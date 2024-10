Capcana Elenei Lasconi, întinsă lui Nicolae Ciucă: Semnați și votați pentru dărâmarea Guvernului corupt PSD-PNL

Elena Lasconi a anunțat, ieri, că USR va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL, condus de Marcel Ciolacu, și a somat liberalii să semneze alături de progresiști această moțiune de cenzură. „Lucrăm la textul moţiunii de cenzură prin care să dăm jos acest guvern incompetent şi corupt. Cerem tuturor forţelor democratice parlamentare, forţelor de dreapta să se alăture în demersul nostru pentru a oferi românilor o guvernare predictibilă, democratică, ce să îşi dorească să facă bine pentru ţară. Şi un mesaj special pentru foştii noştri parteneri de la PNL - aveţi câteva ore să le arătaţi românilor de partea cui sunteţi, de partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu”, a declarat lidera USR, la Palatul Parlamentului.

Cei de la USR susțin că pentru ca moțiunea de cenzură să poată fi depusă și, mai ales să treacă de votul Parlamentului, este nevoie ca PNL să semneze pentru acest demers. Cu alte cuvinte, fără semnăturile PNL, moțiunea nu poate fi depusă. Ei bine, matematica parlamentară arată că lucrurile nu stau deloc așa.

Moțiunea poate fi depusă și fără semnăturile liberalilor

Conform articolului 113 din Constituția României, „Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”. Însă, moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Moțiunea de cenzură se dezbate după trei zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere.

În prezent, în Senat și în Camera Deputaților funcționează 466 de parlamentari, iar pentru depunerea moțiunii de cenzură este nevoie de 117 semnături. USR are 39 de deputați și 20 de senatori, deci, în total, 59 de aleși.

AUR a declarat, ieri, că este gata să semneze și să voteze această moțiune de cenzură, formațiunea condusă de George Simion având, în acest moment, 43 de senatori și deputați. În Senat, există opt parlamentari neafiliați, plecați din AUR, PNL și USR, iar la Camera Deputaților există 42 de parlamentar neafiliați, plecați de la PSD, USR, PNL și AUR. În total, s-ar aduna nu mai puțin de 152 de senatori și deputați care ar putea semna și vota această moțiune de cenzură, fără sprijinul celor de la PNL.

Progresiștii nu vor ajutor de la AUR

După declarația Elenei Lasconi și, mai ales, după sprijinul oferit de cei de la AUR, mai mulți reprezentanți ai USR au precizat că nu acceptă semnăturile reprezentanților partidului condus de George Simion, pe motiv că AUR nu este un partid democratic, ci o formațiune „extremistă”. Mai mult, cei de la USR susțin că așteaptă cele 110 semnături ale Partidului Național Liberal.

În fapt, acțiunea partidului condus de Elena Lasconi pare a fi o capcană pregătită pentru Nicolae Ciucă, la o zi după ce liderul PNL a ieșit public, anunțând că „alianța cu PSD se oprește aici”, dar că PNL rămâne în Guvern cu miniștri până după alegerile parlamentare.

Moțiunea de cenzură, chiar dacă ar avea numărul de semnături pentru a putea fi depusă, nu are, fără ajutorul PNL, cele 334 de voturi necesare ca să și treacă de Parlament. Dacă liberalii ar achiesa acestui demers, atunci Guvernul ar putea fi demis, prin moțiune de cenzură, cu 262 de voturi.

PNL: Este un demers fără șansă de reușită

Ieri după-amiază, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a precizat că invitația Elenei Lasconi făcută liberalilor de a susține moțiunea de cenzură reprezintă un demers care nu are nicio șansă de reușită.

„Un demers serios, rațional, un demers de forță evident care trebuie precedat de un anume dialog pe care trebuie să-l porți. Probabil campania electorală le generează unora un oarecare comportament care cred că ar trebui să fie mai degrabă unul mai responsabil. Lupta cu PSD se face cu forță, cu responsabilitate și trebuie dusă mai mult decât la nivel declarativ. Un asemenea demers îl discutăm dacă e cazul. Cred că orice om rațional, cu atât mai mult un partid responsabil știe foarte bine că într-o lună și jumătate - două, nu poți nici măcar constitui o majoritate parlamentară, dar să schimbi guvernul sau să învestești unul nou. Un asemenea demers nu are niciun fel de șansă de reușită”, a conchis Ionuț Stroe.

Ciolacu amenință cu demisia, dacă partidul lui Ciucă iese de la guvernare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, ieri, într-o intervenție televizată, că își va da depune mandatul dacă liberalii rup coaliția de guvernare. Declarația acestuia vine după ce Nicolae Ciucă a anunțat, luni seară, că alianța cu PSD „se oprește aici” și că reprezentanții PNL rămân în guvern „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor PSD”.

„Rămân consecvent și îmi depun mandatul”, a reconformat Marcel Ciolacu, referitor la posibula intenție a colegilor de la PNL de a părăsi guvernarea.

Reamintim că, în cursul lunii februarie, premierul Marcel Ciolacu s-a angajat, pentru prima dată, că, în cazul în care liberalii ar ieși de a guvernare, și-ar prezenta imediat mandatul președintelui Klaus Iohannis. „Cred că cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate, când eram în pragul unei crize sociale, ori PSD ar fi avut cu 5 în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită”.

La acel moment, Ciolacu excludea categoric ipoteza să conducă un guvern minoritar. „Dacă este o decizie politică a partenerilor de Coaliție să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României, că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024”, a precizat, atunci, liderul PSD.



