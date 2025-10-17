Copiii instituționalizați riscă să fie „scoși în stradă, la cerșit”

Federația sindicală FNS Pro Asist, din domeniul asistenței sociale, împreună cu CNS „Cartel Alfa” anunță proteste începând cu 22 octombrie. Sindicaliștii își cer drepturile prevăzute de lege, după ce peste 5.000 de angajați din cadrul Direcțiilor generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară nu și-au primit salariile pentru luna septembrie 2025, iar dintre ei, peste 2.000 de salariați din cadrul DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea, nu și-au mai primit salariile de aproape 3 luni, fiind într-o situație disperată. Angajații nu mai au bani pentru a plăti utilitățile, ratele la bănci, a asigura hrana pentru propria familie și nici bani pentru transportul la serviciu în centrele rezidențiale din alte localități – explică sindicatele.

Salariații din asistență socială și protecția copilului acuză Guvernul de lipsă de responsabilitate și profesionalism, după ce mii de angajați nu și-au primit salariile, fără nicio justificare. Se vor organiza proteste, începând cu 22 octombrie, când va fi organizat un prim miting, între orele 11-13, în fața Ministerului Muncii din București.

Salariații lăsați fără bani spun că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este primul răspunzător pentru situația actuală din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, pentru că nu s-au mai actualizat standardele de cost la nivelul anului 2025, astfel încât majorarea prețurilor la utilități alimente, medicamente și igienico-sanitare, creșterea TVA-ului și creșterea inflației au dus la o discrepanță majoră între fondurile asigurate din bugetul de stat și costurile reale pentru buna desfășurare a activității și îngrijirea beneficiarilor de servicii sociale. Ministerul ar fi trebuit să asigure banii necesari pentru toate plățile, dar nu s-a ținut cont de diferența dintre bugetul inițial, anterior valurilor de scumpiri, și cel actual, care presupune o alocare bugetară mult mai mare, astfel încât să se poată plăti și salariile angajaților.

Au anunțat din vară că e nevoie de suplimentarea bugetului

Reprezentanții sindicatelor îi acuză, de asemenea, pe premierul Ilie Bolojan și pe președintele României, Nicușor Dan, că au ignorat toate solicitările lor pentru un dialog corect și implicat, au ignorat toate informările privind situația specială în care se regăsește sistemul public de asistență socială cu finanțare insuficientă, deficit de personal și deprofesionalizarea sistemului.

Încă din luna august 2025, Federația FNS Pro Asist a sesizat instituțiile abilitate că asistența socială nu are asigurate fondurile necesare pentru salarii pe întregul an 2025. „Am parcurs toate procedurile și etapele pentru a obține de la Guvernul României fondurile necesare prin rectificarea bugetară ce a avut loc la finalul lunii septembrie 2025, dar Premierul Ilie Bolojan a considerat că asistența socială nu trebuie finanțată. La toate apelurile Federației FNS Pro Asist și cele ale Confederației Cartel Alfa, guvernanții nu au dat nici un răspuns, inclusiv Președintele Nicușor DAN nu a răspuns solicitărilor noastre de a interveni pentru rezolvarea acestei probleme majore din sistemul de asistență socială”, explică sindicatele, într-un comunicat de presă.

Nu mai sunt bani nici pentru beneficiari

Începând cu luna noiembrie 2025, jumătate din DGASPC-urile din țară nu mai au fonduri pentru plata salariilor, dar nici pentru utilități, alimente și medicamente destinate beneficiarilor de servicii sociale.

„Practic, DGASPC-urile vor ajunge în situația de a îngriji copiii și persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități pe datorie sau în situația de a-i scoate în stradă, la cerșit. Restanțele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ele afectează direct beneficiarii serviciilor sociale, copii și tineri care au nevoie de protecție, persoane adulte cu dizabilități, vârstnici și persoane fără adăpost, vor fi și ei afectați. Nesoluționarea imediată a situației riscă să genereze deficiențe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire, cu efecte ireversibile”, mai transmit sindicatele.