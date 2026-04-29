Carburanții la pompă ne ard tot mai tare la buzunare. Motorina se apropie din nou de 10 lei/l

Scumpiri au fost afișate și în celelalte rețele de benzinării, dar acestea au fost mai mici. În schimb, unele benzinării au majorat inclusiv prețul benzinei. Astfel, prețul benzinei varia ieri, în funcție de rețea, între 8,15 - 8,83 lei/l, iar cel al motorinei standard între 8,83 - 9,37 lei/l. Scumpirea este prima din această săptămână și ea vine după ce săptămâna trecută au fost operate trei majorări ale prețurilor. Prețul petrolului a urcat puternic, la cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni, după eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran.

Totuși, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 6,3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 29,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. De asemenea, în cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 10,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 54 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. România rafinează anual o cantitate semnificativă de motorină prin cele trei mari rafinării funcționale (Petromidia, Petrobrazi și Petrotel), însă producția internă nu acoperă în totalitate consumul. Cu un consum anual de circa 6 milioane de tone, din producția internă se asigură aproximativ 4 milioane de tone. Ieri, mai multe benzinării din țară nu aveau motorină, ceea ce a creat multe nemulțumiri, mai ales în rândul transportatorilor și agricultorilor.

În această perioadă, comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 2 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Malta, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este tot pe locul al 2-lea în topul celor mai mici prețuri, după Malta.

Se redeschide rafinăria Petrotel

Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze, deoarece s-a primit o scrisoare din partea autorităților americane, care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor, spune fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. „S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor și (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (…) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalațiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a declarat pentru Agerpres, fostul ministrul al Energiei. El a subliniat că rafinăria nu va importa petrol din Federația Rusă, ci de la alți producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.

Estimări pesimiste: prețurile carburanților vor crește în continuare

După ce negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran au eșuat din nou, alimentând temerile privind reluarea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz, cotațiile petrolului au crescut puternic, la cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat la 109,1 dolari pe baril, în creștere cu 3,56%, în timp ce țițeiul american WTI a ajuns la 96,93 dolari pe baril, în urcare cu 2,68%. Potrivit analiștilor de la ING, lipsa progresului în negocierile dintre americani și iranieni indică o piață tot mai tensionată, în care prețurile trebuie să se ajusteze în sus pe măsură ce oferta rămâne limitată. În același timp, Goldman Sachs și-a revizuit în creștere estimările privind prețul petrolului, anticipând că exporturile prin Strâmtoarea Ormuz și producția din Golf vor reveni mai lent decât se estima anterior. Banca vede acum un preț mediu al țițeiului Brent de 90 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea, față de 80 de dolari anterior, iar pentru WTI estimează 83 de dolari, comparativ cu 75 de dolari anterior.

