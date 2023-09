Cotizația doctorilor la CMR a fost dublată, dar plata gărzilor rămâne ca în 2017 

Suma a crescut de la 50 de lei la 100 de lei lunar. Dar nu cuantumul îi deranjează pe specialiști, ci, susțin cei mai mulți dintre ei, că nu știu ce a stat la baza acestei decizii. Colegiul Medicilor din București s-a opus majorării, dar zadarnic. Este deja literă de lege, de anul viitor, vor plăti mai mult. Reprezentanții CMR, forul național, spun că au vrut să sprijine colegiile cu medici puțini, care nu mai puteau funcționa din încasarea unor sume mici.

55 de medici specialiști înmulțit cu 100 lei lunar - este calculul pe care l-au făcut mulți doctori în aceste zile, după ce au aflat de dublarea cotizației. Ce este, însă, această sumă? Fiecare medic specialist și medic primar din România plătește o indemnizație către Colegiul Medicilor din România, organismul care le dă dreptul de liberă practică și care ar trebui să le apere și interesele în anumite situații.

Anual, unui medic îi este avizat dreptul de liberă practică în baza mai multor lucruri. Printre ele, și dovada acumulării unor puncte de educație medicală continuă, puncte pe care le obțin prin participarea la congrese, prin obținerea unor competențe și achitarea acelei taxe către Colegiul Medicilor. Taxa este, acum, de 50 de lei pe lună, iar din ianuarie 2024 va fi de 100 de lei pe lună. Mulți medici din întreaga țară spun că nu au fost consultați, dar și că nu știu de ce a fost nevoie de o asemenea decizie.

„Dacă ar exista luări de poziții, nu am mai fi blamați toți”

În plus, consideră că nu sunt reprezentanți corespunzător de către Colegiul Medicilor din România.

„Nu am auzit de luări de poziție ale Colegiului Medicilor în multe situații în care sunt implicați colegi medici, fie pozitive, fie negative, fie să acorde sprijin, fie să spună că cine a greșit, trebuie să și plătească. Poate dacă ar reacționa și ar exista luări de poziții, nu am mai fi băgați toți și blamați toți și acuzați că acoperim anumite situații. Cum și atunci când ar fi un medic acuzat pe nedrept, ar conta să fie sprijinit printr-o luare de poziție.

Apoi, ne lovim de aroganța funcționarilor Colegiului Medicilor, care devin foarte reticenți când ne solicităm drepturile. Este incredibil! Să vă dau un exemplu în care eu consider că cei din Colegiul Medicilor ar fi trebuit să intervină și să explice: toată lumea face confuzii legate de gărzi. Noi avem un contract de bază la spitalul la care suntem angajați și un contract de gărzi. Avem obligatoriu o gardă pe săptămână, 12 ore, și una de weekend, 24 de ore. Gărzile totale pot fi făcute la spitalul la care lucrezi și la alte spitale. Sunt plătite în nivelul din 2017, ceea este aberant. Gândiți-vă că un medic intră în gardă duminica, iese a doua zi la 8 când este posibil să continue activitatea conform normei de bază. Se ajunge la 30 de ore. Se întâmplă asta pentru că medicii după gardă nu iau liber pentru că nu există personal. Niciun spital din România nu are personal suficient. Oboseala acumulată nu este o vorbă în vânt! Și sunt multe inechități la care Colegiul Medicilor nu a luat atitudine”, a explicat, pentru Jurnalul, medicul craiovean Mihai Florin Ciobanu.

Doctorii vor să conteste decizia

Colegiul Medicilor din București s-a opus majorării, dar opoziția a fost zadarnică. Totul ar fi pornit de la faptul că sunt Colegii cu medici puțini așa că încasările sunt pe măsură. Doctorii spun, însă, că o soluție ar fi regionalizarea, astfel încât colegiile mici să fie lipite de unele mai mari.

„Noi, la nivelul Adunării Generale a Colegiului Medicilor din București, nu am fost informați. Consider că trebuia consultat fiecare medic, să i se explice și să i se ceară acordul. A fost o problemă de comunicare, de transparență, o deficiență de norme democratice. Consider că, atâta timp cât există colegii cărora le este greu să se susțină financiar, ar trebui făcută regionalizarea. Nu se pune problema să încurce în vreun fel eliberarea avizelor, pentru că depunem electronic și ni se eliberează la fel. Apoi, fiecare Colegiu are autonomie și consider că prin asta poate impune o taxă proprie, nu să fie o taxă generală, mai mare, pentru toată lumea. Ne gândim la o contestație, întâi chiar la Colegiul Medicilor din România și apoi la instanță”, a spus, pentru Jurnalul, medicul Marian Stamate.

Reacția CMR față de nemulțumiri

Discuțiile au ajuns, evident, și la reprezentanții Colegiului național care spun că valoarea actuală a cotizației este aceeași din 2016 și că, de doi ani, au primit solicitări de la unele colegii teritoriale pentru majorarea acestei sume. Cei care au cerut mărirea au spus că veniturile sunt mici și că există riscul ca atribuțiile legale să nu mai poată fi îndeplinite, din acest motiv. Au fost cerute chiar și date contabile care să ateste lipsa banilor.

„În 2023, analiza bilanțurilor colegiilor teritoriale, prin compararea rezultatului din anii 2021-2022, a demonstrat o traiectorie descendentă abruptă a acestui indicator la 27 de colegii, nouă colegii teritoriale prezentând un rezultat negativ. În contextul evoluției salariului minim și a indicelui de inflație în perioada decembrie 2016-iunie 2023 a fost emisă o recomandare de mărire a cotizației la 100 de lei pe lună. Recomandarea a fost transmisă către colegiile teritoriale pe 4 august 2023. A fost votată în ședința Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România pe 15 septembrie 2023. Decizia a avut 27 de voturi pentru, 14 împotrivă și 3 abțineri” a transmis Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România.

Medicii spun că justificarea majorării cotizației în raport cu inflația și salariul minim nu este una reală, atât timp cât nici inflația, nici salariul minim nu s-au dublat.

Mihai Florin Ciobanu, medic specialist radiologie

Marian Stamate, medic primar ORL

