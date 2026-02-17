Ilie Bolojan a cedat în fața PSD: Nu se vor mai tăia salariile din educație, sănătate, ordine publică și cultură

Pe fondul refuzului miniștrilor PSD de a vota măsurile de austeritate ale premierului Ilie Bolojan, liderii partidelor de la guvernare s-au întâlnit, ieri, după trei săptămâni de pauză, pentru discuții aprinse despre reforma administrației. Trei miniștri PSD au anunțat, inițial, că nu semnează avizele necesare pentru adoptarea reformei. Ilie Bolojan a făcut un pas în spate și a acceptat condițiile PSD. S-au discutat și impozitele locale. La finalul ședinței, înțelegerea liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților Naționale a fost ca tăierile să nu se facă în toate domeniile de activitate, excepțiile impuse de PSD fiind educația, sănătatea, ordinea publică și cultura, unde nu va exista obligația de scădere cu 10% a salariilor. Celelalte cheltuieli vor fi tăiate, pentru a se atinge ținta de 10% pentru fiecare minister. De asemenea, s-a discutat situația persoanelor care beneficiau de scutiri de la plata impozitelor, pentru care liderii PSD s-au impus, în ședința de coaliție, astfel încât au obținut menținerea acestor scutiri.

Coaliția de guvernare s-a întrunit în ședință, ieri, de la ora 13:00, pentru a discuta, sub amenințarea PSD cu alegerile anticipate, eliminarea mai multor puncte din măsurile de austeritate, principalul punct al discuțiilor fiind adoptarea reformei administrației, după ce trei miniștri PSD au refuzat să semneze avizul pentru proiectul de reformă. Deși avizul e consultativ, proiectul are nevoie de toate avizele, fie că sunt negative sau pozitive, pentru a intra pe ordinea de zi în ședința de Guvern.

PSD a cerut și a obținut, în urma ședinței coaliției de ieri, unele modificări în reforma administrației, astfel încât tăierile de 10% din salarii să nu se aplice ministerelor care au trecut deja printr-o reorganizare.

S-a obținut exceptarea de la aceste tăieri de salarii doar pentru ministerele Educației, Sănătății, Administrației și Internelor și Culturii, nu și pentru Ministerul Agriculturii, deși ministrul Florin-Ionuț Barbu a fost unul dintre cei care s-au revoltat.

Conform unui comunicat al Guvernului, reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu amendamentele care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură care vor tăia 10% din cheltuieli „prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului”.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

Primarii vor avea posibilitatea de a reduce taxele și impozitele pentru clădiri și mașini, acolo unde au crescut nejustificat. Pentru clădirile mai vechi de 50 de ani, care beneficiau de o impozitare de 50%, s-a discutat posibilitatea menținerii acestei prevederi. Acolo unde impozitele au crescut cu până la 300%, acestea vor fi reduse la maximumul din grila de calcul, pentru că nu ar fi trebuit să crească niciun impozit cu mai mult de 70%.

Ar fi urmat blocaje în sectoarele critice

Ședința de ieri a coaliției a fost marcată de tensiuni între liderii partidelor de la guvernare. Înaintea ședinței coaliției, senatorul USR Ștefan Pălărie a acuzat PSD de tergiversarea adoptării pachetului de reformă a administrației, la Parlament. „Nu cred ca domnul Bolojan este cel care conduce la această stare de instabilitate, ci, mai degrabă, modul în care colegii de la PSD au agreat, rând pe rând, tot felul de etape, ca mai apoi să se răzgândească și să vină cu condiții noi”, a spus Pălărie, făcând referire la faptul că miniștrii PSD au refuzat să semneze avizele pentru adoptarea reformei administrației.

Totuși, premierul Ilie Bolojan a acceptat, la finalul ședinței, o mare parte din cerințele social-democraților. PSD a explicat, încă de săptămâna trecută, că partidul nu susține reducerea salariilor bugetarilor „la grămadă, cu toporul”, deoarece aceasta „nu este reformă și după o asemenea abordare ar urma „blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”.

Ministrul Sănătății a fost alături de protestatari

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost unul dintre cei mai vehemenți lideri social-democrați în lupta pentru eliminarea tăierii a 10% din salariile medicilor și asistenților medicali, precum și ale personalului auxiliar din sistemul medical, participând și la protestele de stradă organizate de cele două federații sindicale din domeniul pe care-l administrează – Sanitas și Solidaritatea Sanitară -, în ultimele săptămâni.

„Mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate are anumite particularități, este înainte de toate o zonă de siguranță națională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos, vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, a declarat Rogobete. Ministrul Sănătății a prezentat o alternativă pentru reducerile incluse în proiectul de reformă a administrației, printre care și o reorganizare a spitalelor.

În urma convenției din ședința coaliției care a avut loc ieri, miniștrii PSD acceptat avizarea proiectului de reformă a administrației. Până la a se ajunge la acest consens între partidele coaliției, Marcel Ciolacu anunțase că nu exclude ruperea coaliției și alegerile anticipate.