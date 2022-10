În plină criză energetică, deputații „și-au tras” agregate de climatizare în valoare de 850.000 de lei

Achiziția a fost demarată încă dinaintea vacanței parlamentare, a scos din bugetul instituției conduse de Marcel Ciolacu peste 848.000 de lei și vine la un an după ce, de la aceeași firmă, au mai fost cumpărate alte agregate de climatizare. Compania care livrează Camerei Deputaților aceste echipamente avea, cu ani în urmă, drept obiect de activitate fabricarea pâinii, iar din 2018 până în prezent a derulat contracte similare cu mai multe instituții ale statului, printre care și Nuclearelectrica. Însă în anul 2018, firma respectivă a livrat MApN un ponton plutitor și o pasarelă.

Povestea acestei cumpărături începe în data de 24 iunie 2022, cu doar câteva zile înaintea vacanței parlamentare, când Camera Deputaților a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț prin care și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa 50 de agregate de climatizare, la care se adaugă un sistem de climatizare mobil.

Potrivit aceluiași anunț, autoritatea contractantă preciza, la acel moment, că este dispusă să plătească pentru cele 50 de agregate de climatizare fixe, precum și pentru montarea lor, suma totală de 488.235,29 de lei fără TVA, în timp ce pentru sistemul de climatizare mobil a pus la bătaie un buget maxim de 302.521,01 lei fără TVA.

Din cele două caiete de sarcini întocmite pentru aceste achiziții, aferente fiecăruia dintre cele două loturi în parte, Camera Deputaților precizează că echipamentele comandate sunt necesare pentru „asigurarea condițiilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor aflate în dotarea Camerei Deputaților”.

Licitație cu un singur ofertant

Conform documentului citat, „echipamentele existente nu mai respectă condițiile impuse de legislația aplicabilă”. Fie sunt defecte, fie spațiile care au primit destinația de montare a lor diferă; se înregistrează o majorare a nivelului de căldură degajată sau nu există stocuri de siguranță în depozitele Camerei Deputaților.

Pentru ambele loturi, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, pentru care a fost primită o singură ofertă. Iar la data de 22 septembrie 2022 Camera Deputaților a atribuit contractul având numărul 8/906/2022, în valoare totală finală de 713.200 de lei fără TVA, respectiv de 848.708 lei cu TVA inclusă (173.205,7 euro). Compania care și-a adjudecat acest contract este SC Astra București & Co Prod SRL.

Ce instalații vor dota incintele Parlamentului

Cele 50 de agregate de climatizare achiziționate sunt, potrivit documentației de atribuire, formate, fiecare, dintr-o unitate exterioară fixă, dintr-un compresor condensator răcit cu aer, al cărui motor este prevăzut cu invertor. Unitatea interioară a agregatului este de tip split, cu evaporator. Capacitatea de răcire, respectiv de încălzire este de minimum 7 – 8 kW, puterea electrică absorbită în regim de răcire, respectiv de încălzire este de maximum 4 kW, are un debit de aer de 700 de metri cubi pe oră. Gama de temperaturi de funcționare în regim de răcire este cuprinsă între minus 10 și plus 48 de grade Celsius, în timp ce în regim de încălzire este cuprinsă între minus 25 și plus 10 grade Celsius.

Agregatele au ca funcții minime răcirea, încălzirea, dezumificarea, ventilația și utilizarea în mod automat, instalația este încărcată cu freon ecologic, la capacitate nominală, iar garanția cerută de achizitor este de 24 de luni.

În ceea ce privește sistemul de climatizare mobil, acesta este un echipament de tip roof-top, montat pe o remorcă înmatriculată, având greutatea totală de 2.700 de kilograme. Este un agregat de răcire în detentă directă, monobloc, care are o capacitate de răcire totală de 113 kW. De asemenea, poate încălzi la o capacitate totală de 126 kW. Debitul aerului este de 21.000 de metri cubi pe oră.

Furnizorul a livrat, acum patru ani, un ponton și o pasarelă pentru Armată

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Astra București & Co Prod SRL, cea care și-a adjudecat acest contract scos la mezat de Camera Deputaților, a fost înființată în anul 1994, iar conform unei notificări din octombrie 2003, se ocupa cu „fabricarea pâinii”. Ultima notificare cu privire la această societate datează din luna aprilie a acestui an, notificare conform căreia firma are, printre altele, ca obiecte de activitate „fabricarea de motoare și turbine”, „fabricarea de construcții metalice și de părți componente”, „testarea și acoperirea metalelor”, „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții” și „producția de energie electrică”. Firma este deținută de Florin Eugen Vîrlan (75%) și de Emilia Zîmbreșteanu (25%).

În ultimii patru ani, compania în cauză a mai vândut astfel de agregate de climatizare către Primăria Onești, Societatea de Transport București, Direcția Finanțelor Publice Timișoara, Banca Națională a României, Loteria Română, Nuclearelectrica, Tribunalul Călărași, Consiliul Județean Arad, Transelectrica, Imprimeria Națională sau IPJ Cluj.

Cu Camera Deputaților societatea în cauză a mai derulat, anul trecut, un contract de 325.757,85 de lei fără TVA, pentru furnizarea altor agregate de climatizare.

Un contract interesant încheiat de SC Astra București & Co Prod SRL este cel parafat în data de 23 iulie 2018, când Ministerul Apărării Naționale a cumpărat de la această societate, fără licitație, un… ponton plutitor și o pasarelă, pe care le-a montat la Centrul de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice Palazu Mare, județul Constanța (FOTO). Investiția a costat bugetul MApN, la acel moment, 220.137,75 de lei fără TVA.