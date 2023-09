Care sunt semnele că un copil se droghează

Se pune problema testării elevilor în școli, se discută măsuri, dar probabil că acestea vor eșua așa cum s-a întâmplat până acum. Astăzi îți dezvăluim câteva indicii prin care îți poți da seama dacă copilul tău apelează la substanțe interzise. Astfel, poți lua măsuri - cu tact - și îl poți aduce pe calea cea bună.

Conform unui articol publicat în Innovations In Clinical Neuroscience, unul dintre primele semne de avertizare care prezic consumul de droguri la adolescenți se referă la modificările de comportament. Acestea includ o schimbare bruscă a grupului de prieteni, distanțarea de familie, izolarea, lipsa de comunicare, precum și dezinteresul față de activitățile pe care le practicau anterior. Un alt semn ușor de observat este faptul că al tău copil fură bani sau alte obiecte din casă.

Schimbările de dispoziție sunt alte indicii care trebuie să te facă să te gândești la consumul de droguri al copilului. Unii adolescenți care abuzează de droguri pot deveni iraționali sau dramatici în acțiunile lor. Este posibil să observi că copilul tău devine iritat, abuziv verbal, violent cu tine sau cu alți copii, precum și faptul că începe să amenințe că va renunța la școală, va fugi de acasă ori că va distruge proprietatea.

Schimbări de personalitate, dar și la nivel fizic

Un alt semn care poate veni de la consumul de droguri sunt schimbările de personalitate. Copiii încep să manifeste apatie, moral scăzut, productivitate scăzută, lipsa autocontrolului, comportament agresiv sau interacțiuni slabe cu membrii familiei, prieteni, colegi de clasă și profesori. De asemenea, eșecul la testări școlare, notele proaste și performanța slabă în clasă pot fi consecința apelării la substanțe psihoactive.

Consumul de droguri are un efect fizic asupra organismului, iar unele dintre semnele fizice ale consumului de droguri includ ochi roșii, pupile dilatate, pierderea bruscă sau creșterea bruscă în greutate, lipsa igienei personale, sângerările nazale frecvente, tremurul, obrajii roșii, vânătăi sau alte răni inexplicabile, somnolență sau oboseală.

Bineînțeles, posesia de echipament folosit în administrarea drogurilor este un semn că copilul tău își administrează droguri: pipe de fumat, torțe cu butan, brichete, boluri mici de porțelan, ace hipodermice, foițe de tutun, flacoane.

Simptomele consumului în funcție de tipul de drog

- Nicotina. Poţi să suspectezi că a fumat dacă are în buzunare sau în cameră resturi de tutun sau ţigări, brichete, dacă este obosit şi nu mai mănâncă, scade în greutate, mestecă gumă mentolată, iar hainele, mâinile, părul îi miros a ţigări, dar și dacă foloseşte excesiv parfum sau deodorant. De asemenea, nicotina determină, în timp, pe lângă un miros urât al gurii şi respiraţiei, şi îngălbenirea dinţilor şi a degetelor, scăderea rezistenţei la efort, scăderea imunităţii organismului, boli cardiovasculare, boli respiratorii.

- Marijuana. Specialiştii spun că, în caz că fumează canabis, copilul poate avea în cameră sau în buzunare foi de ţigară, pipe, brichetă, ţigări. Este somnoros şi fără vlagă, are pupilele mărite şi ochii foarte roşii, râde fără motiv, are un mers nesigur şi este ameţit, îi este tot timpul foame şi mănâncă multe dulciuri. De asemenea, dacă îi este sete în permanenţă, nu îşi aminteşte lucruri petrecute recent sau are un miros specific de frunze arse, este un semn că poate fi consumator de marijuana.

- Heroina. Indiciile consumului din acest drog extrem de periculos sunt paloarea, lipsa poftei de mâncare, pupile contractate, cu aspect de „ace de gămălie“, fumează foarte mult, devine detaşat indiferent la ce se întâmplă în jurul lui, are un miros specific de oţet. În acest caz, poţi găsi în cameră pliculeţe cu pudră albă, galbenă sau maro, cu gust amar, pipe, ace, seringi, garou, folie de aluminiu, brichete, linguriţe, fiole cu apă distilată, hellas sau sare de lămâie.

- Cocaina. Semnele consumului imediat sunt ochii injectaţi şi înlăcrimați în permanenţă, are pupilele dilatate, este foarte comunicativ, vorbăreţ, are o atitudine superioară, are un sentiment de fericire şi energie, este foarte sensibil la lumină şi la sunet. Pe termen lung devine irascibil, are schimbări de dispoziţie, apar tulburările psihice - halucinaţii, paranoia, dar şi tulburări fiziologice - perforarea septului nazal sau afectarea auzului. La fel ca în cazul precedent, poate avea asupra lui pliculeţe cu pudră albă, cristalină, cu gust amar, cu miros slab de benzină.

- Amfetamina. Dacă are pupile dilatate, comportament agresiv, este vorbăreţ, confuz, nu mai are poftă de mâncare, poate să aibă asupra lui tablete, capsule cu diferite înscrisuri şi de diferite culori, pliculeţe cu pudră fină sau mai puţin fină de culoare albicioasă sau gălbuie, ar putea fi un indiciu că apelează la acest drog. La fel și în cazul în care are febră, transpiră abundent, tremură, are dureri de cap, vedere dublă şi ameţeli, respiraţia îi este accelerată, dar și sentimentul că este puternic.

- Extasy. După consum, apare starea de confuzie, are insomnii sau este agitat, are sentimente de frică nejustificate, are sentimentul că este urmărit; scrâşneşte din dinţi, are senzaţii de greaţă, are privirea tulbure, tremură, transpiră abundent; are tensiunea arterială crescută.

- Benzodiazepine (calmante sau somnifere). După consumul acestor substanţe este apatic, are ameţeli, îşi controlează cu greu musculatura, este mai inhibat, nu se mai poate concentra, îi scade pofta de mâncare, transpiră, tremură.

- Inhalantele - efectul imediat este ameţeala (o stare asemănătoare celei determinate de consumul de alcool); vorbeşte nearticulat, nu-şi poate controla musculatura, are iluzii şi halucinaţii, îşi poate pierde cunoştinţa, este somnolent, are dureri de cap, este nervos, agresiv, apatic; capacitate redusă de a judeca; nu are poftă de mâncare, are reflexe încetinite, îşi poate pierde echilibrul; este dezorientat, are capacitate slabă de concentrare a atenţiei.

Cum acționezi dacă ești sigur că se droghează

Nu este ușor să recunoști semnele consumului de droguri la adolescenți. Trebuie să fii conștient că semnele expuse mai sus îți pot da un indiciu, nu o certitudine. Cel mai bine este să vorbești cu copilul și să-i explici cu tact consecințele deciziilor sale. În niciun caz nu trebuie să te cerți, să ameninți sau să pedepsești. E bine să soliciți ajutor de la un profesionist. Și e bine să știi că problema nu se rezolvă peste noapte, ci că este vorba despre un proces îndelungat, în care întreaga familie trebuie să aibă răbdare și înțelepciune.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹