptea, de la bugetul de stat. Alocarea bugetară s-a cerut și s-a aprobat în martie 2021. Noi am făcut presiuni și pentru finanțare, și pentru ofertare. Fiecare primărie a cerut cât a vrut, până la suma de 160.000 de lei. Avem contractate lucrări de nu mai facem față la verificat, dar unii efectiv nu vor să încheie contracte. De cinci ani rugăm primarii să le dăm bani. Avem finanțare de la bugetul de stat și pentru etapa a șaptea, care e în derulare, dar avem și pe POR contracte încheiate direct de ANCPI. Pentru etapele 5 și 6 vom face plățile, după recepție. Pentru etapa 7, plata se va face după finalizare, în cel mult doi ani. Noi plătim la zi tot ce s-a contractat și s-a finalizat. Viramentele se fac în momentul în care sunt alimentate conturile. Săptămâna aceasta am primit bani și de la buget, și pentru POR”, ne-a explicat un director de OCPI. Cu toate acestea, pe pagina oficială a Ministerului Dezvoltării, la capitolul Buget, pe anul 2021, finanțările sunt zero pentru codurile 56.21 și 56.22, adică transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale și alte instituții publice, pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

România necadastrată îi ajută foarte mult pe cei care știu să speculeze această situație, în timp ce primarii care nu încheie contracte pentru a face cadastrarea gratuită nu suportă niciun fel de consecințe. Marele program de cadastrare a țării probabil nu se va finaliza niciodată.