6 greșeli care determină căderea părului. Avertismentul unui stilist celebru

Potrivit stilistului britanic Matthew Curtis, cu o experiență de peste 25 de ani în industria frumuseții și colaborări cu nume cunoscute precum Victoria Beckham, Eva Longoria și Sharon Osbourne, anumite obiceiuri zilnice pot contribui semnificativ la deteriorarea și pierderea părului.

Expertul atrage atenția că multe dintre aceste greșeli pot fi corectate prin schimbări simple în rutina de îngrijire.

1. Coafuri prea strânse

Purtarea frecventă a cozilor strânse, cocurilor, împletiturilor sau extensiilor poate exercita o presiune constantă asupra foliculilor de păr. În timp, acest lucru poate duce la apariția alopeciei de tracțiune, o formă de cădere a părului cauzată de tensiunea excesivă.

Specialiștii recomandă alternarea coafurilor și folosirea accesoriilor delicate pentru păr, care reduc stresul exercitat asupra rădăcinii.

2. Neglijarea sănătății scalpului

Deși multe persoane investesc în produse pentru lungimea părului, sănătatea scalpului este adesea trecută cu vederea. Acumularea de sebum, reziduuri de produse cosmetice sau inflamațiile locale pot afecta dezvoltarea normală a firului de păr.

Experții recomandă curățarea regulată a scalpului, masajele periodice și utilizarea produselor dedicate pentru menținerea unui mediu sănătos la nivelul rădăcinilor.

3. Coafare excesivă

Placa de îndreptat, ondulatorul și uscătorul folosite zilnic pot slăbi structura firului de păr. În multe cazuri, ruperea părului este confundată cu o cădere excesivă.

Pentru a reduce riscul deteriorării, specialiștii recomandă limitarea expunerii la temperaturi ridicate și folosirea produselor cu protecție termică înainte de coafare.

4. Ignorarea schimbărilor hormonale

Perimenopauza și menopauza reprezintă perioade în care multe femei observă o subțiere a părului. Scăderea nivelului de estrogen poate influența densitatea, textura și ritmul de creștere al firelor de păr.

Potrivit experților, intervenția timpurie și consultul medical pot contribui la gestionarea mai eficientă a acestei probleme.

5. Stres

Stresul fizic și emoțional este considerat una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii temporare a părului. În anumite situații, organismul poate determina intrarea unui număr mare de fire în faza de repaus, ceea ce duce la o cădere accentuată după câteva luni.

Gestionarea stresului prin odihnă, activitate fizică și tehnici de relaxare poate avea efecte benefice inclusiv asupra sănătății părului.

6. Amânarea măsurilor necesare

Una dintre cele mai mari greșeli este ignorarea primelor semne de subțiere a părului. Specialiștii spun că intervenția rapidă oferă cele mai bune șanse pentru limitarea problemei.

Printre semnalele de alarmă se numără lărgirea cărării, creșterea cantității de păr pierdut la spălare, firele găsite frecvent pe pernă sau reducerea volumului cozii de păr.

Ce recomandă specialiștii

Experții subliniază că sănătatea părului este influențată de mai mulți factori, inclusiv alimentația, stresul, modificările hormonale și rutina de îngrijire. De aceea, o abordare completă și intervenția din timp pot contribui la prevenirea degradării podoabei capilare și la menținerea unui păr sănătos pe termen lung, potrivit dailymail.com.