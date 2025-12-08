Deserturi de post: Secretul aluatului fraged al plăcintei cu mere

Pregătită fără ingrediente de origine animală, plăcinta păstrează totuși savoarea clasică, fiind o alegere perfectă pentru perioadele de post sau pentru cei care preferă deserturile ușoare și aromate.

Secretul acestui preparat stă în aluatul fraged și în umplutura generoasă de mere călite, aromată cu scorțișoară.

Rețetă de plăcintă cu mere de post

Ingrediente

2 kg mere călite cu puțin zahăr și un praf de scorțișoară

1 cană ulei

1 cană suc sau apă minerală

1 cană zahăr

Un vârf de cuțit sare

1 praf de copt

Făină cât cuprinde

(Opțional) esență de lămâie și puțin griș pentru baza plăcintei

Mod de preparare

Într-un bol încăpător amestecă uleiul, sucul sau apa minerală, zahărul, sarea, praful de copt și esența de lămâie. Adaugă treptat făina până când obții un aluat moale, elastic și ușor de modelat. Întinde o foaie în tava tapetată cu hârtie de copt și presară puțin griș, pentru a absorbi sucul merelor. Adaugă umplutura de mere călite, apoi acoperă cu o a doua foaie subțire de aluat.

Coace plăcinta în cuptorul preîncălzit până când devine aurie și fragedă. Las-o să se odihnească înainte de tăiere, pentru a se fixa umplutura, potrivit spynews.ro.