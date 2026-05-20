Percheziții în Mehedinți într-un dosar de proxenetism

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat marți, 20 mai, mai multe percheziții într-un dosar de proxenetism coordonat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

Potrivit anchetatorilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de implicare în activități de proxenetism.

În cadrul căutărilor, oamenii legii au găsit și ridicat sume de bani, telefoane mobile și alte mijloace materiale de probă necesare în anchetă. De asemenea, în timpul perchezițiilor au fost descoperite materiale pirotehnice și o armă neletală.

Conform informațiilor transmise de IPJ Mehedinți, din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, de la începutul anului și până acum, cinci bărbați cu vârste între 20 și 38 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, ar fi exploatat două femei în județele Mehedinți și Timiș.

Anchetatorii susțin că bărbații le-ar fi obligat pe acestea în practicarea prostituției cu diferite persoane, iar în urma activităților ar fi obținut sume importante de bani.

Totodată, au fost puse în aplicare 12 mandate de aducere în cadrul acestui dosar.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți și jandarmii Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

Cercetările continuă în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.

