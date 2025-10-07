Camera Deputaților cheltuie 816.000 de euro pentru refacerea site-ului web

Afacerea, care include upgrade software și hardware de ultimă generație, a fost parafată de autoritatea contractantă la finalul lunii septembrie și este finanțată exclusiv din fonduri de la bugetul de stat. Două companii de profil, abonate la banii publici, și-au adjudecat acest contract, dintre care una este un furnizor frecvent de bunuri și servicii pentru Camera Deputaților, având însă, în trecut, o relație contractuală și cu Senatul României.

Afacerea a debutat încă din data de 25 iunie 2025, când Camera Deputaților a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț prin intermediul căruia și-a făcut cunoscută intenția de a încheia un contract în vederea furnizării de upgrade software și hardware pentru site-ul web al Camerei inferioare a Parlamentului României.

Conform acestui anunț de participare, este vorba despre un contract cu durata de maximum cinci luni, finanțat din fonduri asigurate de la bugetul de stat, iar în vederea atribuirii afacerii, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, dispunând drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Camera Deputaților a pus la bătaie, pentru această afacere, un buget estimat inițial la 3.305.882 de lei fără TVA. La licitația deschisă organizată, o singură ofertă a fost depusă, aceasta fiind, de altfel, declarată admisibilă.

În aceste condiții, la data de 24 septembrie 2025, Camera Deputaților a încheiat cu SC Romflex Sistem SRL și cu SC Trend Import-Export SRL, contractul nr. 8/918/2025, în valoare finală negociată de 3.304.395 de lei fără TVA, respectiv de 3.998.439 de lei cu tot cu TVA (816.008 euro).

De la tehnologii mai vechi, la cele de ultimă oră

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestui contract, aflăm că scopul principal al afacerii este modernizarea și upgradarea treptată a actualului site web al Camerei Deputaților, „care se bazează pe tehnologiile Oracle Linux 7.6, Oracle12c și WebLogic12c, către o infrastructură modernizată, bazată pe Oracle Linux, Oracle 19c/23ai, Oracle WebLogic14c și Oracle REST Data Service, cu virtualizare realizată prin Oracle KVM și suport complet pentru aplicații în Oracle APEX”.

În același document se precizează că modernizarea site-ului web este imperativă pentru consolidarea securității cibernetice, optimizarea performanței prin reducerea timpilor de încărcare și îmbunătățirea capacității de răspuns la volume mari de trafic, precum și actualizarea interfeței utilizatorilor, conform standardelor contemporane de design responsiv, „asigurând, astfel, o experiență intuitivă, accesibilă și constructivă pe toate departamentele”.

În acest sens, se vizează „creșterea nivelului de securitate, performanță și funcționalitate a site-ului web existent, asigurând, astfel, o comunicare eficientă și sigură, conform necesităților actuale și viitoare ale utilizatorilor”.

Justificarea achiziției

Potrivit sursei citate, obiectivele detaliate ale proiectului includ stabilirea unei arhitecturi solide, bazate pe tehnologii de ultimă oră, care să permită adaptarea la evoluțiile legislative și tehnologice, garantând scalabilitate, fiabilitate, performanță înaltă și securitate îmbunătățită. Se urmărește asigurarea migrării site-ului vechi pe noul sistem fără erori, cât și minimizarea impactului asupra activităților curente, prin planificarea atentă a etapelor de tranziție și a măsurilor de suport pentru utilizatori. Migrarea se va face de la Weblogic cu componenta mod_plsql Oracle-http-Server-12c la Weblogic cu componenta Oracle REST Data Services (ORDS). Migrarea constă în exportul și importul datelor existente fără întreruperea sistemului sursă.

Un alt scop este implementarea de soluții avansate în ceea ce privește securitatea informațională, care să protejeze împotriva amenințărilor cibernetice și să asigure confidențialitatea și integritatea datelor. De asemenea, modernizarea conceptului grafic și funcțional pentru site-ul web ale Camerei Deputaților constă în aceea că noua arhitectură va fi implementată într-un mediu virtualizat pe baza Oracle KVM, susținut de sisteme de operare Oracle Linux sau Red Hat Enterprise Linux. În plus, infrastructura va include o instanță Windows Server Standard (ultima versiune), necesară pentru funcționarea serviciilor de Active Directory, LDAP și emitere de certificate digitale.

„Site-ul modernizat va respecta cerințele europene în vigoare privind accesibilitatea digitală pentru persoanele cu dizabilități. Prin îndeplinirea acestui obiectiv, Camera Deputaților va beneficia de un site web modern, de înaltă performanță, pregătit să facă față provocărilor viitoare și să sprijine procesele legislative într-un mediu digital securizat și eficient”, mai arată autoritatea contractantă.

Furnizori cu lipici la banii publici

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), cele două companii care și-au adjudecat acest contract sunt deținute, fiecare, de câte un singur asociat persoană fizică.

Astfel, SC Romflex System SRL îl are ca asociat unic pe omul de afaceri Ion Ursățeanu. Anul acesta, compania a derulat contracte cu multe instituții ale statului, cum ar fi Inspectoratul General al Poliției Române, Transgaz, Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului Arad, Primăria Municipiului Timișoara, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, Primăria Municipiului Pitești, Primăria Orașului Hațeg, CFR Călători, Consiliul Județean Ialomița și Ministerul Apărării Naționale.

În ceea ce privește SC Trend Import-Export SRL, această companie este deținută de omul de afaceri Costin Bărcănescu și are, de asemenea, numeroase contracte cu statul, încheiate cu CNAIR, Metrorex, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Direcția Națională Anticorupție, Autoritatea Națională pentru Digitalizarea României, ASE, ONAC sau Senatul României.

Afaceri pe bandă rulantă încheiate de instituție cu aceeași companie

Interesant este că una dintre cele două firme care au câștigat acest contract, SC Romflex Sistem SA, are o relație contractuală mult mai vastă cu Camera Deputaților.

Astfel, la 12 iulie 2021, instituția publică a încheiat cu această companie un contract în valoare de 1.239.480 de lei fără TVA, pentru furnizarea de calculatoare pentru activitatea deputaților la birourile parlamentare. Apoi, la data de 6 decembrie 2022, între cele două entități a mai fost parafat un contract de 379.920 de lei fără TVA, pentru livrarea de calculatoare desktop pentru activitatea serviciilor Camerei Deputaților.

De asemenea, la 27 decembrie 2022 a fost încheiat un alt contract, de 96.120 de lei fără TVA, pentru furnizarea de monitoare pentru PC-uri. Același obiectiv l-a avut și contractul parafat la data de 12 iulie 2023, în valoare de 36.640 de lei fără TVA.

Mai departe, în data de 8 mai 2024, Camera Deputaților a contractat SC Romflex Sistem SRL cu 2.614.640 de lei fără TVA, pentru livrarea de calculatoare desktop All in One pentru organizarea celei de-a 31-a reuniuni anuale a Adunării Parlamentare a OSCE. Iar la data de 21 mai 2024, între cele două părți a mai fost încheiat un contract, în valoare de 120.630 de lei fără TVA, pentru furnizarea unui echipament de back-up server de stocare, tot pentru organizarea celei de-a 31-a reuniuni anuale a Adunării Parlamentare a OSCE.