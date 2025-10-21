Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, lăsate fără bani

Unii nu și-au primit salariile de două luni, alții de peste trei luni, dar nu mai sunt fonduri nici pentru beneficiarii instituțiilor, pentru că nu au fost alocați, la rectificarea bugetară, deși s-a explicat situația și au fost cerute fonduri suplimentare. În lipsa alocării bugetare necesare, nu s-au mai plătit salariile angajaților. Federația sindicală FNS Pro Asist, membră a CNS Cartel Alfa, cere Guvernului acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru cei peste 5.000 de angajați din cadrul DGASPC-urilor. Peste 2.000 de salariați din cadrul DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea intră deja în cea de-a patra lună în care nu și-au mai primit salariile, fiind într-o situație disperată.

Membrii de sindicat din Asistența Socială speră să fie primiți măcar la discuții cu ministrul Muncii sau cu alți reprezentanți ai ministerului mâine, când vor ajunge în Capitală, la protestul organizat în fața Ministerului Muncii, între orele 11-13. Până acum nu li s-a răspuns la nicio solicitare, deși situația angajaților din DGASPC-uri este disperată.

„Nu ne-a primit nimeni la negocieri. Vom veni din toată țara la București și vom protesta în fața Ministerului Muncii, instituția care trebuia să facă toate demersurile pentru a asigura buna desfășurare a activităților și plata salariilor în DGASPC-uri. Va fi jale în următoarele două luni, dacă nu se dau banii. Noi i-am rugat pe colegii din Cartel Alfa să intervină pentru ca măcar să fim primiți la negocieri”, a declarat Camelia Socianu, președintele Federației Pro Asist.

Începând cu luna noiembrie 2025, jumătate din DGASPC-urile din țară nu mai au fonduri pentru plata salariilor, dar nici pentru utilități, alimente și medicamente destinate beneficiarilor de servicii sociale. „Practic, DGASPC-urile vor ajunge în situația de a îngriji copiii și persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități pe datorie sau în situația de a-i scoate în stradă, la cerșit. Restanțele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ele afectează direct beneficiarii serviciilor sociale, copii și tineri care au nevoie de protecție, persoane adulte cu dizabilități, vârstnici și persoane fără adăpost, vor fi și ei afectați. Nesoluționarea imediată a situației riscă să genereze deficiențe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire, cu efecte ireversibile”, explică federația sindicală.

Prețurile au crescut după majorarea TVA

Salariații lăsați fără bani spun că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este primul răspunzător pentru situația actuală din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, pentru că nu s-au mai actualizat standardele de cost la nivelul anului 2025, astfel încât majorarea prețurilor la utilități alimente, medicamente și igienico-sanitare, creșterea TVA-ului și creșterea inflației au dus la o discrepanță majoră între fondurile asigurate din bugetul de stat și costurile reale pentru buna desfășurare a activității și îngrijirea beneficiarilor de servicii sociale. Ministerul ar fi trebuit să asigure banii necesari pentru toate plățile, dar nu s-a ținut cont de diferența dintre bugetul inițial, anterior valurilor de scumpiri, și cel actual, care presupune o alocare bugetară mult mai mare, astfel încât să se poată plăti și salariile angajaților.

Ignorați de toate instituțiile

Deși au anunțat din luna august că va fi nevoie de o suplimentare a bugetului, reprezentanții DGASPC-urilor au fost ignorați de ministrul Muncii și de premierul Ilie Bolojan. Sindicatele au transmis o solicitare și către președintele României, Nicușor Dan, dar nici de la Administrația Prezidențială nu au primit niciun răspuns.

„Am parcurs toate procedurile și etapele pentru a obține de la Guvernul României fondurile necesare prin rectificarea bugetară ce a avut loc la finalul lunii septembrie 2025, dar premierul Ilie Bolojan a considerat că asistența socială nu trebuie finanțată. La toate apelurile Federației FNS Pro Asist și cele ale Confederației Cartel Alfa, guvernanții nu au dat niciun răspuns, inclusiv președintele Nicușor DAN nu a răspuns solicitărilor noastre de a interveni pentru rezolvarea acestei probleme majore din sistemul de asistență socială”, spun reprezentanții federației sindicale.