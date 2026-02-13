După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese

După ce, marți, Curtea de Apel București i-a respins recursul lui Dominic Fritz, edilul USR al municipiului Timișoara, în procesul cu ANI, în care cerea anularea raportului prin care a fost găsit în conflict de interese, miercuri, la Tribunalul București, fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand, a pierdut, de asemenea, un proces cu inspectorii de integritate. ANI a reușit, după patru ani de la emiterea lor, anularea în instanță a dispozițiilor ilegale semnate de Clotilde Armand, prin care s-a numit pe sine manager al unui proiect anticorupție finanțat din bani europeni și prin care, ulterior, și-a majorat ilegal propria indemnizație. Este al treilea eșec suferit de „vedeta” USR, după ce, în 2024, a fost declarată definitiv în conflict de interese, nemaiavând voie timp de trei ani să ocupe funcții publice, și după ce a fost trimisă în judecată penală din cauza acelorași dispoziții semnate în anul 2022.

A doua lovitură, în materie de integritate și de justiție, pe care USR o primește săptămâna aceasta, vine de la Tribunalul București, unde, miercuri, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a anulat, după aproape patru ani, deciziile ilegale pe care fosta primăriță progresistă a Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a emis, în propriul folos.

Concret, Agenția Națională de Integritate a deschis, la data de 9 aprilie 2025, un proces în contencios, solicitând Tribunalului București anularea actelor administrative, respectiv a dispozițiilor de primar iscălite de Clotilde Armand, numerele 715 din data de 18 februarie 2022, 1.708 din data de 16 mai 2022, 2.156 din data de 7 iunie 2022, 2.517 din data de 5 iulie 2022, respectiv 2.853 din data de 1 august 2022.

În acest proces, Agenția Națională de Integritate a chemat în judecată atât fosta primăriță Clotilde Armand, cât și Primăria Sectorului 1 și pe primarul acesteia, care figurează, în speță, în calitate de pârâți.

Hotărârea poate fi atacată cu apel

Deși cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 9 aprilie 2025, instanța a început să judece acest proces abia în 1 octombrie anul trecut. Impropriu spus să judece, deoarece, imediat cum a început ședința, instanța a dispus amânarea dezbaterilor, deoarece trebuia să fie respectată Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din 26 august 2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului București de suspendare a activității din cauza grevei magistraților legată de intenția Guvernului de a modifica legea pensiilor judecătorilor și procurorilor.

Procesul a fost reluat săptămâna aceasta, la data de 11 februarie, când Tribunalul București a și pronunțat sentința pe fond. Judecătorul de caz a admis cererea de chemare în judecată și a dispus anularea celor cinci dispoziții de primar al Sectorului 1 în discuție, obligând, totodată, plata în solidar de către toți cei trei pârâți către Agenția Națională de Integritate a sumei de 250 de lei, reprezentând taxa de timbru.

Hotărârea nr. 1242/2026 a Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, confirm minutei acestei sentințe.

Actele din cauza cărora n-a mai putut fi senatoare

Cele cinci dispoziții semnate de Clotilde Armand anulate, pe fond, săptămâna aceasta, de către Tribunalul București au constituit, în toamna anului 2024, temeiul pentru care fosta primăriță progresistă a Sectorului 1 a pierdut, definitiv, la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Agenția Națională de Integritate, proces în urma căruia Clotilde Armand a fost declarată în conflict de interese administrativ, primind interdicția de a mai ocupa, timp de trei ani, o funcție publică.

Din cauza acestui verdict, Clotilde Armand s-a aflat în imposibilitatea de a-și prelua mandatul de proaspăt senator ales la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024. Însă, lucrurile ar putea sta și mai rău pentru USR-istă, deoarece exact aceste cinci dispoziții de primar constituie și obiectul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și trimis în judecată.

Prima dispoziție, nr. 714 din 18 februarie 2022, este actul prin care Clotilde Armand s-a desemnat pe sine drept manager al proiectului finanțat din fonduri europene, denumit „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”. Iar în baza acesteia, Clotilde Armand a emis și celelalte patru dispoziții, prin intermediul cărora procurorii susțin că și-a creat un beneficiu pentru sine, respectiv a dispus majorarea indemnizațiilor sale lunare cu suma de 18.720 de lei.

Și-a mărit leafa lună de lună

Astfel, potrivit actului de punere sub acuzare, la 6 mai 2022, Clotilde Armand a semnat Dispoziția nr. 1708/.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului managerial de aceeași fostă primăriță, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

Apoi, în data de 7 iunie 2022, a emis Decizia nr. 2156/2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei. Situația s-a repetat la data de 5 iulie 2022, când Clotilde Armand a emis Dispoziția nr. 2517/2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei.

De asemenea, în data de 1 august 2022, aceeași fostă primăriță USR a emis Dispoziția nr. 2853/2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei.

Cu o zi înainte, Dominic Fritz pierdea, la rândul lui, un proces cu ANI

Cu doar o zi înainte ca fosta primăriță Clotilde Armand să piardă acest proces, șeful ei de partid, Dominic Fritz, edilul USR al municipiului Timișoara, pierdea, pe fond, la rândul lui, procesul prin care a cerut anularea raportului ANI prin care a fost, de asemenea, găsit în conflict de interese.

Curtea de Apel Timișoara a respins ca neîntemeiată și în întregime contestația formulată și completată de către Fritz, în contradictoriu cu Agenția Națională de Integritate, și l-a obligat la plata sumei de 5.269,10 lei, reprezentând cheltuielile de judecată ale ANI. Dominic Fritz are posibilitatea să atace cu recurs soluția Curții de Apel Timișoara, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La 10 iulie 2024, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrative, deoarece, în campania electorală aferentă alegerilor locale din anul 2020, el a contractat un împrumut de la o persoană fizică, iar, în perioada exercitării mandatului de primar, mai exact în noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul unei firme reprezentate de creditorul său. Prin aceasta, primarul USR a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, regim stabilit de articolul 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu articolul 229, alineat, litera „b” din Codul Administrativ.