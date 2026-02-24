Ciucu, atacat de aliații săi de la USR. Primarul general instaurează cenzura informațiilor pentru Consiliul General

Iar în motivarea acestei dispoziții, el invocă OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Culmea, legislația invocată nu doar că nu prevede o asemenea cenzură, ci chiar o obligație ca aceste informații să fie puse la dispoziția consilierilor generali. Nici măcar aliații lui Ciucu de la USR Sector 6 nu sprijină această decizie, acuzându-l pe edil că instituie un control total și personal în instituție. Primarul PNL a reușit, astfel, să-și ostilizeze și aliații, pe lângă opoziția reprezentată, în principal, de PSD, dar și lideri din propriul partid. Asta, în condițiile în care, conform ultimului sondaj de opinie realizat de CURS, 65% dintre cetățenii Capitalei au despre Ciprian Ciucu o părere proastă și foarte proastă. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL ar ieși abia pe locul al treilea, după PSD și AUR.

La data de 20 februarie 2026, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a emis o Notă de Serviciu către șefii aparatului de specialitate al Primarului General și ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București.

Conform acestei Note de Serviciu, „atunci când se solicită din partea consilierilor generali unele date, informări și documente de la aparatul de specialitate al Primarului General sau de la instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, acestea pot fi înaintate cu acordul primarului General”.

Ciprian Ciucu invocă, în sprijinul acestor dispoziții halucinante, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și regulamentul intern aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 115/2021, conform cărora „Primarul general conduce aparatul de specialitate, precum și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București”.

Invocă OUG 57/2019, care prevede exact contrariul

Contrar acestor afirmații ale lui Ciprian Ciucu, în Codul Administrativ nu există nicio dispoziție legală care să impună sau care să permită măcar cenzurarea de către primarul general a informațiilor solicitate de către Legislativul municipiului București, adică de către Consiliul General al Municipiului București, prin consilierii generali aleși de către populație prin vot universal. Dimpotrivă, la articolul 8 din Codul Administrativ este reglementat principiul transparenței, în sensul că „în procesul de elaborare al actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice aceste acte și de a permite accesul cetățenilor la procesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii”.

Mai mult, Codul Administrativ prevede că „beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în condițiile legii.

Dispoziția lui Ciucu este nelegală, deoarece, la articolul 129, alineatul 1, litera „a” din Codul Administrativ este reglementat, negru pe alb: „Consiliul local (implicit și Consiliul General al Municipiului București – n.red.) are printre atribuții organizarea proprie, precum și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local”.

Criticat până și de către progresiști

Demersul scandalos și nelegal al lui Ciprian Ciucu de a cenzura accesul consilierilor generali la informațiile Primăriei Capitalei a determinat până și reacția celor de la USR Sectorul 6, adică aliații săi politici, care, prin vocea deputatului Alin Stoica, fost prefect al Capitalei, îl acuză pe primarul general că dorește să instituie un „control total și personal al informației”, ceea ce reprezintă „un gest îngrijorător într-o societate democratică”.

„Primarul Capitalei vrea să aprobe toate informările, documentele și datele care ajung la consilierii generali. Adică totul să treacă pe la el personal și doar el să aprobe dacă informațiile, datele, documentele cerute de consilieri pot fi transmise. În afară de faptul că nu ar trebui să intervină în activitatea administrativă a subordonaților, primarul trebuie să coopereze cu consilierii, nu să le filtreze sau cenzureze accesul la informație. În ce sens Codul Administrativ ar trebui să susțină o astfel de decizie de opacizare a informației nu este deloc clar în textul Notei”, arată cei de la USR.

Conform progresițtior, „dacă nici consilierii nu pot avea acces la informație, ce regim ar fi aplicabil cetățenilor sau jurnaliștilor care doresc să obțină informații din Primărie?”.

Reacție ostilă cu Consiliul, ca pe vremea lui Băsescu

Actualul edil general al Capitalei, Ciprian Ciucu, are o relație ostilă cu Consiliul General al Municipiului București, încă de la instalarea sa în funcție dar mai ales după consumarea primei ședințe de consiliu general, în care proiectele sale nu au beneficiat de sprijin la vot. Relația este una chiar și mai rea decât cea pe care a avut-o predecesorul său, Nicușor Dan, actualul președinte al României.

O asemenea ostilitate s-a mai regăsit în timpul primului mandat de primar general al lui Traian Băsescu, în perioada 2000-2004. Majoritatea în Consiliul General al Municipiului București este una fragilă, iar acum, Ciprian Ciucu își ostilizează și consilierii de la USR.

De altfel, Ciprian Ciucu se află la „cuțite” cu Partidul Social Democrat, dar și cu propriii colegi liberali de la Ilfov și de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5 pe care, cu sprijinul premierului Ilie Bolojan, a încercat, fără succes, să-i demită din funcțiile de conducere de la nivelul filialelor teritoriale ale Partidului Național Liberal.

La nici trei luni de la alegeri, 65% dintre bucureșteni au o părere proastă și foarte proastă despre Ciucu

În acest context tensionat din punct de vedere politic la nivelul Capitalei, nu mai poate mira pe nimeni evoluția intenției de vot în București. Casa de sondare a opiniei publice CURS a realizat, luna aceasta, un sondaj de opinie în Capitală.

Cercetarea sociologică a scos la lumină că 65% dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită. La rândul său, Ciprian Ciucu, proaspăt ales ca primar general al Capitalei în data de 7 decembrie 2025, „beneficiază” de o părere proastă și foarte proastă exprimată de 65 la sută dintre cei chestionați. Ciucu stă puțin mai bine la acest capitol decât șeful său, Ilie Bolojan, despre care bucureștenii au, conform CURS, o părere proastă și foarte proastă în proporție de 74%.

La întrebarea „dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale, dumneavoastră cu ce partid ați vota”, 22% dintre cei chestionați au răspuns PSD, 20% - AUR, iar PNL se află abia pe locul al treilea, cu 18%, cu doar un procent mai mult decât USR, care ar mai strânge doar 17 procente.

Conform aceleiași cercetări sociologice, ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar SENS (partidul Anei Ciceală) și SOS România.