Valul plecărilor din sistem continuă, chiar și plină vacanță judecătorească

Se cer „afară”, înainte ca Parlamentul să pună în acord legea pensiilor de serviciu cu ultima decizie a CCR, două procuroare de la Inspecția Judiciară, procurorul general adjunct și șeful Secției Judiciare din Parchetul Curții de Apel Alba Iulia și prim-procurorul Parchetului Tribunalului Maramureș. De asemenea, vor la pensie o judecătoare la Curtea de Apel Constanța și o judecătoare de la Tribunalul Prahova. Numai în ultimele nouă luni, au părăsit sistemul judiciar, prin pensionare, 158 de procurori, iar șeful Ministerului Public atrage atenția asupra faptului că parchetele riscă să rămână fără anchetatori.

Cu toate că, oficial, vacanța judecătorească se încheie la 1 septembrie, atât Secția pentru Procurori, cât și Secția pentru Judecători ale Consiliului Superior al Magistraturii nu mai au răbdare și au convocat deja, pentru data de 24 august, câte o ședință, unde printre principalele puncte pe ordinea de zi se află noi cereri de eliberare din funcția de magistrat, prin pensionare.

Astfel, Secția pentru Procurori de la CSM urmează să se întrunească la ora 12.00, unde vor fi analizate, dezbătute și luate decizii cu privire la cinci cereri de pensionare.

Este vorba despre Nicoleta Rhfir, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, în prezent inspector judiciar la Inspecția Judiciară. Aceasta a coordonat, în 2014, o anchetă disciplinară derulată la sediul DNA Brașov. Conform ultimei declarații de avere depuse, Nicoleta Rhfir a încasat, în 2022, un salariu anual de 224.733 de lei. Tot de la Inspecția Judiciară vrea să iasă la pensie și procuroarea Crenguța Andreea Lionte, detașată de la Parchetul Tribunalului Galați. Aceasta are vârsta de 52 de ani. În ultimul an fiscal, a încasat o leafă de la Inspecția Judiciară de 223.486 de lei pe an.

Două parchete din Ardeal rămân fără conducere

Mai departe, o altă cerere a fost formulată de Mihaela Rodica Chicea, procurorul general adjunct al Parchetului Curții de Apel Alba Iulia. În 2019, Secția de Procurori de la CSM a refuzat pentru a doua oară numirea acesteia în funcția de procuror general al acestei unități de parchet. Chicea a câștigat, în ultimul an fiscal, venituri salariale în sumă de 382.238 de lei pe an. Tot de la Parchetul Curții de Apel Alba Iulia vrea să iasă la pensie și procuroarea Anca Mirela Frăcea, procuror-șef al Secției Judiciare. Aceasta a intrat în Procuratură în anul 1998, având exact 25 de ani de activitate. În ultimul an fiscal, Frăcea a încasat venituri salariale de 298.269 lei, la care se adaugă tichete de vacanță.

Pe lista celor care vor să se pensioneze, înainte de a începe noua sesiune parlamentară, se află și Dana Mirela Borcuti, delegată, în 2022, în funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, după ce, timp de trei mandate consecutive, a ocupat această funcție prin numire.

În 2011, când era procuror general al României, Laura Codruța Kovesi a lăudat-o pe procuroarea Dana Mirela Borcuti pentru activitatea profesională desfășurată. În ultimul an fiscal, respectiva anchetatoare a încasat venituri salariale de 253.322 lei pe an. Soțul, Gheorghe Borcuti, este avocat în Baroul Maramureș și activează în Baia Mare.

Secția pentru judecători se întrunește chiar cu o oră mai devreme

La Secția pentru Judecători de la CSM, ședința din 24 august are loc chiar și mai devreme, începând cu ora 11.00, când, în discuție, se vor lua două cereri de pensionare. Este vorba despre cererea formulată de Ecaterina Grigore, judecător la Curtea de Apel Constanța, și despre Nicoleta Alexandru, judecător la Tribunalul Prahova. Potrivit ultimelor declarații de avere completate de cele două, Ecaterina Grigore a încasat, în ultimul an fiscal, venituri salariale de 274.073 lei, iar Nicoleta Alexandru a încasat 230.951 lei. Soțul acesteia din urmă, Gheorghe Daniel Alexandru, este avocat în Baroul Prahova.

Graba cu care acești cinci procurori și doi judecători vor să primească „undă verde” de la CSM pentru a ieși la pensie, înainte de 1 septembrie, poate fi justificată de faptul că, odată cu începerea noii sesiuni parlamentare, Legislativul va trebui să ia în discuție și să opereze modificările la pachetul de legi privind pensiile speciale, după ce Curtea Constituțională a declarat, parțial, neconstituționale o serie de prevederi noi introduse în această materie.

158 de procurori au obținut pensionarea, din decembrie 2022 până în august 2023

„Jurnalul” a dezvăluit, la începutul acestei luni, că sistemul judiciar din România pare să treacă prin cea mai accentuată criză de personal de după Revoluţie, pe fondul a două acţiuni legislative controversate anunţate de actuala Coaliţie de guvernare.

Pe de o parte, scandalul legat de impozitarea pensiilor speciale de care beneficiază judecătorii şi procurorii a generat un adevărat exod din sistem, chiar de la vârful parchetelor şi instanţelor, exod care continuă şi în prezent, iar, pe de altă parte, noua ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare în domeniul cheltuielilor publice riscă să desfiinţeze unităţi întregi de parchet de pe teritoriul național.

Numai din decembrie 2022 şi până în august 2023 au ieşit la pensie nu mai puţin de 158 de procurori, dintre care 58 din PÎCCJ, DNA, DIICOT, Inspecţia Judiciară sau Consiliul Superior al Magistraturii. Media de vârstă - 50 de ani. Durata activităţii ca procuror: 22-25 de ani. Lucrurile s-ar putea agrava şi mai mult, odată cu intrarea în vigoare a promisei ordonanţe de urgenţă prin care unele parchete vor dispărea cu totul, deoarece se propune anularea posturilor vacante rămase neocupate. Recent, procurorul general al României, Alex Florin Florenţa (FOTO), a cerut oficial ministrului Justiţiei ca prevederile acestei ordonanţe să nu se aplice sistemului judiciar.

Cea mai recentă şi, totodată, spectaculoasă ieşire din sistem prin pensionare este cea a celebrei Gabriela Scutea, fost procuror general al României până în primăvara acestui an. La data de 3 august, Secţia de Procurori, cu unanimitate de voturi, a decis înaintarea către preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie a Gabrielei Scutea, începând cu data de 18 august 2023. Gabriela Scutea a împlinit vârsta de 50 de ani la data de 31 iulie, cu 18 zile înainte să iasă la pensie. Ea a intrat în magistratură în 22 mai 1998.

