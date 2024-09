Legea pensiilor, reparată la a doua încercare: Guvernul a găsit soluția pentru milionul de pensionari care pierdeau ajutoarele

Jurnalul a semnalat problema pe care a creat-o schimbarea Legii pensiilor, care urma să lase peste un milion de pensionari cu veniturile cele mai mici fără sprijinul pentru alimente și energie, după ce au primit foarte puțini bani în plus, dar au trecut de plafonul stabilit până acum la 2.000 de lei, peste care se aplică și impozitarea, se taie și ajutoarele de la stat.

Promisiunile făcute de Guvern, imediat după ce s-au constatat efectele recalculării pensiilor, devin realitate, pentru că s-au găsit soluțiile prin care ajutoarele să se acorde în continuare și pentru cei care au depășit plafonul.

Decizia a fost adoptată de Guvern, în ședința de luni, printr-o Ordonanță de Urgență. Măsura a fost luată pentru a proteja pensionarii care, prin recalcularea pensiilor, ar fi fost excluși de sub incidența prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - prin care se alocau fiecărui consumator vulnerabil 1.400 de lei pe an. Aceiași pensionari nu ar mai fi primit nici banii pentru alimente, alocați prin proiectul „Sprijin pentru România” - alți 1.500 de lei pe an.

Inițial, după ce a izbucnit scandalul legat de micșorarea veniturilor celor mai săraci pensionari, prin majorarea pensiilor cu sume foarte mici, dar care depășeau plafonul de 2.000 de lei, Guvernul revenise doar asupra plafonului până la care nu se aplică impozitarea, crescându-l la 3.000 de lei, însă problemele cele mai grave erau legate de ajutoarele pentru încălzire, alimente și medicamente, care depășesc 3.000 de lei pe an și pentru un pensionar sărac înseamnă foarte mult.

Nu mai există plafon pentru încălzire

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat, după ședința de Guvern, că în baza noilor reglementări, majorările de pensii rezultate din procesul de recalculare nu vor fi luate în considerare la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie, menținându-se astfel accesul pensionarilor la aceste forme de sprijin social. Decizia a fost luată de Ministerul Muncii, care gestionează proiectul prin care se alocă sumele pentru aceste plăți ale facturilor de energie.

După noua modificare a legii, cei mai avantajați sunt pensionarii cărora li s-au majorat pensiile cu peste 1.000 de lei, dar primesc în continuare și aceste ajutoare de la stat, pentru că se vor raporta în continuare la veniturile din luna august.

Mitică C., din Fieni, este unul dintre fericiții pensionari care beneficiază în continuare de ajutorul pentru încălzire, deși i s-a majorat pensia cu 1.050 de lei, după recalculare. „Aveam 1.950 de lei și acum am 3.020 de lei, după recalculare. Am lucrat 45 de ani la Fabrica de Ciment de la Fieni. Sunt foarte mulțumit, chiar dacă pierd ajutoarele pentru alimente. Dacă le dau în continuare pe cele pentru căldură, e și mai bine”, spune pensionarul.

Calculele s-au făcut diferențiat

Din 2,8 milioane de beneficiari ai programelor de sprijin, 1,7 milioane sunt pensionari, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii, dar nu toți erau în situația de a fi primit o sumă foarte mică, depășind plafonul. Calculul pentru acordarea în continuare a ajutorului la încălzire și energie s-a făcut luând în considerare veniturile anterioare majorării pensiilor, mai ales pentru că banii se dau din fonduri europene, iar proiectul de finanțare nu poate fi modificat. România doar ar fi pierdut bani, dacă nu ar fi permis acordarea în continuare a ajutoarelor.

Guvernul a aprobat și modificarea plafonului pentru beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, de la 1.830 de lei la 2.020 de lei. Calculul a fost făcut de Ministerul Sănătății.

A mai fost ajustată și limita veniturilor lunare până la care se acordă tichetele sociale pentru produse alimentare și mese calde - în Programul „Sprijin pentru România” -, aceasta crescând de la 2.000 de lei la 2.210 lei și s-a calculat în raport cu rata inflației.

Chiar dacă aceste ajutoare de la stat se dau pe o perioadă determinată, pierderea lor ar fi creat probleme majore pensionarilor cu veniturile cele mai mici care nu se mai încadrau sub pragul de 2.000 de lei, ceea ce a creat foarte multe nemulțumiri, în rândul populației. Cum măsura continuării acordării ajutoarelor s-a luat în timp record, prin OUG, la o zi după intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor, nu mai există păgubiți.